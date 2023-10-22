«Фигурное катание утопает в болоте»: Косторная прошлась по судьям из-за низких оценок

22 октября завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию. На омском льду впервые в парном катании дебютировала Алена Косторная — чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании. Несмотря на качественное выступление, Косторная вместе с Георгием Куницей получили довольно низкие оценки, что вызвало бурную реакции партнерши. После произвольной программы Алена заявила, что российское фигурное катание утопает в болоте, и не исключила перехода в другую сборную.

Косторная официально дебютировала в парном катании

В эти выходные состоялся второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Наибольшее внимание зрителей привлекли не выступления в женской одиночной программе, как это традиционно случается на внутренних стартах из-за обилия спортсменок мирового уровня, а состязания пар, где впервые на лед вышла пара Алена Косторная — Георгий Куница. Муж и жена дебютировали в соревновательной программе на льду омской «G-Drive Арены» — домашней площадке местного «Авангарда», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

21 октября пара выступила с короткой программой — выступив без серьезных помарок, Георгий и Алена получили 68,06 балла. С этим результатом фигуристы расположились на пятой позиции в таблице, проиграв серебряным призерам Олимпийских игр в Пекине Анастасии Мишиной и Александру Галлямину 5,44 балла.

В воскресенье, 22 октября, Косторная и Куница представили публике свою произвольную программу. Она получилась менее удачной, чем короткая — фигуристка сорвала тройной тулуп и коснулась обеими руками льда после приземления с тройного риттбергера, что запрещено правилами. За произвольную программу пара, представляющая школу «Медведково», получила 124,71 балла. С общей суммой 192,77 балла Косторная и Куница заняли итоговое четвертое место, не дотянув до бронзовых медалей, доставшихся пермякам Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову, более 10 баллов.

«Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

Судейские оценки вызвали резкое недовольство Косторной.

«Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз. Вот так. Да, в произвольной программе не получилось показать то, что планировалось. А утром был очень достойный прокат, наверное, один из сильнейших на данном этапе. Но, к сожалению, видимо, не хватает на два таких проката за один день. Над этим нужно будет работать. Мы настраивались, готовились, тренировались. То, как это было оценено, оставляет желать лучшего, это губит все эмоции, весь позитивный настрой», — отметила Косторная.

Больше всего негодования у спортсменки вызвали оценки, полученные в первый соревновательный день.

«Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Огромная разница между оценками одного и второго судьи. Даже по правилам так быть не может. Мой любимый вид спорта тонет в болоте», — приводит слова Косторной Sport24.

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент протокола соревнований, где привел любопытный факт — второй и третий арбитры синхронно снизили баллы за четвертый элемент.

Спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале заявила, что судьи не справились со своей работой, не сумев выставить адекватные прокату оценки.

На защиту судейского корпуса вышла заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В беседе с РИА Новости Татьяна Анатольевна призвала чемпионку Европы 2020 года в женском одиночном катании попридержать свои эмоции.

«Алене бы лучше помолчать. Они с Георгием только встали в пару. Конечно, за то время, которое они тренируются вместе, Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, какие оценки ей должны ставить судьи. Они еще не пара», — сказала Тарасова.

На фоне неудовлетворительного судейства Косторная заговорила о потенциальном переходе в сборную другой страны. 20-летняя спортсменка заявила, что имеет множество вариантов продолжения профессиональной карьеры за рубежом.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше, что будет завтра», — сказала Косторная в беседе с РИА Новости.

Впрочем, совсем скоро стартует следующий этап Гран-при России, и тема судейства пары Косторная / Куница уйдет на другой план. С 25 по 29 октября лучшие российские фигуристы будут соревноваться на льду арены в Красноярске.