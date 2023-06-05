«Чему тут удивляться?» Дочь Тутберидзе сменит спортивное гражданство

Танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина полностью пропустил весь российский сезон, продолжая тренировки в США. Теперь, по сообщениям ряда источников, пара намерена сменить спортивное гражданство начать выступать за Грузию. Отец фигуриста Борис Смолкин эту информацию опроверг, а вот главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) этот переход одобрил.

4 мая известный Twitter-аккаунт The Skating Lesson сообщил, что в давней истории с попытками танцевального дуэта дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина сменить спортивное гражданство появился новый виток. По информации источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала паре разрешение смену спортивного гражданства. Информация о том, что фигуристы, которые уже много лет живут и тренируются в США, могут перейти в сборную Грузии, появилась в Telegram-канале «Лапидарность». При этом отмечается, что окончательно все будет решено после совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором 9-11 июня будет решаться вопрос о допуске российских спортсменов на международные старты. Если этот запрет будет снят, то существует вероятность, что Дэвис и Смолкин продолжат выступление под российским флагом.

Однако эту информацию быстро опроверг актер Борис Смолкин, отец фигуриста Смолкина.

«Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», — сказал он «Матч ТВ».

Однако главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком ФФККР одобрил переход фигуристов в сборную Грузии.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода.

Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги.

Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — заявила Чайковская ТАСС.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова, рассуждая о возможном переходе фигуристов под другой флаг, посоветовала примерить на себя положение спортсменов, а также заявила, что не считает их возможных уход потерей.

«Они уже два года тренируются за границей. Чему тут удивляться? Не вижу тут чего-то сверхъестественного. Если бы вы были в их ситуации, разве не решили бы попробовать? Всегда примеряйте на себя положение спортсменов. Потеря ли это для нашего фигурного катания? Они еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Впрочем, это не первый виток сообщений на тему смены спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Танцевальная пара пропустила полностью весь прошедший сезон в России: не выступила ни на этапах российского Гран-при, ни на национальном первенстве.

Отчасти это можно оправдать логистикой, поскольку добираться из США в Россию при нынешних условиях достаточно проблематично, а также проблемами с документами, о которых говорили сами спортсмены. У обоих фигуристов гражданство США и для участия в соревнованиях в России им нужно разрешение американской ассоциации.

«Они могут дать разрешение на выезд в исключительном порядке в связи с каким-то большим турниром. Если я скажу: «Ребят, у меня бизнес, я занимаюсь спортом, это то, чем я зарабатываю, я живу за счет этого». Как вы понимаете, этапы Гран-при России не звучат», -— рассказал Смолкин «Чемпионату» в начале декабря прошлого года.

Слухи о том, что Дэвис и Смолкин переходят в сборную США появились летом 2022 года, тогда даже появилось видео, на котором пара якобы выступает для представителей Федерации фигурного катания США (USFS). СМИ сообщали, что Дэвис и Смолкин в скором времени могут получить специальное приглашение на участие во внутриамериканских турнирах. Однако информацию о переходе опровергла сама фигуристка, заявившая тогда, что они ждут и готовятся к контрольным прокатам сборной России. На которых они, кстати, так и не появились.

Впрочем, остается неясным — просто ли у спортсменов не получилось перейти тогда под другой флаг или же они не пытались, но зимой называлась уже совсем другая сборная — Грузии. В начале 2023 года сразу несколько источников сообщили, что танцевальный дуэт намерен выступать за израильскую команду. При этом никаких договоренностей между сторонами достигнуто не было. На тот момент все зависело от ситуации с отстранением российских спортсменов от международных стартов, сообщалось, что если представителям России разрешат вновь выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), то Дэвис и Смолкин останутся. Однако запрет пока действует, но и пара так и не перешла в израильскую сборную.

Стоит отметить — если сообщения источников правда, и российская Федерация действительно разрешила Дэвис и Смолкину смену спортивного гражданства, то у поклонников фигурного катания может возникнуть закономерный вопрос: а почему не отпустили танцора Дарио Чиризано? Зимой стало известно, что его дуэт с Ириной Хаврониной распался, поскольку фигуристка предпочла выступать со своим возлюбленным Дэвидом Нарижным. Чиризано искал подходящую партнершу и нашел — в Чехии. Он встал в пару с чешской фигуристкой Денисой Цимловой, и чешская Федерация даже запросила переход спортсмена в их сборную. Однако ФФККР не отпустила.

Впрочем, разница между Чиризано и Дэвис со Смолкиным есть — первый вместе с Хаврониной российский сезон не пропускал. Они даже начали свое выступление на чемпионате России, стали пятыми после ритм-танца, но снялись с произвольной программы по медицинским показаниям партнерши.

Именно об этом заявила главный тренер сборной России Елена Чайковская, когда комментировала отказ ФФККР отпускать Чиризано в другую команду.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги.

Хочет [уйти] — есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подает, а сейчас вопрос так решается», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».