«Желаем удачи и новых побед»: Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Клаудиньо и Малком (слева направо) во время матча, 2022 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо. Документ опубликован в пятницу на портале правовой информации. В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, когда игроки смогут выступать за сборную России, а бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что за национальную команду должны выступать футболисты, которые родились в стране.

Малком прокомментировал получение российского паспорта, написав в одной из соцсетей «Большое спасибо».

Руководство клуба с берегов Невы отреагировало на эту новость, поздравив новоиспеченных россиян.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны. Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале команды.

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с «Газетой.Ru», отвечая на вопрос о возможном привлечении Малкома и Клаудиньо к играм за национальную сборную, отметил, что за национальную команду должны играть футболисты, которые родились в стране.

«Гораздо приятнее радоваться за российский футбол, когда читаешь о том, что вырос очередной российский футболист, которого воспитали до уровня сборной России. Так себе тенденция, когда легионеры становятся игроками национальной команды. У них же такой будет посыл, наверное. Понятно, это сделано для того, чтобы разгрузить список легионеров в «Зените», а на их место взять других. Не хочется, чтобы такие ситуации были постоянными. За сборную должны играть футболисты, которые родились в стране. В подавляющем большинстве это должно быть так. Тогда для них будет почетной миссией защищать честь своей страны. Когда ты выступаешь за свою страну, то и премиальные особо не нужны. А легионеров, играющих за сборную, можно назвать наемниками», — сказал Нигматуллин.

Бывший футболист сине-бело-голубых Владимир Быстров считает отличным, что теперь футболисты не считаются легионерами в российском чемпионате.

«Отличные новости для питерской команды — два сильных футболиста теперь не считаются легионерами. Поздравляю с таким прекрасным приобретением.

Кто следующий? Промес?» — написал Быстров.

А вот бывший нападающий петербуржцев Андрей Аршавин признался, что не понимает, зачем игроки стали гражданами России.

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению. Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Все возможно», — передает слова Аршавина «Чемпионат».

Бывший футболист сборной России Ари заявил, что Владимир Путин своим указом показал хорошее отношение к Бразилии.

«Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией. Я думаю, что это будет хорошо для тех, кто хочет играть за сборную России. Конечно, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо поспособствует желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России, всегда показывать хороший футбол», — сказал Ари в беседе с ТАСС.

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела предположил, что футболисты получили российское гражданство из-за денег.

«Мотивацией для Малкома и Клаудиньо в вопросе получения российского гражданства были деньги, что же еще? Я надеюсь, что они не пожалеют об этом», — передает слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Малком и Клаудиньо по-прежнему будут носить статус легионеров в сезоне-2022/23. Об этом говорится в регламенте РПЛ, опубликованном на официальном сайте организации.

Еще до официального объявления о том, что игроки стали гражданами России, в РФС допустили возможность участия футболистов в матчах за российскую сборную.

В РФС отметили, что Малком выступал в сборной Бразилии на чемпионате мира среди молодежных команд в 2015 году.

Теперь игроку необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала Международной федерации футбола (ФИФА), а также прожить на территории России пять лет. За национальную команду он сможет сыграть не ранее 2024 года, которые отсчитываются с 2019 года, когда Малком перешел в «Зенит».

В организации заявили, что смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участия в официальных матчах за сборную под эгидой организации.

За сборную России он сможет сыграть не раньше 2026 года, когда ему исполнится 29 лет. Это связано с тем, что футболист играет за сине-бело-голубых с 2021 года, а правило прожить в стране не менее пяти лет на него тоже распространяется.

Но спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «Матч ТВ» обратил внимание на то, что спортсмены выступали за сборную Бразилии на Олимпиаде 2020 года, а футбольные турниры на Играх являются соревнованием, организованным ФИФА, следовательно, этот турнир является официальным соревнованием по смыслу устава ФИФА.

«Согласно пункту 3 статьи 5 регламента по применению устава ФИФА, любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 указанного регламента. «Официальным соревнованием», согласно определению, данному в уставе ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией», — сказал Прокопец.

Таким образом, вопрос об участии Малкома и Клаудиньо за сборную России остается открытым.

В нынешнем сезоне РПЛ Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два гола и сделал четыре ассиста в 11 матчах.