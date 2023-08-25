ФИФА расследует секс-скандал: чиновник насильно целовал футболистку и трогал пах при королеве

Президент RFEF Луис Рубиалес целует Энни Эрмосо во время финального футбольного матча женского чемпионата мира по футболу 2023 года между Испанией и Англией

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело против президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который во время церемонии награждения после финала чемпионата мира насильно поцеловал капитана сборной Испании Дженни Эрмосо. На награждении команды Рубиалес также хватался за пах, стоя рядом с королевой Испании, и делал неприличные жесты рукой. По информации COPE, чиновник сам подаст в отставку на фоне разгоревшегося скандала.

Скандальный поцелуй

Женский чемпионат мира по футболу — 2023 получился максимально масштабным и красочным. Турнир прошел с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии, собрал огромное количество болельщиков на трибунах и у телеэкранов и завершился первой в истории победой сборной Испании, которая благодаря единственному точному удару Ольги Кармоны на 29-й минуте одолела команду Англии.

Во время церемонии награждения случился эпизод, приведший к мощнейшему скандалу. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес на радостях поцеловал в губы капитана сборной Дженни Эрмосо.

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В трансляцию в прямом эфире из чемпионской раздевалки попали слова Эрмосо о том, что ей не понравилось случившееся, «но что оставалось делать?».

Позже Рубиалес сам спустился с трибун в раздевалку и заявил, что федерация оплатила команде путешествие на Ибицу в награду за победу, а также пошутил, что теперь они с Эрмосо поженятся.

«Сделай это ради моих дочерей»

Общественность не поняла и не приняла действий Рубиалеса. Ситуация обострилась еще во время рейса, на котором испанская команда со всеми официальными лицами летела из Австралии домой.

Поняв, что оказался в непростой ситуации, Рубиалес при всей делегации в самолете просил Эрмосо выступить с совместным заявлением о том, что все это случилось под эмоциями момента и не имело никакого сексуального подтекста.

«На карту поставлено мое положение, сделай это хотя бы ради моих дочерей. Мне нужно, чтобы ты поддержала меня», — приводит его слова Relevo.

Однако капитан сборной Испании отказалась, и президенту RFEF пришлось в одиночку записывать видеообращение по прилете на родину. Федерация заявила от имени Эрмосо, что это было «совершенно спонтанным взаимным жестом большой радости от победы».

При этом выяснилось, что сама футболистка таких слов не произносила, и федерация просто приписала ей их. Но устраивать скандал из-за этого сама Эрмосо не стала.

Внеочередное собрание Ассамблеи

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла против Рубиалеса дисциплинарное дело. В ФИФА подчеркнули, что они четко привержены уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждают любые действия, противоречащие этому.

И это не главная проблема президента RFEF. На родине против него ополчились влиятельные лица и организации.

«Один из величайших подвигов в истории испанского спорта был омрачен позорным жестом главного представителя испанского футбола, который в очередной раз, руководствуясь своим постоянным стремлением к славе, повел себя неподобающе», — говорится в опубликованном женской Ла Лигой заявлении.

«То, что начальник хватает свою сотрудницу за голову и целует ее в губы, просто недопустимо. Публично называть «придурками» тех, кто осуждает подобное отношение, неприемлемо и отвратительно».

Отставки Рубиалеса теперь требуют и некоторые мужские профессиональные клубы, например, «Хетафе». Публично выступил против него даже премьер-министр страны Педро Санчес.

«Футболистки сделали все для победы, но некоторые поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь. То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию», — сказал политик.

25 августа состоится внеочередное собрание Ассамблеи RFEF, где на повестке дня пока нет вопроса поведения президента. Сам он пользуется поддержкой большинства членов Ассамблеи, но общественный резонанс таков, что эта история все равно может уничтожить карьеру Рубиалеса.

По информации COPE, он добровольно подаст в отставку.

Большая история неподобающего поведения

Проблема Рубиалеса еще и в том, что вел он себя не слишком красиво не только по отношению к Эрмосо. Празднуя победу в ложе почетных гостей, он прямо на трибуне, находясь в метре от королевы и ее дочери, схватился за пах. Это тоже не осталось без внимания, и критикуют за это функционера многие.

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А защитницу мадридского «Реала» Атенеа Бейвидие он позволил себе унести после победы над Англии с поля, схватив под коленки и перекинув себе через плечо.

Кроме того, оказалось, что функционера обвиняла в домогательствах бывшая директор по маркетингу Ассоциации футболистов Испании (AFE), которую Рубиалес возглавлял с 2010 по 2017 годы. В 2016-м женщина подала на него в суд, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE. Теперь она заявила, что наконец ее словам поверят.

Прославился на весь мир Рубиалес в 2018 году, когда прямо перед стартом чемпионата мира в России уволил с поста главного тренера мужской сборной Испании Юлена Лопетеги, узнав, что тот заключил контракт с мадридским «Реалом» и возглавит его после турнира.

Испанцы под руководством спешно назначенного Фернандо Йерро тогда выиграли свою группу, но в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти уступили сборной России.