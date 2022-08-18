К Ракицкому и Балотелли: Дзюба перешел в «Адана Демирспор»

33-летний российский нападающий Артем Дзюба перешел на правах свободного агента в турецкий «Адана Демирспор» и продолжит карьеру в местной Суперлиге в одной команде с Марио Балотелли и своим бывшим партнером по «Зениту» Ярославом Ракицким.

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» и продолжит выступления в чемпионате Турции.

«Адана Демирспор» объявил о том, что контракт заключен по схеме «1+1», хотя, по информации «Газеты.Ru» из окружения футболиста, речь идет о годичном соглашении.

Сообщается, что получать форвард в команде турецкой Суперлиги будет €1,8 млн, в то время как он отклонил предложение клуба Российской премьер-лиги «Пари НН» с окладом в €1,5 млн, а также не согласился продолжить карьеру в Первой лиге в составе казанского «Рубина», с которым тренировался летом, хотя клуб из столицы Татарстана предлагал «заоблачные по меркам дивизиона» деньги.

Последние семь лет (с полугодичным перерывом на аренду в тульском «Арсенале») Дзюба провел в санкт-петербургском «Зените», в составе которого четыре раза подряд в последние сезоны выиграл чемпионат страны.

Сам нападающий становился лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим по системе «гол+пас» в РПЛ в составе сине-бело-голубых, но в кампании-2021/22 все чаще не попадал в стартовый состав или менялся по ходу встреч. В итоге он принял участие в 28 играх, отметившись 11 голами (один с пенальти) и пятью результативными передачами, проводя на поле в среднем только 57 минут за встречу.

Хуже с игровым временем в «Зените» у него было только в первой части сезона-2017/18 при Роберто Манчини, который не видел игрока в команде. В итоге тогда Дзюба отправился на вторую часть в аренду в тульский «Арсенал», смог отличиться шесть раз в десяти матчах, после чего попал в состав сборной России на домашний чемпионат мира, где сумел зажечь и стать главным футболистом страны на несколько лет.

Дзюба в данный момент с 30 забитыми мячами в 55-ти встречах делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира национальной команды в истории. Но Кержакову потребовалось для такого количества голов провести 91 матч за Россию.

Из «Зенита» Дзюба ушел по окончании прошлого сезона, так как срок его договора с клубом истек, а о продлении речи не шло. Все лето нападающий искал себе команду, поддерживая в это время форму с казанским «Рубином», с тренером которой Леонидом Слуцким у игрока отличные отношения.

Несмотря на большой интерес в России, сам форвард был нацелен на продолжение карьеры за рубежом, а основные варианты возникли в Турции, куда ранее отправился его многолетний партнер по «Зениту» Магомед Оздоев, подписавший контракт с «Фатих Карагюмрюк».

Дзюбу связывали с переходом в один из самых популярных клубов страны стамбульский «Фенербахче», а также в другой столичный клуб — «Истанбул Башакшехир». Однако переговоры в обоих случаях закончились ничем.

Переговоры с «Адана Демирспором» тоже не были простыми — в день подписания контракта игрок и его представители провели в офисе клуба шесть часов, но все-таки пришли к соглашению, и все участники сделки поставили под ним свои подписи.

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», — написал сам игрок в своем Telegram-канале.

Чемпионат турецкой Суперлиги уже стартовал, и после двух сыгранных туров новая команда 33-летнего российского форварда занимает первое место в турнирной таблице, одержав две победы.

Сначала была одержана непростая выездная победа со счетом 3:2 над «Гиресунспором», а затем дома разгромлен крепкий «Сивасспор» — 3:0.

Уже 22 августа «Адана Демирспор» сыграет в гостях с «Фенербахче», и Дзюба может дебютировать в этой встрече.

Причем попал российский форвард в очень солидную компанию. Теперь его партнерами по команде станут такие известные футболисты, как много лет игравший за сборную Швейцарии и в клубах Серии А, а также английском «Лестере» Гекхан Инлер, нигериец Генри Оньекуру, знаменитый марроканец Юнес Бельханда, выигрывавший чемпионат Франции с «Монпелье», чемпионат Украины с киевским «Динамо» и чемпионат Турции с «Галатасараем», и известный по выступлениям за «ПСЖ» опорник Бенджамен Стамбули.

Но главной звездой клуба остается итальянский анфан-террибль, коллега Дзюбы по амплуа Марио Балотелли, мечтающий вернуться в сборную Италии.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что за этот клуб уже полгода выступает бывший партнер Артема по «Зениту» украинский защитник Ярослав Ракицкий, который, безусловно, поможет приятелю с адаптацией в новых для него стране и лиге.