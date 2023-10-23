«Я не преступник». За что российского бойца арестовали после UFC 294

Чеченский боец ММА Ильяс Якубов, который совсем недавно присутствовал на турнире UFC 294 в Абу-Даби и поддерживал своего земляка Хамзата Чимаева, теперь арестован Чертановским судом в Москве. На спортсмена завели уголовное дело за оправдание террористической деятельности: он выложил ролик с речью Шамиля Басаева, который организовал несколько терактов в Москве. Теперь Якубову может грозить семь лет заключения.

22 октября сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бойца смешанных единоборств (ММА) Ильяса Якубова. Спортсмену было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, — публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета.

Причиной для подобных обвинений стал видеоролик, который, как пишет Telegram-канал Mash, Якубов опубликовал в своих социальных сетях в июле 2023 года.

На записи запечатлено, как спортсмен ведет бой с тенью под монолог чеченского террориста и политика Шамиля Басаева, который организовал теракты на территории России, в том числе захват заложников в Театральном центре на Дубровке, теракты в Москве в 2004 году и захват школы №1 в Беслане.

Якубов был объявлен в федеральный розыск, о чем он сам не подозревал. В результате его задержали в Москве сразу после возвращения из Абу-Даби, где боец присутствовал на турнире UFC 294 и поддерживал другого чеченского спортсмена Хамзата Чимаева в поединке с легендарным нигерийцем Камару Усманом.

23 октября Главное следственное управление СК России по Москве официально сообщило о том, что Чертановский суд Москвы арестовал Якубова.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы уточнила, что боец арестован до 11 декабря 2023 года.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что в ходе заседания спортсмен не признал свою вину. «Я ничего не совершал. Я не преступник», — заявил он.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов накануне судебного заседания рассказал, что Якубову может грозить реальный срок в связи с его делом.

«Если спортсмен арестован, дело плохо. Если избирается мера пресечения под стражей, то вероятнее всего, приговор будет с реальным сроком. Может быть, в случае признания вины и при помощи некоторых других действий можно постараться получить условный срок», — заявил адвокат в комментарии «Матч ТВ».

Наказание по статье предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет. Также боец может быть наказан лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

В связи с задержанием Якубова был отменен его предстоящий поединок, который должен был состояться 27 октября на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Соперником задержанного был известный экс-боец Bellator Вячеслав Василевский, которому уже нашли нового оппонента — Максим Федоров выйдет в октагон вместо Якубова.

В мире смешанных единоборств Якубов достаточно известен. В феврале 2022 года боец одолел Романа Карасева на турнире MMA Серия-49, а в своем последнем поединке, который состоялся в мае 2023 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», он одержал победу над Юрием Рябым единогласным решением судей.

Всего на его счету 12 побед при четырех поражениях. 25 сентября 2023 года Якубов опубликовал в своих социальных сетях видеозапись с обращением с главе UFC Дане Уайту. Он хотел, чтобы ему дали поединок на октябрьском турнире в Абу-Даби (где выступали Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев и Ислам Махачев).

«Поверьте мне, друзья, там в UFC такие же люди, как и мы, — из мяса. Мы тоже тренируемся, как они. Не считаю, что я ниже уровнем, чем эти ребята. Я сделал обращение к Дане Уайту, если он мне даст шанс выступить, вы все увидите сами», — говорил Якубов.