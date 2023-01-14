«WADA будет добиваться от CAS лишения золота Игр»: что известно по делу Валиевой

13 января Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил, аннулировав только результат спортсменки на чемпионате России – 2022. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова допустила, что этот вердикт будет обжалован, а глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал решение «корыстным». В комментарии «Газете.Ru» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что Спортивный арбитражный суд, куда намерено обратиться Всемирное антидопинговое агентство, также встанет на сторону российской фигуристки, а олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что WADA будет добиваться в CAS обвинительного решения и лишения медалей Олимпиады.

Разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой длились несколько месяцев, что вызвало недовольство иностранных организаций: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще в ноябре обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отстранить спортсменку из России на четыре года за употребление запрещенных препаратов. И только 13 января, практически за месяц до трагических событий на Олимпийских играх – 2022, дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вынес вердикт: Валиева не виновна в нарушении антидопинговых правил. Ученицу Этери Тутберидзе дисквалифицировали только на один день чемпионата России – 2022, в который и была взята допинг-проба, давшая положительный результат на триметазидин.

Пока это привело к единственной санкции в отношении Валиевой: ее результат на национальном первенстве прошлого сезона был аннулирован, она лишилась золотой медали, которая перешла к Александре Трусовой.

Конечно, история, которая тянется уже почти год, на этом не заканчивается. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку и заявил, что хоть она и нарушила антидопинговые правила, но «не несет за это никакой вины». В ответ на это в WADA запросили копию полного мотивированного решения, которое агентство рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Также было объявлено, что WADA намерено воспользоваться своим правом и подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Интересно, что возможность обжалования решения дисциплинарного комитета допускают и в самом РУСАДА. Об этом заявила генеральный директор российской организации Вероника Логинова.

«РУСАДА еще не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения.

После ознакомления с мотивировочной частью решения дисциплинарного комитета по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», — сказала Логинова ТАСС.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение РУСАДА и заявил, что подобное дело должно быть расследовано за пределами России, чтобы быть максимально честным и публичным.

«Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА. Организация, которая в недавнем прошлом была ключевым инструментом спонсируемого в России допингового мошенничества, не соответствует необходимым требованиям. Справедливость требует полного, честного, публичного слушания за пределами России», — приводит слова Тайгарта The Guardian.

Пока решена судьба только одной медали Валиевой – чемпионата России – 2022. Главным вопросом остается награждение за командный турнир Олимпийских игр – 2022, который так и не был проведен. Пока распределение наград остается таковым: сборная России (команда ОКР), США и Япония. В американском Олимпийском комитете выразили надежду на скорое разрешение ситуации и получение медалей.

«Мы приближаемся к годовщине Игр в Пекине, и по-прежнему очень важно, чтобы участники командного турнира по фигурному катанию получили то решение ситуации, которого они заслуживают.

Мы благодарим WADA за приверженность к рассмотрению этого вопроса и готовность способствовать продвижению процесса», — отметила пресс-служба организации.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразила надежду, что CAS встанет на сторону Валиевой, что поможет российским спортсменам получить заслуженные медали за командный турнир Олимпиады.

«Это очень радостная новость! Хорошо, что РУСАДА оправдало Камилу, хотя уже совсем скоро исполнится год с момента Олимпиады, когда пошли первые обвинения. Надеюсь, что и в CAS возобладает здравый смысл, справедливость восторжествует, и что наши ребята получат свои честно заработанные золотые олимпийские медали», — сказала Тарасова.

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что это далеко не завершение истории.

«Это закономерное решение, к сожалению для Камилы. Лишение золотой медали чемпионата России — далеко не самое страшное, что может произойти в этой ситуации.

WADA будет добиваться, чтобы CAS вынес обвинительное решение и лишил золота Олимпиады.

Как будет развиваться ситуация дальше? Трудно сказать, потому что невозможно понять, как суд будет действовать в этой ситуации. Конечно, существует вероятность, что олимпийское золото достанется не нам, а другой стране», — отметила Журова.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что у РУСАДА для оправдательного вердикта по делу Валиевой должно быть серьезное мотивированного решение, которое может устроить Спортивный арбитражный суд.

«Мы приветствуем решение дисциплинарного комитета РУСАДА. Уверен, что за таким решением стоит серьезно подкрепленное мотивированное решение. И в CAS такая профессиональная организация, как РУСАДА, должна будет иметь серьезную юридическую позицию», — приводит слова Свищева ТАСС.