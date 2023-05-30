«Бывают перепады настроения»: Костомарову провели новую операцию на ногах

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели две новые операции на ногах, которые были необходимы для дальнейшего протезирования. Также спортсмену предстоит перенести хирургическое вмешательство на руках. ТАСС сообщает, что у фигуриста нет депрессии, однако он подвержен перепадам настроения, поскольку уже несколько месяцев находится в больнице.

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановление после перенесенных операций по ампутации стоп, кисти одной руки и нескольких пальцев — другой. Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортсмен якобы находится в состоянии депрессии из-за болезненного состояния. Однако 29 мая ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что депрессии у прославленного фигуриста нет, однако случаются перепады настроения.

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление.

О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице.

Но никакой депрессии, все нормально», — заявил источник ТАСС.

Стоит отметить, что о сроках выписки Костомарова в последнее время появлялось много различной информации. 11 мая «МК» со ссылкой на врача больницы «Коммунарка», где проходит лечение фигурист, написал, что Костомарова якобы тайно выписали и перевезли в иностранную клинику для дальнейшей работы с протезированием.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта. Его выписали тихо, без огласки. Сразу увезли в аэропорт на спецмашине. Так что сейчас Роман Костомаров наверняка уже проходит реабилитацию в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование», — приводит «МК» слова врача.

Однако в тот же день газета «Известия» сообщила, что информация о выписке фигуриста не соответствует действительности.

Источник издания отметил, что выписка возможна в конце мая, однако позднее информация вновь изменилась: сейчас речь идет о том, что под присмотром медиков фигурист пробудет до конца лета.

Хореограф и продюсер Илья Авербух, который является близким другом Костомарова, заявил, что информации о состоянии здоровья олимпийского чемпиона, которая появляется в интернете, не стоит доверять.

«Как вы знаете, Рома недавно выложил пост в соцсетях. Когда у него будет новая информация, он сам ее предоставит. С ним я связываюсь раз в три-четыре дня.

Всему, что идет от Telegram-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя. Это спекуляции и зарабатывание на горе.

Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. Рома — настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана (Домнина — супруга Костомарова и призерка Олимпийских игр по фигурному катанию. — «Газета.Ru»), что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», — заявил Авербух в интервью ТАСС.

Олимпийский чемпион, который завоевал свой титул на Играх в Турине в паре с Татьяной Навкой, находится в больнице уже пять месяцев. О его госпитализации стало известно 10 января. Фигурист попал в реанимацию с сильной пневмонией, а дальше болезнь привела к страшным последствиям — отмиранию тканей, сепсису и гангрене.

В начале февраля появилась информация о первой ампутации — фигурист лишился стопы. Затем Костомарову провели еще несколько операций, чтобы избежать летального исхода.

В данный момент чемпион занимается восстановлением своей физической формы и подготовкой к протезированию.