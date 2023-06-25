Украина потребовала исключить Россию из УЕФА и ФИФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила несогласие с участием двух клубов из Крыма — «Севастополя» и ялтинского «Рубина» — в турнире под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2023/24 и направила письмо в в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Россию из состава этих организаций.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с просьбой исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций. Причиной такого требования стал тот факт, что два футбольных клуба из Крыма — «Севастополь» и ялтинский «Рубин» — получили право на участие во Второй лиге России в сезоне-2023/24.

«УАФ настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола российской стороной, принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем», — заявили в УАФ.

С 2014 года, когда полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации, крымские футбольные клубы по решению УЕФА выступают в отдельной лиге — чемпионате Крыма. Клубам было запрещено принимать участие в турнирах под эгидой РФС. 6 июня ТАСС сообщил, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили необходимую аттестацию для участия во Второй лиге в сезоне-2023/24. Команды будут выступать в группе Б, где сыграют 60 команд, которые получат лицензию от РФС.

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на требование УАФ исключить Россию из международных организаций, критично высказавшись о позиции украинской ассоциации.

«Позиция футбольного клуба «Севастополь» такова: мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол.

То, что говорит УАФ, — полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного.

Пусть в Украине несут этот бред и дальше, а лучше — закроют свою позицию по Крыму навсегда и развивают футбол там, где они живут!» — приводит слова Чалого Sport24.

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников заявил, что ему никак не хочется комментировать действия украинской стороны.

«Понятно, что от правительства Украины и структур, которые возглавляют там футбол, чего-то другого, кроме как политики, мы ждать не можем. Добра от УАФ точно ждать не будем, от нас сейчас зависит одно — как мы, совместно с РФС, будем отвечать на эти спортивные и политические угрозы.

Наша главная задача — играть в футбол, побеждать и дарить болельщикам радость от этой игры. УАФ, если им это нравится больше, чем спорт, пусть и дальше играют в политику», — цитирует Шапошникова Sport24.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя заявление УАФ, отметил, что на подобные высказывание реагировать не стоит.

«На заявления УАФ не стоит никак реагировать. Нам важны решения УЕФА и ФИФА, а на Украине в сторону нас и так говорят много гадостей. Юридические основания оспорить решение о допуске крымских клубов в соревнованиях среди профессиональных российских команд есть.

Во-первых, важно четко определить статус клубов из Крыма. Во-вторых, думаю, что руководители РФС уже провели переговоры с руководством ФИФА.

Возможно, что какое-то решение уже есть, но теоретически сейчас возможно все», — сказал Колосков в комментарии Sport24.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборные России и российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой после начала военной операции России на Украине. Таким образом, национальная мужская команда не смогла сыграть стыковой матч со сборной Польши за право выйти на чемпионат мира — 2022, а московский «Спартак», который единственный из российских клубов, продолжал выступление в еврокубках, не сумел сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг».

В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация рассматривает возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Решение о переходе должно было быть принято до конца 2022 года, но 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах. Обсуждение перехода РФС в АФК было отложено.

22 июня советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент на очной конференции РФС выразил надежду, что команды из России в скором времени будут вновь допущены до международных турниров.

«Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры. За этот период мы не прерывали связи с Россией и вели диалог. Уверен, что мы справимся с этим вызовом и будем дальше возводить мосты между странами и продолжать развивать футбол», — приводит слова Клемента RT.

Дюков на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС 22 июня заявил, что вопрос о переходе российской организации в азиатскую пока не закрыт.

«Что касается возможного перехода в Азию, у нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились до достижения договоренностей не комментировать. Соответствующая опция существует», — приводит слова главы РФС ТАСС.