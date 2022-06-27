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Спорт

Ничушкин с трофеем, Овечкин в пролете: 10 вопросов о россиянах в Кубке Стэнли

Тест: что вы знаете об успехах российских хоккеистов в Кубке Стэнли

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Phelan Ebenhack/AP
Команда «Колорадо Эвеланш» с россиянином Валерием Ничушкиным выиграла Кубок Стэнли, разделавшись в финальной серии с победителем двух прошлых сезонов «Тампой-Бэй Лайтнинг». Для «Эвеланш» эта победа стала третьей в истории и первой с 2001 года. «Газета.Ru» подготовила десять вопросов об успехах российских хоккеистов в розыгрышах Кубка Стэнли.

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