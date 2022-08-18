18 августа 2022, 19:30 Спорт Второй шанс Черчесова в еврокубках: «Ференцварош» бьется с «Шэмрок Роверс». LIVE Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Ференцварош — Шэмрок Роверс. ОНЛАЙН Александр Седов

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Венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова принимает у себя дома ирландский «Шэмрок Роверс» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч Матч не начался 18 августа 19:30 Ференцварош Будапешт, Венгрия 0:0 Шэмрок Роверс Дублин, Ирландия Стадион «Гроупама Арена», Будапешт Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)