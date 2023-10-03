«Нельзя мириться с унижением»: Винер против участия России в Олимпиаде без флага и гимна

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия российских спортсменов в Олимпийских играх без национальных флага и гимна. Заслуженный тренер страны считает, что участие в Олимпиаде в таком статусе будет для отечественных спортсменов унижением, на которое не стоит идти.

«Кто поднимет флаг и споет гимн?»

Дискуссия о целесообразности участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году без использования национальной символики и возможности выступать в командных соревнованиях в последние дни особенно обострилась.

Очередным противником идеи ехать в столицу Франции в статусе команды атлетов без национальных символов стала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженный тренер страны Ирина Винер.

«Это правда, что наши шестилетки на концертах поднимают ручки и у них ноготочки раскрашены в триколор. Они приходят уже патриотами! У нас 86 регионов занимаются художественной гимнастикой. Я недавно была на Дальнем Востоке, и я думаю, кстати, что мы туда должны перебираться постепенно, там все наши дружественные страны, — рассказала она в интервью агентству «Р-Спорт».

— Думаю, мы будем идти к тому, чтобы наш флаг продолжал подниматься дальше. Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков.

Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться? За то, что красим ноготочки с детства? Мэр Парижа сказала: пусть приезжают как беженцы. Мои дети этого не сделают».

По мнению Винер, Россия не должна мириться с «таким унижением», а решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске на Паралимпийские игры российских атлетов она и вовсе приравняла к фашизму.

Скандал в Токио

В поддержку своего многолетнего тренера выступила и одна из ведущих гимнасток страны Дина Аверина, выступавшая на Олимпиаде в Токио, где российские спортсмены как раз соревновались в нейтральном статусе.

«Так как мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе, сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны. Ирина Александровна с нами все это обсуждала, конечно. У нас одинаковые мысли с ней», — считает Аверина.

Тот олимпийский турнир по художественной гимнастике обернулся двойным скандалом. Тогда многократная чемпионка мира и безусловный фаворит Дина Аверина уступила в многоборье израильтянке Линой Ашрам, допустившей грубую ошибку в одном из упражнений, уронив ленту.

Тогда Винер обвинила судей в предвзятости, посчитав, что российскую спортсменку буквально «обокрали». Не согласилась с результатом и сама Аверина.

Позже российские художницы сенсационно уступили и в командном турнире сборной Болгарии, хотя тоже являлись явными фаворитами соревнований. И там тоже не обошлось без скандалов, связанных с работой судей.

«Зачем нам возвращаться на Олимпиаду?»

Буквально накануне выступления Винер в эфире «Матч ТВ» в прямом видеомосте с комментатором Дмитрием Губерниевым против поездки на Игры без национальной символики высказалась олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете лыжница Вероника Степанова.

«Хорошо к этому относиться было бы странно. Да, и с моей стороны есть заинтересованные люди, спонсоры, которые ждут меня на международной арене. Но, к сожалению, сейчас мы не можем участвовать. А вопрос: и зачем? Возвращаться нужно для того, чтобы побеждать. А в нынешних условиях с идиотскими запретами и ограничениями мы просто не сможем выиграть, нам не дадут выиграть. Поймите это», — считает 22-летняя спортсменка.

На вопрос, почему сама лыжница, хотя уже имеет золото Игр, выигранное также в нейтральном статусе, хочет лишить своих коллег такой же возможности, у Степановой тоже нашелся ответ:

«У нас был флаг Олимпийского комитета России с цветами российского флага. И тогда на пьедестале мы слушали Чайковского. А сейчас у нас и это отберут. Стоит ли ехать? Такими обезличенными, при таких условиях».

«Руководствоваться интересами спортсменов»

В последнее время против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе высказываются и многие политические деятели и главы спортивных федераций страны, в то время как тренеры и спортсмены как раз чаще говорят о том, что ехать нужно все равно.

«Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — высказывал в сентябре свое мнение президент России Владимир Путин.

Недавно в пользу необходимости участвовать в международных спортивных соревнованиях от имени главы государства высказывался и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений», — говорил Песков.