Просто исчез две недели назад: 20-летний футболист пропал в Швеции

Нападающий итальянского «Милана» Эмиль Робак, на правах аренды выступающий за «Норрчепинг», пропал без вести в Швеции. Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон сообщил, что игрок, которого легендарный Златан Ибрагимович называл «будущим шведского футбола», не выходил на связь две недели.

20-летний футболист «Милана» Эмиль Робак бесследно исчез в Швеции. Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Молодой «россонери», которому 3 мая исполнилось 20 лет, пропал без вести. В течение 14 дней не было никаких вестей о футболисте, который находится в аренде в клубе «Норрчепинг».

Робак не появлялся на тренировках две недели, никак не предупредив и не позвонив. Он не связывался со своей семьей, которая переживает за него», — говорится в сообщении.

«Я хочу знать, в порядке ли он, — заявил в интервью Norrkopings Tidningar спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон. — Беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что мы еще можем сделать. Я много раз пытался, однако до него невозможно дозвониться. Очень хочется, чтобы он вернулся к нам. Мы можем найти решение, которое устроит всех. Я не отказываюсь от надежды на то, что он вернется, но очень трудно понимать происходящее, учитывая, что мы не видели его две недели».

На данный момент нет никакой информации о возможном местонахождении молодого футболиста. В клубе подчеркивается, что игрок просто исчез из поля зрения родственников, друзей и одноклубников и не выходит на связь. Мартинссон выразил опасение, что с ним могло случиться несчастье.

Шведский футболист перешел в «Милан» в августе 2020 года из «Хаммарбю», совладельцем которого является легенда «россонери» и сборной Швеции Златан Ибрагимович. Итальянский клуб заплатил за перспективного нападающего €1,5 млн.

«Это нетипичный шведский игрок. Он — будущее шведского футбола, я могу сказать это сейчас.

Это футболист совершенно иного уровня», — не скупился на похвалы молодому таланту Ибрагимович, чьи слова цитирует Aftonbladet.

Робак в течение двух лет выступал за молодежную команду «Милана» и в 45 матчах забил восемь мячей. В 2022 году он дебютировал за основу, выйдя на замену на последних минутах матча Кубка Италии против «Дженоа». Однако закрепиться в главной команде черно-красных, контракт с которыми рассчитан до 2025 года, молодой спортсмен не сумел и отправился в аренду.

В августе 2022 года он присоединился к датскому «Норшелланну» в рамках арендного соглашения на сезон. Однако в итоге он провел в этой команде меньше полугода, выйдя на поле лишь в одном матче — 12 октября он появился на замену в игре Кубка Дании против «Баллеруп-Скоулунне». В январе 2023 года он вернулся в «Милан».

В основе итальянского гранда ему по-прежнему не находилось места, потому Робак предпринял еще одну попытку получить игровую практику в аренде. В этот раз он отправился на родину — в «Норрчепинг». Однако и там он не сумел завоевать место в стартовом составе, появившись на поле только в двух встречах. Контракт Робака со шведским клубом истекает в ноябре, после чего он должен вернуться в «Милан».