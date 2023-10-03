«Это унизительно»: в УЕФА извинились перед Европой за допуск российских футболистов

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон извинился за решение организации допустить до международных соревнований молодежные российские сборные. Бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков призвал не обращать на это внимания, однако известный тренер Гаджи Гаджиев заявил «Газете.Ru», что соревнования с участием россиян будет невозможно проводить из-за бойкота ряда стран. В парламенте Украины призвали осудить решение УЕФА.

Первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление, что его позиция по допуску юношеских сборных России была воспринята неправильно. Он проголосовал за восстановление прав российских молодых футболистов, вопреки общей позиции SvFF. Слова Нильссона приводятся на сайте Шведской спортивной конфедерации.

«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения не продолжаю отстаивать нашу общую позицию.

Это не так. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», — заявил чиновник.

Нильссон выразил солидарность с мнением, которое ранее высказал знаменитый в прошлом польский футболист, вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Все просто и ясно — «нет» России.

Считаю, что сначала должна закончиться СВО на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в игру. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, конечно, проголосовал против восстановления сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе», — цитирует Бонека Sport.pl.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что позиция вице-президентов УЕФА, выступающих против участия российских юношеских сборных в международных турнирах, не повлияет на решение о допуске. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«На подобное не надо реагировать. Заявил и заявил — для меня главное, что еcть решение УЕФА. А кто там что будет комментировать — меня не интересует.

Подобные протесты никак не повлияют на допуск наших команд. Решение принималоcь исполкомом УЕФА, и его не могут отменить ни англичане, ни шведы, ни кто-либо еще», — заявил Колоcков.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России. После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Знаменитый российский тренер, член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев заявил «Газете.Ru», что реакция этих стран была ожидаема. Также он подчеркнул, что ситуация остается политизированной и ничего не изменится до окончания СВО.

«Изначально так и просматривалось, что в ответ на решение УЕФА страны, которые сейчас спонсируют Украину, выступят против допуска россиян. Кто сейчас объявил бойкоты? Англия, Польша, Швеция, Норвегия — все ожидаемо, это было понятно с самого начала.

Если УЕФА будет настаивать на своем, то как проводить эти соревнования? В какую группу надо поместить Россию, чтобы она не играла с теми, кто против россиян?

Если бы мы не понимали, что это политическое решение, то мы могли бы на что-то надеяться, исходя из того, что спорт — посол мира. Но сегодня спорт вне политики не существует. И предположения, что какие-то соревнования с нашим участием могут состояться, весьма сомнительные.

Когда что-то может измениться? Только при завершении СВО, как я понимаю. Только в том случае, если господа из-за океана устанут спонсировать Украину», — считает Гаджиев.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что УЕФА предлагает юношеским российским сборным унизительные условия, на которые нельзя соглашаться. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Уже давно понятно, что УЕФА, Международный олимпийский комитет (МОК), президент МОК Томас Бах — подневольные люди. Америка является федеральным спонсором МОК. Понятно, что он будет делать все так, как скажут американцы. Но Россия — великая держава, и мы должны управлять, а не они. Когда Сталин заходил, они вставали.

И так надо ставить себя великой стране во всех отношениях. То, что нам сейчас предлагает УЕФА, — унизительно.

Невзирая ни на что, надо добиваться того, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное — непозволительно», — заявил экс-биатлонист.

Депутат парламента Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта предложил парламенту страны одобрить постановление об обращении с осуждением решения о допуске юношеских сборных России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Члены комитета решили предложить парламенту одобрить постановления об обращении об осуждении решения исполнительного комитета УЕФА о допуске сборной России до 17 лет к международным турнирам и осуждением решения Международного паралимпийского комитета о допуске представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе», — сообщил Беленюк.