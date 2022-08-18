Тутберидзе против Плющенко: таланты лучших академий России выступают на контрольных прокатах. LIVE

18:05

На тренировках Двоеглазова уже исполнят четверные флип и лутц, но в короткой их делать нельзя. Впрочем, и так прокат очень-очень солидный. Прыжки отличает высота, все на хорошей скорости. Ну и без ошибок почти. Только оступилась в концовке, и сама очень недовольна.