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Спорт

Начало нового сезона: юниоры Тутберидзе выступают на контрольных прокатах. LIVE

Фигурное катание. Сезон-2022/23. Контрольные прокаты. Юниоры. ОНЛАЙН

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Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе

РИА Новости
В Москве стартуют юниорские контрольные прокаты сезона-2022/23. В дневной сессии на лед выйдут юноши — особое внимание специалистов будет привлечено к ученику Этери Тутберидзе Кириллу Сарновскому. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
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15:00

Добрый день! Сегодня на лед выйдут сильнейшие юниоры российских академий фигурного катания и исполнят свои короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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