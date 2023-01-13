Машину разорвало на части: чемпионка России трагически погибла в 23 года

Чемпионка России по хай-дайвингу (прыжкам в воду с экстремальных высот) Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. Предполагается, что водитель ее машины не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Спортсменке было 23 года, она стала первой россиянкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу. Президент федерации прыжков в воду Станислав Дружинин пообещал, что семье спортсменке будет оказана помощь.

Инцидент произошел 12 января на 163-м километре автодороги Сортавала в Лахденпохском районе в Карелии. Автомобиль Салямовой лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Транспортное средство разорвало на части, спортсменка и другой человек, находившийся за рулем, мгновенно погибли.

Водитель и пассажирка второй машины — Volkswagen Tiguan – остались в живых и были госпитализированы.

«Вечером в четверг мы узнали трагическую новость о том, что Лейлы Салямовой больше нет с нами. Она попала в ДТП — ехала на машине в Карелии. Мы выражаем соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Лейлы», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.

По информации ТАСС, на место происшествия выехал прокурор Лахденпохского района, под контролем которого была составлена схема ДТП.

Причиной аварии могло стать то, что водитель автомобиля, в котором находилась Салямова, из-за плохих погодных условий потерял управление, после чего машину вынесло на встречную полосу.

«Водитель автомобиля Mitsubishi не учел метеорологические и дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, вследствие чего при прохождении поворота потерял управление транспортным средством. В результате неуправляемого заноса автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen», — указано в сообщении Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пассажирка второго автомобиля Екатерина Зеленовская, которая после аварии была доставлена в больницу с тупой травмой живота и массивным внутрибрюшным кровотечением, рассказала подробности произошедшего.

«Я помню, что мы выезжали в сторону Петербурга. Двигались примерно 110 километров в час. И, видимо, выезжали из-за холма, как только мы выехали, увидели, что встречную машину развернуло, она стоит на нашей полосе. Мы даже ничего не успели сделать», — заявила Зеленовская РЕН ТВ.

Также пострадавшая призналась, что из-за полученных травм была прооперирована и потеряла ребенка.

«У меня вчера была операция, внутреннее кровотечение, кишечник разорван. Я была на третьем месяце беременности. Теперь нет. Сломана ключица», — рассказала Зеленовская.

47-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, был доставлен в больницу с сочетанной скелетной травмой. Ему также требуется операция.

Салямова в декабре 2021 года стала первой российской спортсменкой, которая сумела попасть на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу. По результатам соревнований она заняла 18-е место и прошла квалификацию. Однако чемпионат мира позднее был перенесен, а соревнования по хай-дайвингу отменены. В 2021 году Салямова выиграла национальное первенство, а в 2022 году также стала первой россиянкой, получившей приглашение на Мировую серию по клифф-дайвингу (прыжкам с естественных вышек — скал).

Президент федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что организация окажет помощь семье погибшей. «Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе.

Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники.

Выражаю соболезнования им всем. От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу», — приводит слова Дружинина ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин выразил соболезнования в связи со смертью Салямовой и отметил, что она была выдающейся спортсменкой.

«Она единственная в России. Бесстрашная.

Сила воли у нее была мужская. Сами представляете, что такое 20 метров прыгать для девочки. Она была одна-единственная. Мы так надеялись на дальнейшие спортивные успехи. Но видите, как судьба распорядилась.

Царствие небесное. Всем близким и родным приношу соболезнования», — приводит слова Саутина «Спорт-Экспресс».