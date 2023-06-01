Под свист фанатов и скандалы с руководством: Месси покидает «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что заключительный матч чемпионата Франции против «Клермона» станет последним для аргентинца Лионеля Месси в футболке парижской команды. «Газета.Ru»— о причинах, по которым Месси не продлил контракт с парижанами, крупной ссоре с фанатами и о будущем аргентинца.

«Мне выпала большая честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. 3 июня будет его последний матч на «Парк де Пренс». Надеюсь, его хорошо примут», — сказал Галтье на пресс-конференции.

Слухи о том, что Месси покинет столицу Франции, стали ходить еще в начале сезона. Тогда утверждалось, что титулованный аргентинец вернется в «Барселону», за которую выступал с 2003 по 2021 год.

Аргентинская журналистка Вероника Брунати еще в октябре 2022 года сообщила в соцсетях, что форвард подпишет контракт с каталонским клубом 1 июля 2023 года.

Контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года, но он не спешил продлевать соглашение. Руководство клуба выражало недовольство. Ходили слухи, что Месси не верит, что его нынешний клуб способен конкурировать с лидерами европейского футбола из-за финансовых ограничений. Он считает, что в следующем сезоне «ПСЖ» будет ограничен в возможностях из-за правил финансового фэйр-плей, что повлияет на качество состава.

В конце апреля произошла эскалация конфликта: Месси без разрешения клуба улетел в Саудовскую Аравию для решения своих коммерческих дел.

СМИ сообщали, что аргентинец, являющийся амбассадором туризма в Саудовской Аравии, покинул расположение «ПСЖ» без согласия тренера и футбольного советника. До этого Месси уже дважды отменял поездку из-за плохих результатов парижан (Гальтье неожиданно назначал футболистам тренировки вместо выходных, и аргентинец не мог покинуть страну). По словам окружения футболиста, в этот раз он не смог отменить поездку, так как вскоре в Саудовской Аравии будет сезон очень высоких температур, что осложнит его визит.

Тем не менее решение Месси вызвало неодобрительную реакцию у руководства клуба. Было решено отстранить аргентинца на две недели от тренировок и матчей. Также руководители команды свернули все разговоры о продлении трудового соглашения.

4 мая фанаты «ПСЖ» вышли на митинг, где выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Месси и его матери.

Также досталось тренеру Кристофу Галтье и бразильскому нападающему Неймару, которого призвали уйти из команды.

На этом сложности для Месси не закончились. В матче 35-го тура чемпионата Франции против «Аяччо» аргентинец проводил свой первый матч после отстранения. Фанаты встретили свистом объявление фамилии игрока на стадионе. Затем парижские фанаты свистели каждый раз, когда Месси встречался с мячом. Также звучали оскорбительные выкрики. Ближе к концу матча болельщики устали столь яростно реагировать на Месси, но аргентинец все равно не смог отметиться результативными действиями.

Свой первый мяч после возвращения Месси в состав форвард забил 27 мая в матче против «Страсбурга». Встреча закончилась со счетом 1:1, что позволило «ПСЖ» выиграть в 11 раз в своей истории Лигу 1, став рекордсменом по этому показателю.

Пока неизвестно, где Месси продолжит карьеру. У него есть два основных варианта — переехать в Саудовскую Аравию и выступать за местный клуб, либо вернуться в родной клуб — «Барселону».

Инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что руководство Ла Лиги изучило экономический план «Барселоны» по подписанию контракта с Месси и планирует одобрить его на очередной встрече, которая состоится 5 июня.

Представители турнира связались с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля Месси, и попросили время до 5 июня. Он ответил, что форвард «ПСЖ» хочет заключить с «Барселоной» сделку как можно скорее, но все должно быть сделано на 100% юридически верно.

В Саудовской Аравии Месси и вовсе может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира, обогнав по этому показателю португальца Криштиану Роналду из саудовского «Аль-Насра». Месси предлагают 1,2 млрд евро за два года, что в два раза больше того, что получает Роналду.

Вероятно, саудовцы нацелены на то, чтобы в их чемпионате играли два лучших футболиста современности. А это значит, что они не особо будут считать деньги при заключении сделки.

Французское издание L'Equipe сообщило, что саудовцы получили от окружения Месси устное согласие на трансфер, но документы еще не подписаны. Обладатель семи «Золотых мячей» хочет дождаться завершения сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. В декабре в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира. В финальном матче южноамериканцы обыграли Францию в серии пенальти.

На мундиале Месси забил семь мячей, став вторым бомбардиром турнира вслед за своим одноклубником Килианом Мбаппе (8). В финале Месси забил два мяча, а также реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.