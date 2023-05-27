«Его история не вызывает сочувствия». Почему паралимпиец Федяев раскритиковал Костомарова

Паралимпиец Роман Федяев, занимающийся фехтованием на колясках, заявил, что история олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который в результате осложнений после болезни перенес операции по ампутации, не вызывает у него большого сочувствия, а также отметил, что за свои действия во время заболевания фигурист поплатился серьезной ценой. Известный тренер Александр Жулин, в свою очередь, сказал, что после восстановления готов взять Костомарова тренером в свою группу, и рассказал о первом звонке от спортсмена после случившегося.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться в больнице после серьезных осложнений и ампутаций, вызванных пневмонией, однако разговоры вокруг его истории не стихают. Спортсмен-паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев сам потерял ногу, пытаясь спасти ребенка. Он катался на лыжах с друзьями, ехал с крутого спуска с горы и на своей траектории увидел ребенка. Для того, чтобы не допустить столкновения, фехтовальщик, который восемь раз выигрывал чемпионат Казахстана, изменил свой путь и слетел в овраг. Итогом стали перелом одной ноги и потеря второй. Комментируя ситуацию Костомарова, паралимпиец признался, что история фигуриста не вызывает у него большого сочувствия.

«Я когда узнал об этом, сразу сказал: каждое действие влечет за собой последствия.

Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь.

У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет, у меня друзья на протезах ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами», — заявил Федяев.

Информацию о том, что свое заболевание Костомаров лечил нырянием в прорубь, спустя пару дней после его госпитализации 10 января опубликовал Telegram-канал Mash. По информации источника, фигурист заболел еще в начале января и продолжал выступления в шоу, несмотря на высокую температуру. При этом за медицинской помощью олимпийский чемпион не обращался, а предпочитал лечиться окунанием в прорубь. Однако позднее эту информацию опровергли: отец Костомарова заявил, что написанное не соответствует действительности, и его сын просто сильно простудился. Критично отнеслась к сообщениям про прорубь известный тренер Татьяна Тарасова, назвавшая информацию бредом.

Пневмония дала серьезные осложнения, что привело к ряду операций по ампутации конечностей. Сообщается, что Костомарову ампутировали обе стопы, а также несколько пальцев на руках. Федяев отметил, что часто общается с людьми, которые потеряли конечности. Он также рассказал, что первое время будет очень больно.

«Я постоянно с такими людьми общаюсь, меня подключают в военно-медицинскую академию, мы ездим к ребятам, которые с Украины возвращаются. Я им лекцию читаю на час-полтора, рассказываю, что надо делать, как заново учиться ходить, где лучше протезироваться.

Объясняю, что первые два-три года — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей.

Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», — заключил Федяев.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин, который тренировал пару Костомарова и Татьяны Навки, удивился высказываниям Федяева в адрес олимпийского чемпиона.

«Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания. Я не хочу это комментировать», – Жулин в комментарии Metaratings.

Также специалист выразил готовность после восстановления Костомарова взять его тренером в свою группу и рассказал о том, как впервые после всего произошедшего поговорил с олимпийским чемпионом по телефону.

«Вижу звонок — и руки дрожат. Мы же его все уже... Не знали, кому молиться и что делать, — признался Жулин. — Если честно, мелькнула очень нехорошая мысль: может, звонит (жена) Оксана (Домнина) с его телефона, случилось что-то. Но звонил Ромка, поговорили с ним. Я очень порадовался, что голос у него был... Ну, человеческий, нормальный», — цитирует Жулина РИА Новости.

25 мая Telegram-канал Shot сообщил, что Костомаров не может выйти из состояния депрессии. Он регулярно занимается с психологом, который к нему приходит, однако восстановление дается спортсмену очень тяжело. Сообщается, он он старается перебороть свое состояние, однако, по большей части, злится. Клинический психолог Татьяна Маремпольская отметила, что прошло мало времени, часто люди переживают тяжелые последствия, вызванные болезнью годами.

«Сейчас он на стадии обреченности и усталости. Это самый тяжелый отрезок в восстановлении психологического состояния.

Ему сейчас все кажется тленом, обреченным и бессмысленным. Он выжил, прошел срочную восстановительную работу организма, а что потом? Вот над этим он размышляет каждый день. Жизнь прежней больше не будет.

Даже через прошлый пост было видно, что он бодрится, но не верит в будущее», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Также она отметила, что от результата выхода из этого состояния будет зависеть и общая динамика выздоровления спортсмена. Маремпольская подчеркнула, что Костомарову нужно поработать с различными специалистами, чтобы выбрать того, кто ему подходит, а также можно прибегнуть к медикаментозному лечению проблемы.

Точная дата выписки спортсмена остается неизвестной. Ранее сообщалось, что спортсмена уже выписали из больницы и увезли в Германию, что позднее было опровергнуто. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в окружении спортсмена сообщает, что Костомаров пробудет в больнице до осени.