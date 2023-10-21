Сердечный приступ и обморок: легендарная чемпионка Резцова скончалась в реанимации

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Прославленная биатлонистка и лыжница была экстренно госпитализирована 15 октября, о чем сообщил ее бывший супруг и тренер Леонид. Ранее ее госпитализировали из-за сердечного приступа и обморока. По информации Telegram-канала Mash, Резцова могла скончаться из-за злоупотребления алкоголем и депрессии на фоне развода.

Известная советская и российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни в реанимации. Бывшая спортсменка умерла 19 октября, не приходя в сознание. Госпитализирована она была пятью днями ранее, о чем сообщил ее супруг и бывший тренер Леонид Резцов в комментарии ТАСС.

Мужчина добавил, что ни с реанимацией, ни с патологоанатомом пока не связывался, и все документы получит на следующий день, а потому точную причину смерти спортсменки назвать не может. Однако, по информации Telegram-канала SHOT, у Резцовой повторно обострились проблемы с сердцем.

В марте 2023 года у трехкратной олимпийской чемпионки уже случался сердечный приступ: она упала в обморок в своем доме во Владимирской области и была доставлена в больницу.

Тогда она в комментарии РИА Новости сообщила, что лежит «вся в капельницах» и ее «целый день катают на тележках». Тогда состояние Резцовой пришло в норму и ее выписали из больницы.

«Я еще не старая, все жизнь впереди», — уверяла чемпионка.

Незадолго до смерти Резцова начала часто жаловаться на пониженный уровень гемоглобина, из-за чего несколько раз проходила процедуру переливания крови.

По информации Telegram-канала Mash, лыжница и биатлонистка злоупотребляла алкоголем и находилась в депрессии после развода с мужем. 15 октября она встретила врачей скорой помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В подмосковную больницу она была доставлена в тот же день уже без сознания. В пятницу 20 октября спортсменку должны были переводить в другое медицинское учреждение, но она скончалась.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Победы в двух видах спорта

В Кубке мира по лыжным гонкам Резцова дебютировала в сезоне-1984/85 и уже в феврале смогла подняться на пьедестал почета в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем, став третьей. Вскоре она выиграла серебро на пятикилометровой дистанции и завершила сезон на шестой позиции в общем зачете Кубка мира.

Тогда же она завоевала свое первое золото чемпионата мира, пробежав в австрийском Зеефельде последний этап женской эстафеты и сумев на нем вывести сборную СССР на первую позицию.

Этот успех спортсменка повторила на чемпионатах мира еще дважды, а в индивидуальных лыжных гонках стала двукратным серебряным призером мировых первенств.

В сезоне-1986/87 Резцова добилась своего самого высокого результата в общем зачете Кубка мира. Хотя советская лыжница не выиграла ни одной гонки, она собрала богатую коллекцию подиумов и финишировала в общем зачете на втором месте вслед за финкой Марьо Матикайнен.

На Олимпийских играх — 1988 в Калгари Резцова взяла золото в составе эстафетной четверки, а также выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км.

После того сезона одна из лучших лыжниц планеты приняла решение перейти в биатлон — и добилась успеха уже на второй сезон.

В кампании-1991/92 отечественная спортсменка доминировала в лыжном ходе, не оставляя шансов соперницам даже в тех гонках, в которых закрывала только половину мишеней. На Олимпийских играх в Альбервилле — 1992 она выиграла спринт, а также взяла бронзу в эстафете 3х7,5 км.

В следующем сезоне Резцова под российским флагом взяла свой второй Большой хрустальный глобус. После этого результаты спортсменки пошли на спад, но она еще успела выиграть золото Олимпийских игр в составе эстафетной команды 4x7,5 км.

В конце карьеры она вернулась обратно в лыжные гонки и даже показывала неплохие результаты, но завершила выступления после рождения дочери Кристины — в том числе из-за высокой конкуренции в российской сборной.

Дочери-биатлонистки

У Резцовой осталось четверо дочерей, две старших стали профессиональными биатлонистками и доросли до уровня сборной России. Старшая Дарья Виролайнен выступала за Россию на Кубке мира с 2013 по 2018 годы и завоевала два серебра в личных гонках. Также на ее счету золото и бронза чемпионата Европы. С сезона-2023/24 Виролайнен представляет на международном уровне Финляндию, куда переехала еще в 2016 году и спустя пять лет получила гражданство.

27-летняя Кристина, которая младше Дарьи на семь лет, дебютировала на Кубке мира в 2018 году. На ее счету одна победа, четыре серебряных и три бронзовых медали на этапах Кубка мира. Кроме того, в составе команды Олимпийского комитета России Кристина Резцова выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр Пекина — 2022 в смешанной эстафете.