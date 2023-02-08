Спастись за 5 млн в месяц: «Локомотив» подписывает Дзюбу и Смольникова

Московский «Локомотив» близок к подписанию контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Оба игрока уже прошли углубленное медицинское обследование, клубный директор косвенно подтвердил переходы — по информации инсайдеров, их зарплата составит 2,5 млн рублей в месяц у каждого.

Контракты до конца сезона

Эпопея с поиском клуба Артемом Дзюбой этой зимой, похоже, подошла к концу. Опытный нападающий начинал сезон в турецкой «Адане Демирспор», однако не сумел встроиться в схемы Винченцо Монтеллы, и контракт вскоре был расторгнут по обоюдному согласию.

С середины осени один из лучших нападающих в истории Российской премьер-лиги остался без контракта. Постепенно стало понятно, что карьеру он, вероятнее всего, продолжит на родине. Говорилось о «Рубине» и ФНЛ, но лишь до тех пор, пока оттуда не ушел Леонид Слуцкий.

В итоге главным и даже вроде бы единственным вариантом стал «Пари НН», но вечером 7 февраля инсайдер Иван Карпов сообщил, что нападающий подпишет контракт с московским «Локомотивом».

Кроме того, ряды «железнодорожников» должен пополнить другой ветеран — бывший одноклубник Дзюбы по санкт-петербургскому «Зениту» Игорь Смольников, первую часть сезона проведший в столичном «Торпедо».

По информации Карпова, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, оба ветерана будут зарабатывать по 2,5 млн рублей в месяц, а их контракты рассчитаны до конца сезона. Опция продления в них не заложена, но, если все пойдет хорошо, такой вариант возможен.

Утром 8 февраля Дзюба и Смольников прибыли в клинику для прохождения углубленного медицинского обследования, где их встретили представители «Локомотива», ведущие клубные соцсети.

Дзюба, правда, рассказал СМИ, что прошел медосмотр «просто для себя», однако никто ему особенно не поверил.

«Надеемся, что они станут примером»

Реакция на возможный переход нападающего в стан красно-зеленых еще до официальных данных уже вышла неоднозначной. Так, например, объединение болельщиков «Локо» оставило на заборе «РЖД-Арены», домашнего стадиона команды, оскорбительную надпись в адрес лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу.

А вот недавно назначенный спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов своим выступлением фактически подтвердил грядущий переход.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент, — рассказал функционер «Спорт-Экспрессу».

— Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма для наших молодых игроков, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования».

Ослабить конкурентов

«Локомотив» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно, что привело к кадровым перестановкам в клубе. Ко второй части сезона команду, располагающуюся в зоне стыковых матчей на 14-м месте с 13 очками после 17 туров, готовит новый тренерский штаб под руководством Михаила Галактионова.

С учетом турнирного положения главной задачей на оставшуюся часть сезона является спасение в РПЛ. Довольно интересной в данном разрезе выглядит трансферная политика «железнодорожников».

Переход Смольникова из «Торпедо» — не только усиление собственной проблемной позиции правого защитника, но и ослабление соперника. У «Химок» куплен голкипер Илья Лантратов.

Да, он потерял место в старте при Спартаке Гогниеве, но остается очень сильным вратарем, которым интересовался даже «Зенит». Да и не факт, что Гогниев доработает в Подмосковье до конца сезона. И тогда Лантратов вполне мог вернуться в старт.

Ну и перехватить Дзюбу у «Пари НН» — тоже шаг из той же оперы, ведь нижегородцы опережают «Локо» на шесть очков, располагаясь ровно над зоной стыков — на 12-й позиции.

«Недешевый и рискованный шаг»

«Никто не хочет Дзюбу и Смольникова, кроме команд, борющихся за выживание. «Локомотив» часто удивляет своими решениями последнее время. «Локомотив» — самый главный по странным трансферам, — рассказал «Чемпионату» бывший голкипер сборной России и «Локо» Руслан Нигматуллин.

— Понятно, что Дзюба и Смольников недавно были игроками сборной России высокого класса. Но для решения самых серьезных задач сейчас вряд ли они помогут. Задачу остаться в РПЛ для «Локомотива» вряд ли можно назвать серьезной.

Дзюба и Смольников могут пригодиться. Но опять же — это риск. Все мы знаем Дзюбу. Абсолютно непонятно, в какой он форме, насколько это может сработать. Но будет понятно по окончании чемпионата. Если срок контракта на полгода, то как вариант. Считать чужие деньги не буду, но боюсь, что для «Локомотива» это будет недешевый и рискованный шаг».

Иного мнения придерживается знаменитый в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили.

«Думаю, они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так, как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему», — цитирует ветерана «РБ-Спорт».