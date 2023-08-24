«Головорез слетел с катушек»: футболист жестоко избил темнокожего арбитра в Челябинске

Футболист ФК «Бажова» Телман Снджоян, недовольный судейством, напал на арбитра из Камеруна Жоржа Максима. Судья ответил, после чего футболист полез в драку во второй раз. Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал Снджояна, что станет потерей для клуба. Создатель и президент Любительской футбольной лиги России Дмитрий Смирнов в комментарии «Газете.Ru» допустил, что футболист в этой ситуации «слетел с катушек», и рассказал, почему могла произойти такая ситуация.

Драка с арбитром

Во время матча «Северо-Западной лиги 8 на 8» в Челябинске футболист напал на арбитра. Капитану команды ФК «Бажова» Телману Снджояну не понравились действия судьи из Камеруна Жоржа Максима, который предъявил красную карточку его брату Титалу, тоже играющему за клуб.

На тот момент ФК «Бажова» уступал в матче чемпионата «Катрену» со счетом 3:4, хотя по ходу встречи вел (3:1). В итоге Телман Снджоян бросился на арбитра и нанес ему несколько ударов кулаками в лицо.

Когда футболиста отвели в сторону другие игроки, сам рефери пошел к нему, собираясь продолжить драку. Оппоненты приняли боевую стойку, но после атаки судьи Снджоян опрокинул Максима на газон и навалился на него сверху, затем их разняли.

ФК «Бажова» проиграл со счетом 3:4, оставшись на 13-м месте среди 14 команд дивизиона. После 18 проведенных встреч на счету этого коллектива 14 набранных очков. «Катрен» занимает третью позицию с 36 баллами.

Пожизненная дисквалификация

После инцидента «Северо-Западная лига 8 на 8» оперативно собрала заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на котором вынесла решение о пожизненной дисквалификации Телмана Снджояна.

Для ФК «Бажова» это, безусловно, потеря, поскольку 36-летний капитан в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Он является вторым бомбардиром команды.

За все годы выступлений на его счету 107 матчей, 158 голов и 55 голевых передач. При этом до драки с арбитром нападающий получил за указанный период всего одну красную карточку. Она тоже была предъявлена ему в текущем сезоне.

Его брат Титал Снджоян, у которого 5 голов и две голевых передачи в 16 встречах этого чемпионата, а всего 66 голов и 37 передач в 87 матчах в лиге, не получил дополнительной дисквалификации и пропустит только одну встречу.

Клуб оштрафован на пять тысяч рублей, но продолжит выступления в лиге. Что касается пострадавшего судьи, то Жорж Максим не получил серьезных повреждений и, хотя дело дошло до полиции, не стал писать заявление на обидчика.

«Эпизод с отягчающими обстоятельствами»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал создатель и президент Любительской футбольной лиги Москвы и России Дмитрий Смирнов, являющийся главным тренером национальной сборной, выступающей в форматах 8х8, 7х7 и 6х6 и не раз выигрывавшей мировые и европейские чемпионаты.

«Северо-западная лига Челябинска — это один из наших территориальных партнеров. Эмоции периодически таким образом проявляются. «Сорвать крышу» может у любого игрока в любом матче, профессиональная это лига или любительская. Как к этому относиться? Негативно.

К сожалению, у нас себя не очень хорошо проявляли разные известные футболисты. Тот инцидент с Романом Широковым… Когда знаменитые профессиональные игроки так ведут себя в любительских соревнованиях, то люди без известной фамилии тоже думают, что можно подобным образом отличиться (Широков избил судью на любительском турнире «Московский кубок селебрити» в 2020 году. — «Газета.Ru»). К сожалению, это проблема не футбольная, а в воспитании», — считает Смирнов.

По его словам, любая лига должна защищать арбитров, обслуживающих ее матчи:

«Строгость наказания — в том числе защита арбитров на будущее. Пожизненная дисквалификация или нет, но срок отстранения человека, который поднял руку на арбитра — причем в такой агрессивной форме — в любом случае должен быть очень длительным.

По тому, что я видел, там был «двухсерийный фильм». Он же не просто ударил, пар выпустил и успокоился. Он в драку полез вторично. Понятно, что это эпизод с отягчающими обстоятельствами для игрока, а не секундное помутнение».

Последствия для ФК «Бажова»

Высказался Смирнов и о возможной ответственности команды. Он рассказал, что при выборе наказания для нее многое зависит от «кредитной истории».

«По видео без звука трудно понять, что предшествовало этому, как вела себя команда. Но агрессии со стороны команды не видно. Вялые попытки остановить своего капитана присутствовали. В любой лиге есть контрольно-дисциплинарный комитет, который, наверное, в совокупности будет рассматривать в том числе и то, как команда вела себя в предыдущих сезонах, матчах.

Если это первый серьезный инцидент, то, скорее всего, команду пожалеют, а накажут в первую очередь игрока. Насколько я видел, команда в этом не участвовала. Другое дело, могла ли она капитана более настойчиво остановить или как-то предотвратить всю ситуацию? Для этого надо смотреть весь матч со звуком или быть там, на стадионе. Если команда на хорошем счету в лиге, то будет дисквалификация только игрока, — подчеркнул создатель любительской лиги страны.

— Если же у команды уже были подобные инциденты, тем более с участием этого человека, значит, никакая профилактическая работа не велась. Значит, они считали, что этого головореза можно держать в капитанах, а он своим авторитетом подавлял здравый смысл в коллективе.

Значит, как минимум какую-то перезагрузку можно этой команде назначить. А если ничего не предвещало подобного, то… с катушек в моменте может слететь кто угодно».

«Арбитр может себя защищать»

При этом Смирнов подчеркнул, что попытавшийся ответить Снджояну кулаками камерунский арбитр не должен быть наказан за это, хоть и является официальным лицом, так как подобным образом он защищал себя.

«Понятно, что мы обычно рекомендуем арбитрам не ввязываться в какие-то истории с драками и так далее. Но мы всегда говорим, что, если ситуация такова, что ты вынужден себя защищать, твой официальный статус не должен быть причиной снятия потом побоев. Если ты можешь себя защитить — защищай.

Нам иногда говорят, что арбитр — официальное лицо и не может драться. А защищать себя может? Может! — уверен Смирнов.

— Я не увидел в действиях арбитра агрессии — только его попытку защитить самого себя, учитывая, что игроки из команды соперника, которые пытались предотвратить конфликт, вялые попытки предпринимали, а команда-агрессор практически в этом не участвовала.

Если бы команды более активно встали здесь на сторону закона, может быть, арбитру не пришлось самому себя защищать. А тут он сделал то, что сделал бы любой нормальный человек. Если других способов нет… Понятно, что он мог убежать. Но, видимо, мужская гордость не позволила ему убежать от хулигана. Защищался как мог».