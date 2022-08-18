Тутберидзе против Плющенко: таланты лучших академий России выступают на контрольных прокатах. LIVE

На тренировках Двоеглазова уже исполнят четверные флип и лутц, но в короткой их делать нельзя. Впрочем, и так прокат очень-очень солидный. Прыжки отличает высота, все на хорошей скорости. Ну и без ошибок почти. Только оступилась в концовке, и сама очень недовольна.
А теперь на льду Алиса Двоеглазова. Москвичка из «Самбо-70», занимающаяся у Этери Тутберидзе, которой сегодня тут нет. Зато есть Сергей Дудаков.
Козырем спортсменки является высокая компонентность проката, и сегодня она это в полной мере продемонстрировала. Очень красивое катание, чистое к тому же. Блестяще!
Мария Захарова открывает последнюю группу участниц на катке в Новогорске. Она из «Самбо-70» и «Хрустального».
Быстрая программа, скорость впечатляет. Все было довольно чисто, кроме одного падения, пока есть куда расти, но это приятно смотреть.
Как будто сглазил. Случилось в этом прокате падение в концовке. Хотя до него все тоже было образцово, а прыжки порадовали амплитудностью. Сама расстроилась.
Следом свою программу показывает Елизавета Лабутина из Свердловской области. 13-летняя спортсменка.
Череда чистых и очень солидных прокатов продолжается. Вот и Алина Горбачева без помарок справилась со всеми своими элементами. Пока никто не ошибается особо. Даже удивительно. Двойной аксель был очень солидный. Из минусов разве что касакад 3-2, а не 3-3.
Пока все-таки аксель был двойным, но при этом весь прокат вышел образцово чистым, стильным и с драмой, которая была очень в тему!
Ну а теперь выступает юная звездочка из «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина. Ждем тройной аксель от нее сегодня?
Очень сильная фигуристка, которая собирается в этом сезоне чуть ли не четверной лутц прыгнуть. В короткой программе, конечно, нельзя, но и без ультра-си это очень приличное выступление.
Выступления здесь открывает Елизавета Куликова. Москвичка из ЦСКА, перешедшая перед этим сезоном в группу Светланы Соколовской.
Двойной аксель отлично выполнила. И очень хорошо справилась с каскадом 3 лутц + 3 риттбергер. Вообще никаких видимых ошибок и помарок не допустила. И, пожалуй, было более взрослое катание, чем у выступивших до этого.
Нежная композиция, соответствующий прокат. Не все было прямо идеально по технике, но все равно очень прилично выступила.
Тоже приличный и яркий прокат под соответствующую музыку. Яметова очень быстро катается и все делает на хорошей скорости. Была ошибочка на приземлении на одном из прыжков.
Очень бодрое начало от Титовой. Никаких ошибок, очень чистый прокат. Двойной аксель, тройной риттбергер и каскад 3 лутц + 3 тулуп прыгнула уверенно. Ну и все остальное было сделано красиво.
Напомним, российские спортсмены в этом сезоне отстранены от международных соревнований. Но остаются еще внутренние старты, и конкуренция тут будет очень серьезная! Так что сегодняшние прокаты — событие важное.