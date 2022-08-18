Начало нового сезона: юниоры Тутберидзе выступают на контрольных прокатах. LIVE

В Москве стартуют юниорские контрольные прокаты сезона-2022/23. В дневной сессии на лед выйдут юноши — особое внимание специалистов будет привлечено к ученику Этери Тутберидзе Кириллу Сарновскому. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
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15:00
Добрый день! Сегодня на лед выйдут сильнейшие юниоры российских академий фигурного катания и исполнят свои короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
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