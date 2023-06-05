Без Трусовой и Щербаковой, но с Валиевой: объявлен основной состав сборной России

Чемпионка Европы — 2022 Камила Валиева, допинговое дело которой находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS), была включена в основной состав сборной России по фигурному катанию, а олимпийская чемпионка Анна Щербакова и призерка Игр Александра Трусова решением тренерского совета попали в дополнительные списки. «Газета.Ru» — о том, кто будет в национальной команде в сезоне-2023/24.

Министерство спорта России объявило основной состав национальной команды по фигурному катанию на сезон-2023/24. При этом пока неизвестно, смогут ли российские фигуристы принимать участие в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), решение по этому вопросу могут принять уже 9-11 июня, однако существует вероятность, что обсуждение перенесут на осень.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.

Танцы: Софья Тютюнина / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева / Павел Дрозд, Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Максим Некрасов.

Стоит отметить, что чемпион России и Европы сезона-2021/22 Марк Кондартюк включен в резервный состав. Понятно и отсутствие в списках танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, 5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил спортсменам сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Грузии. В списках также отсутствуют олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова, серебряная призерка Игр Александра Трусова, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин и призер Игр в 2018 году Михаил Коляда.

Список участников сборной России формируется по итогам прошедшего сезона, и в первую очередь туда попадают фигуристы, которые принимали участие в соревнованиях. Об этом заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Исполком ФФККР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в министерство спорта.

Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.

Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», — приводит слова Когана ТАСС.

Главный тренер национальной команды Елена Чайковская подтвердила, что и Трусову, и Щербакову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной России на сезон-2023/24.

«Да, Аню Щербакову и Сашу Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной. Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали из‑за травм и других причин. Все эти спортсмены попали в список не по спортивному принципу», — сказала Чайковская «Матч ТВ».

Призер Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух отметил, что непопадание в состав сборной не означает, что спортсмены завершили карьеру, выступать на соревновательном льду это им не помешает, если они решат вернуться к официальным стартам.

«Нет, это не означает, что Щербакова и Трусова завершили карьеру. В списки сборной попадают не по желанию, а по результатам прошедшего чемпионата России. Щербакова и Трусова не принимали участия, поэтому их и нет в списке. Это никак не помешает им выступать и снова попасть в состав сборной», — приводит слова Авербуха Sport24.

Стоит отметить финансовую составляющую вопроса. Попадание в сборную гарантирует спортсменам денежную поддержку, включение в основу гарантирует покрытие практически всех затрат: сборы, стипендия, экипировка, лед, медицинское обеспечение.

Также именно фигуристы, которые включены в сборную, поедут на международные старты в том случае, если Международный союз конькобежцев снимет бан.

При этом остается неясным, готовы и хотят ли сами фигуристы идти в сезон. Если говорить о Степановой и Букином, то пара пропустила российский сезон, и весной выяснилось, что причиной тому стала беременность фигуристки. Однако на лед Степанова уже вернулась, они возобновили тренировки, однако остается неясным, готовы ли они выступать. Коляда пропустил чемпионат России из-за обострения хронического синусита, да и по ходу сезона показывал не самые стабильные выступления.

Большие вопросы у поклонников фигурного катания вызывают карьеры Щербаковой и Трусовой. Щербакова выиграла Олимпийские игры и заявила, что не собирается завершать карьеру, после чего в августе перенесла операцию на ноге и пропустила весь спортивный сезон, блистая при этом в роли одной из ведущих шоу «Ледниковый период». После реабилитации фигуристка стала выступать в шоу и даже приняла участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», где стала третьей. И пока никаких заявлений о своем участии или неучастии в новом сезоне не делала.

Также ничего о предстоящем сезоне не говорила и Трусова. Она, в отличие от своей соперницы, сезон начала. После контрольных прокатов сборной России фигуристка вновь ушла от Этери Тутберидззе и перешла в ЦСКА, где стала тренироваться под руководством Светланы Соколовской, которая также тренирует Марка Кондратюка, Александра Самарина и Софью Самоделкину. Постолимпийский сезон во все времена был для спортсменов сложным, Александру мучали старые травмы, которые не давали ей кататься в полную силу. Она приняла участие в двух этапах Гран-при России, став третьей и второй соответственно, что позволило фигуристке отобраться в финал турнира.

С чемпионата России, который проходил в декабре, Трусова снялась из-за болезни, и больше на соревновательный лед не выходила: отказалась от выступления в финале Гран-при, не стала подавать заявку на турнир шоу-программ. При этом в различных шоу она выступала достаточно активно.

Пока никто из фигуристок не сделал объявления о том, ждать ли их в следующей сезоне на соревновательном льду, поэтому вопрос остается открытым.