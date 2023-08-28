Мать главы футбола Испании заперлась в церкви и объявила голодовку из-за секс-скандала сына

Дисциплинарный комитет ФИФА на три месяца отстранил от работы президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за насильственный поцелуй футболистки после финала ЧМ. На защиту главы испанского футбола встала его мать, которая устроила бессрочную голодовку в церкви и требует прекратить «кровавую охоту» на ее сына. За чиновника вступился и генсекретарь RFEF, который обратился с жалобой в УЕФА, из-за чего Испания рискует пропустить чемпионат Европы.

Непристойное поведение

Женский чемпионат мира-2023 завершился грандиозным скандалом. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Англию, однако самое запоминающееся событие случилось после финального свистка, когда президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес схватил за голову и насильно поцеловал в губы капитана сборной Дженнифер Эрмосо.

В трансляцию в прямом эфире из чемпионской раздевалки попали слова футболистки о том, что ей «не понравилось случившееся, но что оставалось делать?».

Позднее Рубиалес пытался заставить футболистку поддержать его и заявить, что поцелуй случился по взаимному согласию, но она отказалась.

При этом чиновник не ограничился одним поцелуем: празднуя победу в ложе почетных гостей, он прямо на трибуне, находясь в метре от королевы и ее дочери, взялся за пах, а до этого унес с поля защитницу мадридского «Реала» Атенеа Бейвидие, заканув ее себе на плечо. Поведение главы RFEF вызвало скандал, и на чиновника обрушилась критика.

Рубиалес «перешел черту»

Эрмосо публично заявила, что не давала согласия на поцелуй с Рубиалесом, хотя ранее Федерация от ее имени заявила, что это якобы было «совершенно спонтанным взаимным жестом большой радости от победы».

«Хочу уточнить, как видно на снимках, я ни разу не давала согласия на поцелуй и ни в коем случае не пыталась обнять президента. Я не потерплю, чтобы мое слово подвергалось сомнению, не говоря уже о том, чтобы придумывались слова, которых я не произносила», — цитирует Эрмосо Ассоциация профессиональных футболистов (FUTPRO).

Прокуратура Мадрида инициировала расследование в отношении Рубиалеса, а ФИФА открыла дисциплинарное дело, подчеркнув, что в организации уважают неприкосновенность всех людей и решительно осуждают любые действия, противоречащие этому.

Испанская газета Marca сообщила, что глава RFEF принес извинения за произошедший инцидент, но подавать в отставку отказался и заявил о готовности защищаться в суде. Свой пост при этом покинул вице-президент Королевской испанской футбольной федерации, глава комитета женского футбола федерации Рафаэль дель Амо.

«Он перешел черту, которую не должен пересекать на посту президента. Я не могу участвовать в проекте, в который не верю», — заявил дель Амо.

26 августа дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом, о чем сообщается на сайте организации. Дисквалификация рассчитана на 90 дней до начала дисциплинарного производства, открытого против Рубиалеса двумя днями ранее. Кроме того, главе RFEF и любому другому должностному лицу организации запрещено контактировать с футболисткой Эрмосо и ее близким окружением. Временно исполняющим обязанности организации назначен вице-президент Королевской испанской футбольной федерации Педро Роча Хунко.

Международная судьба испанского футбола под угрозой

В правительстве страны скандальный эпизод не оставили без внимания. С требованиями отстранить Рубиалеса выступили такие высокопоставленные чиновники, как вице-президент правительства Иоланда Диас, министр культуры и спорта Микель Исета и президент Высшего спортивного совета Виктор Франкос.

Это привело к жалобе в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от RFEF, которую в защиту Рубиалеса подал генеральный секретарь организации Андреу Кампс. Он опирался на то, что, согласно правилам УЕФА, ассоциации должны разбираться со своими делами без вмешательства третьих лиц (в том числе из кабмина), в противном случае УЕФА имеет право приостановить членство Федерации, в связи с чем испанские клубы будут отстранены от еврокубков, а национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате Европы.

Таким образом, из-за жалобы Кампса весь испанский футбол может лишиться международных соревнований. И косвенно — по вине президента RFEF.

УЕФА до сих пор не сделал никаких заявлений по ситуации, а Рубиалес все еще занимает должность вице-президента этой организации, которую он совмещал с работой в RFEF.

Голодовка матери как протест

На защиту оскандалившегося чиновника встала его мать Анхелес Бехар. Агентство EFE сообщает, что женщина вместе с сестрой закрылась в церкви в городе Мотриль, объявив бессрочную голодовку в знак протеста против санкций в отношении Рубиалеса. Бехар также обратилась к Эрмосо, призвав ее «сказать всю правду».

Мать главы RFEF убеждена, что поцелуй во время награждения случился по обоюдному согласию, а ее сын «не способен никому причинить вред».

Женщина намерена продолжать голодовку, пока не прекратится «кровавая и бесчеловечная охота» на Рубиалеса.

Негативный бэкграуд Рубиалеса

Поведение Рубиалеса нельзя оправдать только эмоциями после победы сборной Испании на чемпионате мира. Его имя стало известно после того, как за несколько дней до старта ЧМ-2018 в России он лишил национальную команду главного тренера: уволил Юлена Лопетеги за то, что тот, тренируя сборную, заключил контракт с мадридским «Реалом». На том мундиале Испания, которая всегда считается одним из фаворитов любого турнира, прошла недалеко, подарив сенсацию хозяевам: в 1/8 финала Россия выбила «Красную фурию» в серии пенальти, а российский голкипер Игорь Акинфеев совершил знаменитый сэйв ногой.

Кроме того, стало известно, что функционера обвиняла в домогательствах бывшая директор по маркетингу Ассоциации футболистов Испании (AFE), которую Рубиалес возглавлял с 2010 по 2017 год.

В 2016-м женщина подала на него в суд, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE. Теперь она заявила, что наконец ее словам поверят.

Президент футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что многие мужчины и женщины пострадали в результате действий Рубиалеса, что наносит репутационный ущерб всему испанскому футболу.

«Оскорбление, высокомерие, шантаж, угрозы, шпионаж и преследование, мошенничество с использованием федеративных органов — мы страдаем, и многие из нас осудили это. Мужской и женский профессиональный футбол, мини-футбол, любительские клубы, ассоциации игроков, президенты территориальных ассоциаций, члены высшего спортивного совета, министры, судьи, игроки. Список женщин и мужчин, которых Рубиалес обижал на протяжении многих лет, слишком велик, и этому необходимо положить конец», — написал Тебас в соцсетях.