Скандал в «Зените»: игрока обвинили в сдаче матча и вывели из состава

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков подозревался клубным руководством в сдаче игры грозненскому «Ахмату» (1:2) и был выведен из основного состава команды, но в итоге примет участие в тренировке во вторник.

Роковая ошибка Чистякова

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между чемпионом России последних четырех лет — «Зенитом» — и грозненским «Ахматом» неожиданно привел к скандалу в стане сине-бело-голубых.

Уже к 8-й минуте уверенно лидирующая в нынешнем чемпионате команда Сергея Семака пропустила два мяча. Во втором случае грубую ошибку допустил защитник питерцев Дмитрий Чистяков.

Через некоторое время ему в собственной штрафной попал в руку мяч, однако бригада арбитров все же пришла к выводу, что 11-метрового в том эпизоде не было.

Тем не менее чаша терпения Семака переполнилась, и он убрал Чистякова с поля уже на 32-й минуте. В оставшееся время «Зенит» имел большое преимущество, но воплотить его смог только в поздний гол Андрея Мостового, в итоге питерцы уступили со счетом 1:2.

Таким образом, отрыв сине-бело-голубых от занимающего второе место и тоже потерявшего очки в этом туре московского «Спартака» сократился с семи до шести очков. Кроме того, на семь баллов от «Зенита» теперь отстает «Ростов» Валерия Карпина, выигравший у «Динамо» (2:1).

Жесткая реакция

После матча главный тренер «Зенита» Семак в целом был очень недоволен игрой своей команды, но отдельно остановился на действиях Чистякова, хотя редко персонально критикует подопечных.

«Те скорости, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, — это было тяжелое зрелище, — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

— Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно.

Но и вся линия обороны оставляла сопернику слишком много пространства за спиной. Невовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты. Во втором тайме было больше моментов. По качеству игры первым таймом мы абсолютно недовольны».

Подлил масла в огонь и санкт-петербургский комментатор и давний болельщик «Зенита» Геннадий Орлов, намекнувший, что игрок мог допустить ошибки специально.

«Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала «отличился» Караваев, затем — Чистяков. Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов, что ли, не о том думает? — сказал Орлов.

На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен, в частности, игровой практикой в питерской команде.

Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

Стали эти слова комментатора катализатором или нет, но следующим жестко прошелся по игроку и его окружению уже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Лучше за «Ахмат» играть с таким отношением, может. Будет серьезный разговор, публично высказывать недовольство неприемлемо, — приводит слова Медведева «Матч ТВ». — Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор — и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу».

Вывод из основы

В ответ на слова гендиректора «Зенита» агент Чистякова Андрей Талаев в возмущении заявил, что представитель клуба не имеет права так говорить о своем игроке. А также отметил, что никакого разговора на данный момент не было, и он его с нетерпением ждет.

На это через некоторое время Медведев ответил, что «архисерьезный, принципиальный, мужской разговор» состоялся. И по его итогам Чистяков был выведен из основного состава «Зенита»!

При этом «Евроставка» опубликовала информацию, что сам игрок категорически не согласен с обвинениями и готов пройти тест на полиграфе, чтобы защитить свое доброе имя.

«Конфликт был. Дело хозяйское, будем разбираться. Медведев грозился пообщаться со мной? Беседа была, но именно я стал инициатором. В этом общении мы ни к чему не пришли. Я высказал свою точку зрения, — прокомментировал решение клубного руководства Талаев.

— Было время, когда Дима играл со сломанным носом, а капитан команды в Хорватии отсиживался. Почему-то все радовались тогда, и все было замечательно. А сейчас человек допустил ошибку, и всех собак повесили на него.

Чистяков же виноват в том, что команда 85 минут не могла забить гол, так ведь? Никто не говорил ни слова Барриосу, когда он бросил Садулаева и не побежал за ним. Не хочу оправдывать Диму, он провел худший матч в карьере. Но в такие моменты хочется слышать слова поддержки от родного клуба, а не вот это все».

Поддержала вся команда

И поддержка действительно появилась, причем достаточно мощная. Первым в своих соцсетях пост одноклубнику посвятил вратарь Михаил Кержаков.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал голкипер «Зенита».

Репосты этой записи сделали защитник сине-бело-голубых Арсен Адамов и ныне выступающий в Турции за «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев.

«Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий», — написал другой вратарь «Зенита» Даниил Одоевский.

И тут лайками отреагировали одноклубники: Андрей Мостовой, Далер Кузяев и даже легионеры Деян Ловрен и Малком.

Кузяев сделал и собственную публикацию: «Мы проигрываем и выигрываем вместе!»

Агент игрока поначалу обвинил в отсутствии поддержки Семака, сказав, что главный тренер дистанцировался от ситуации, но после дал иной комментарий.

«Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно, — рассказал агент «Фонтанке». — Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали. Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но, мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все. В том числе легионеры, что говорит о многом».

В итоге «Матч ТВ» сообщил, что после еще одного разговора Чистякова с Медведевым было принято решение об участии игрока в тренировке во вторник, 8 ноября.

Так что, по всей видимости, в клубе больше не подозревают Чистякова в нечестной игре, и он возвращается в основной состав.

Напомним, что 28-летний Чистяков является воспитанником «Зенита», но в большом футболе сначала играл в чемпионате Армении за «Мику», затем перебрался в ФНЛ в ярославский «Шинник», после чего блеснул в РПЛ в «Ростове» и уже затем был подписан «Зенитом». В составе сине-бело-голубых он проводит третий сезон и сыграл 46 матчей в РПЛ, забив один гол.