Наезд с отягчающими: белорусского хоккеиста арестовали прямо во время матча

20-летний белорусский защитник Егор Романов был арестован в перерыве матча Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), в котором его команда «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» встречалась с «Джонстаун Томагавк». Арест связан с непогашенным ордером по обвинению в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

Скандальный эпизод произошел в матче недавно стартовавшего регулярного чемпионата Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), где «Джонстаун Томагавк» принимал на своем льду «Нью-Гемпшир Маунтин Кингз».

Прямо во время перерыва полицейские нагрянули в гостевую раздевалку и арестовали белорусского защитника «Нью-Гемпшира» Егора Романова.

Арест связан с непогашенным ордером, выданным судом штата Пенсильвания еще в 2021 году, когда ныне 20-летний хоккеист выступал за команду «Эсмарк Старз» в юниорской Североамериканской хоккейной лиге для игроков в возрасте до 18 лет.

Тогда игрок совершил наезд на автомобиле при отягчающих обстоятельствах, в результате чего полиция и получила ордер. Однако по окончании сезона хоккеист покинул «Эсмарк Старз», и ни штат, ни полицейские просто не успели применить к нему санкции, а на другие штаты действие ордера не распространялось.

В сезоне-2021/22 Романов провел одну встречу во взрослой NAHL за «Уичито Фолл Уорриорз» из Канзаса, после чего перешел в команду «Бостон Эдвантедж», выступающую в лиге NCDC.

Подписав минувшим летом контракт с «Нью-Гемпширом», Романов вернулся в NAHL, а визит игрока вместе с командой в Джонстаун стал его первой поездкой в Пенсильванию с момента выдачи ордера на его арест.

Представители правоохранительных органов явно подготовились к операции и действовали наверняка, чтобы застать хоккеиста врасплох и не оставить тому шансов скрыться.

«Манутин Кингз», уступавшие после первого периода со счетом 0:1, были вынуждены доигрывать матч без одного из важных игроков команды и в оставшиеся 40 минут не сумели исправить положение, сначала пропустив во втором периоде еще одну шайбу, а затем отыграв в третьем один гол. Игра закончилась со счетом 1:2.

Романов в текущем сезоне провел за «Нью-Гемпшир» четыре встречи, не отметившись результативными действиями и заработав две минуты штрафа. Команда провела уже восемь матчей в чемпионате, одержав четыре победы при четырех поражениях и занимая седьмое место из девяти участников Восточного дивизиона, где «Джонстаун» идет на третьей позиции.

Романов выступает в Северной Америке уже больше пяти лет. В «Эсмарк Старз» он прибыл еще перед стартом сезона-2018/19 и прошел в составе этого клуба все юниорские ступени NAHL с U-15 до выпускной команды U-18.

Дело Войнова

До сих пор самым известным арестом хоккеиста из стран бывшего Советского Союза в США является дело Вячеслава Войнова. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» был арестован полицией Калифорнии осенью 2014 года по обвинению в домашнем насилии в отношении своей супруги Марты Варламовой.

Сам игрок привез женщину с раной лица в госпиталь, назвав причиной случившегося несчастный случай, но врачи вызвали полицию, в результате чего на игрока было открыто дело. Отсутствие претензий со стороны Варламовой по законам Калифорнии не имело значения.

Та история сломала находившуюся в самом расцвете заокеанскую карьеру защитника сборной России. Войнов получил двухмесячный тюремный срок, а после выхода по УДО тут же был арестован миграционной службой.

Чтобы избежать депортации, защитник добровольно согласился покинуть США. «Лос-Анджелес» к этому времени успел расторгнуть с Войновым контракт, а НХЛ дисквалифицировала игрока на два сезона.

Однако и после окончания срока дисквалификации ни один клуб, несмотря на проявленный к крепкому игроку интерес, так и не решился предложить ему соглашение, и в итоге Войнов так и не смог больше вернуться в НХЛ, продолжая до сих пор выступать в Континентальной хоккейной лиге.