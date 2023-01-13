«Выглядит неожиданно»: итальянец Грассль будет работать с Тутберидзе

20-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль приехал в Москву для работы с известной российской специалисткой Этери Тутберидзе еще в начале января, а 13 числа стало известно, что подготовку к предстоящему чемпионату Европы спортсмен также проведет в «Хрустальном». Бронзовая призерка чемпионата России Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» назвала подобное решение очень неожиданным.

«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», — заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Грассль в прошлом году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы – 2022, уступив только российскому фигуристу Марку Кондратюку. Фигурист четыре года подряд – с 2019 по 2022 – выигрывал золото национального первенства, а вот на чемпионате Италии – 2023 не сумел попасть на пьедестал, оказавшись лишь четвертым. После этого он расстался со своим тренером Лоренцо Магри, под руководством которого стал вторым на европейском первенстве в прошлом году.

В начале 2023 года фигурист прибыл в Москву для работы с Этери Тутберидзе и ее тренерским штабом. Изначально не было понятно, носит ли этот визит краткосрочный характер или нет, однако позднее появилась информация, что Грассль не только будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в финском Эспоо с 23 по 29 января, но также фигурист рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с российским тренером.

При этом решение в этом вопросе остается за Тутберидзе, оно будет принято позже.

Стоит отметить, что Грассль давно хотел поработать вместе с Тутберидзе, однако до этого момента у него не складывалось с приездом в Россию. Интересно, что после прошлого сезона он ушел от Магри и переехал в США, где работал под руководством Алексея Летова и Ольги Ганичевой. Однако это сотрудничество не продлилось долго, и через несколько месяцев фигурист вновь вернулся к Магри.

Бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также выступала в парах с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» оценила решение Грассля работать с Тутберидзе, а также высказала мысль, что допинговый скандал, разразившийся вокруг ученицы специалистки Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022, на это никак не повлиял.

«Это решение выглядит очень неожиданно. Удивительно, что федерация допустила с учетом того, что все в принципе достаточно негативно настроены в нашу сторону. Но, видимо, не все. Я думаю, что едут за знаниями, за умениями, а допинговый скандал не очень влияет на это», — заявила Гербольдт.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что для Грассля сотрудничество с Тутберидзе будет благоприятным и поможет фигуристу выйти на новый уровень.

«Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе. Прекрасная группа тренеров работает. Нам какое дело, кто как настроен?» — сказала Тарасова РИА Новости.

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что подобное решение говорит о том, что условия для тренировочного процесса в Москве не только не хуже, чем в США или Италии, а, может, даже и лучше.

«Наверное, он исходит из таланта Тутберидзе, он видит тренера, у которого есть чему поучиться. Это, конечно, означает, что авторитет российских тренеров сильнее того, что происходит в мире. Против нас настроены только глупые, слабые люди. Грассль молодец, что выбрал одного из сильнейших тренеров в мире. Он ориентируется на результат и больше ни о чем не думает, я уверен», — приводит слова Лайшева РИА Новости.

А вот зарубежные фанаты раскритиковали спортсмена за решение тренироваться у специалистки, которая вместе со своей фигуристкой оказалась в центре допингового скандала. 13 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Камилу Валиевой невиновной, аннулировав только ее результат на чемпионате России — 2022, во время которого была взяла допинг-проба, давшая положительный результат. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ответ на это решение намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Комментарии фанатов привел Sport24: «Запятнанный. Даниэль Грассль в «Хрустальном», который пока что является царством Этери Тутберидзе»;

«Что за дичь. Даниэль, почему? У тебя так много болельщиков, но ты едешь тренироваться на каток, наиболее известный по жестокому обращению с детьми и накачиванию их допингом»;

«Разочарована и недовольна, мягко говоря».

Высказалась также и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, канадская фигуристка Меган Дэамель. В своих социальных сетях она была краткой, ограничившись двумя словами «Крайне разочарована».