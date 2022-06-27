Бой с принципиальным соперником: Непомнящий играет с Каруаной. LIVE

Каруана пошел конем на h4. Это явно домашняя заготовка. И ее явно не анализировал россиянин. Задумался Непомнящий.
Пешку с на одну клетку подвинул вперед Непомнящий, Каруана сдвинул ладью влево на е1, белопольный слон Непомнящего пошел на f5, ферзь американца двинулся на d3, Ян ответил ферзем на d7.
Пешка d5 от Непомнящего, слон d3 от Каруаны, слон d6 от Непомнящего, рокировка «нули» в исполнении американца, такая же рокировка от россиянина, а потом пешка на с4 от Фабиано.
Конь на f6 от Непомнящего, конь на е5 от Каруаны, пешка d6 от Непомнящего, в ответ конь Каруаны обратно ушел на f3, Непомнящий съел конем на е4, Каруана выдвинул пешку на d4. Русская партия у нас. Ожидаемо.
Двинули пешки по вертикали е на две клетки оба, а затем Каруана конем сыграл на f3.
Непомнящий сегодня играет черными фигурами, так что первый ход будет за Каруаной. В первом круге соперники разошлись миром.
Положение в турнире в данный момент следующее: Ян Непомнящий лидирует с шестью баллами из восьми, Фабиано Каруана (5) занимает вторую позицию, третьим идет его американский соотечественник Хикару Накамура (4,5), дальше расположились Рихард Раппорт (4) из Венгрии и Дин Лижэнь (3,5) из Китая, а замыкают таблицу набравшие по три очка поляк Ян-Кшиштоф Дуда, азербайджанец Теймур Раджабов и французско-иранский вундеркинд Алиреза Фируджа.