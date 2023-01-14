«Помолитесь за его здоровье»: что происходит с Костомаровым

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина с дочерью Анастасией на премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес» в Ледовом дворце ВТБ, 2017 год

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в московской «Коммунарке». 10 января 45-летний спортсмен попал туда в связи с обострением болезни, которая могла быть вызвана выступлением в ледовом шоу в подмосковной Коломне при температуре -20°C. 14 января супруга Костомарова Оксана Домнина опровергла появившуюся накануне в СМИ информацию об ухудшении здоровья своего мужа, а двукратный чемпион мира Максим Ставиский заявил, что на данный момент положительной динамики у Костомарова не зафиксировано.

Обновленную информацию о состоянии здоровья олимпийского чемпиона 2006 года 14 января дал двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский. По его словам, 45-летний спортсмен все еще пребывает в неудовлетворительных кондициях.

«Состояние Ромы стабильное, но плохое. Существенных сдвигов нет», — сказал Ставиский в интервью Sport24.

13 января СМИ сообщили, что у Костомарова наблюдается двусторонняя пневмония, а также деформируются легкие. Эту информацию оперативно опровергла супруга Костомарова Оксана Домнина.

«Он в тяжелом состоянии. Пока улучшений нет, но и ухудшений так, как пишут, тоже нет. Состояние стабильно тяжелое», — заявила Домнина в интервью «РБК Спорт».

По данным Life News, вчерашнее обследование помогло выявить у Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральный плоскости. Подобное недомогание способно спровоцировать острую дыхательную недостаточность за счет давления на легкие и другие внутренние органы.

Помимо этого, двусторонний гидроторакс опасен тем, что может вызвать смещение внутренних органов, нарушение кровообращения, а также увеличивает риск развития тяжелой сердечной недостаточности.

Спортивный мир остается неравнодушным к проблемам Костомарова. Так, его бывшая партнерша Татьяна Навка, с которой он помимо олимпийского золота дважды выигрывал чемпионата мира и трижды — чемпионат Европы, призвала всех тех, кому небезразлична судьба фигуриста, найти время и возможность прочесть молитву за здравие.

«Самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», — написала Навка в социальных сетях.

С аналогичной просьбой к своим подписчикам незадолго до этого обратилась актриса театра и кино Екатерина Гусева, с которой Роман Костомаров участвовал в телепроекте «Ледниковый период».

«Прошу ваших молитв.

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего РОМАНА, болезнию одержимого; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирныя Твой и премирныя блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлёнием Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия РОМАНА.

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его РОМАНЕ. Аминь.

Кому не в тягость, закажите в православном храме сорокоуст о здравии р.б. Романа. Врачи все сделают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — написала Гусева в социальных сетях.

Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».