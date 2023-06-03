ЦСКА уверенно забрал серебро, «Крылья» спаслись, «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах

Московский ЦСКА убедительно выиграл серебряные медали чемпионата России по футболу, разгромив «Ростов», в то время как московский «Спартак» не забил пенальти и проиграл «Крыльям Советов», сумевшим благодаря этой победе спастись. «Газета.Ru» рассказывает о заключительном дне РПЛ.

Разрывной тайм от ЦСКА

«Серебряная» интрига последнего тура РПЛ решалась в двух матчах. ЦСКА и «Ростов» бились друг с другом, и победитель оказывался в итоговой таблице выше. Ничейный исход сохранял расклад в пользу ЦСКА, но тогда, как и в случае победы «Ростова», на второе место мог вырваться «Спартак». Красно-белым нужно было обыгрывать в Самаре бившихся за выживание «Крыльев Советов».

Вопрос со вторым местом решился максимально быстро. Уже на девятой минуте армейский прессинг дал свои результативные плоды. Даниил Уткин сделал неточный пас, отдав мяч прямо в ноги Хесусу Медины, который вошел в штрафную и неотразимо пробил в верхний угол.

Но это было только начало кошмарного первого тайма для подопечных Валерия Карпина. «Ростов» стал настоящим открытием первой части сезона, но весной все-таки сдулся. И последний матч сезона продолжил эту тенденцию.

Интересно, что армейцы забивали с завидным постоянством – точно раз в восемь минут. Федор Чалов заработал и сам реализовал одиннадцатиметровый. Потом Виллиан Роша забил головой после подачи углового, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль, замкнув головой в прыжке «рыбкой» дальнюю штангу.

Во втором тайме футбол уже был не такой остросюжетный, а красивый гол за «Ростов» забил Евгений Чернов, после прострела Кирилла Щетинина обыгравший двух армейцев и ударивший в дальний угол низом. Игорь Акинфеев мяч зацепил, но спасти не смог.

Впрочем, и победа со счетом 4:1, как и любая другая, гарантировала ЦСКА серебряные медали, а «Ростов» оставляла на четвертом месте. Гонку у «Спартака» и ростовчан коллектив Владимира Федотова выиграл.

Героическая победа «Крыльев» благодаря Гарре и Фролову

Таким образом, «Спартаку» его матч с «Крыльями Советов» в Самаре дать ничего не мог, хотя сами красно-белые всю встречу действовали на хороших скоростях и явно старались вырвать победу.

Собственно, изначально-то они выходили на поле в Самаре биться за серебро, хотя потери у Гильермо Абаскаля были серьезные. В первую очередь, это, конечно, Александр Соболев, да и Георгий Джикия остался в запасе. Не было и еще ряда футболистов. Правда, и хозяева не досчитались ряда важных игроков, включая основного голкипера Ивана Ломаева.

Место в воротах занял давно не игравший Евгений Фролов. И он явно не подвел. Весь матч Фролов подтаскивал свою команду, спасая после непростых ударов. Правда, были еще штанга после выстрела Михаила Игнатова и перекладина от Антона Зиньковского.

При этом в начале второй половины «Крылья» сами смогли забить. Бенхамину Гарре удался удивительный проход, в котором он разобрался в чужой штрафной как минимум с тремя защитниками красно-белых, после чего зарядил верхом в дальний угол!

«Спартак» давил всю оставшуюся встречу и даже заработал право на одиннадцатиметровый после попадания мяча в руку тому же Гарре, однако Квинси Промес не смог с точки переиграть Фролова, отразившего еще и добивание Бальде.

Давление на ворота хозяев было до самых последних секунд компенсированного времени, когда Фролов вытащил еще и удар в упор от Романа Зобнина. Таким образом «Крылья Советов» выполнили свою часть работы по спасению.

Помощь от «Зенита»

Но для того, чтобы избежать стыковых матчей, собственной победы самарцам не хватало. Ситуация была в руках находившегося на спасительной 12-й позиции «Факела». Правда, воронежцам надо было обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге, но команда Сергея Семака, оформив титул досрочно, существенно сбавила обороты и даже отпустила в отпуск своих главных звезд – Малкома и Клаудиньо.

Однако в заключительном матче сезона перед своими болельщиками зенитовцы в грязь лицом не ударили. Матч получился сложным, а решил все удар в упор от Александра Ерохина на 82-й минуте после классной передачи Ивана Мантуана.

Таким образом, «Крылья Советов» все-таки спаслись, а «Факел» снова опустился в зону стыков, причем сразу на 12-е место, ведь также участвовавший в борьбе за выживание «Пари НН» справился дома с одним из двух безнадежных аутсайдеров сезона «Химками» — 2:0.

Теперь в стыках за выживание нижегородцы сразятся с московской «Родиной», а «Факел» ждет остросюжетное противостояние с таким же атакующим и куражным «Енисеем».

«Ахмат» удержал пятую строчку

Интересной получилась и очная битва за пятое место, в которой «Ахмат» принимал «Краснодар». Грозненцы изначально были выше в турнирной таблице, так что их устраивала и ничья.

Матч получился примерно равным, а его первая половина не принесла никому голов. Зато во второй Джон Кордоба открыл счет, выведя «быков» вперед.

Перевес «Краснодара» продержался лишь четыре минуты, а через 12 гости уже проигрывали. Иван Олейников сначала оформил голевой пас на Владислава Камилова, а затем забил и сам.

От поражения краснодарцев спас точный удар клубного воспитанника Олакунле Олусегуна в самой концовке, но добиться победы и подняться в таблице они уже не успели.