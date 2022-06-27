Бой с принципиальным соперником: Непомнящий играет с Каруаной. LIVE

15:55

Положение в турнире в данный момент следующее: Ян Непомнящий лидирует с шестью баллами из восьми, Фабиано Каруана (5) занимает вторую позицию, третьим идет его американский соотечественник Хикару Накамура (4,5), дальше расположились Рихард Раппорт (4) из Венгрии и Дин Лижэнь (3,5) из Китая, а замыкают таблицу набравшие по три очка поляк Ян-Кшиштоф Дуда, азербайджанец Теймур Раджабов и французско-иранский вундеркинд Алиреза Фируджа.