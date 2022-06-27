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Спорт

Бой с принципиальным соперником: Непомнящий играет с Каруаной. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 9-й тур. Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия). ОНЛАЙН

В девятом туре турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, лидирующий в турнирной таблице, черными играет со своим принципиальным соперником — американцем Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:09

Каруана пошел конем на h4. Это явно домашняя заготовка. И ее явно не анализировал россиянин. Задумался Непомнящий.

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16:07

Пешку с на одну клетку подвинул вперед Непомнящий, Каруана сдвинул ладью влево на е1, белопольный слон Непомнящего пошел на f5, ферзь американца двинулся на d3, Ян ответил ферзем на d7.

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100%
16:05

Пешка d5 от Непомнящего, слон d3 от Каруаны, слон d6 от Непомнящего, рокировка «нули» в исполнении американца, такая же рокировка от россиянина, а потом пешка на с4 от Фабиано.

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100%
16:02

Конь на f6 от Непомнящего, конь на е5 от Каруаны, пешка d6 от Непомнящего, в ответ конь Каруаны обратно ушел на f3, Непомнящий съел конем на е4, Каруана выдвинул пешку на d4. Русская партия у нас. Ожидаемо.

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100%
16:00

Двинули пешки по вертикали е на две клетки оба, а затем Каруана конем сыграл на f3.

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100%
15:59

Непомнящий сегодня играет черными фигурами, так что первый ход будет за Каруаной. В первом круге соперники разошлись миром.

15:55

Положение в турнире в данный момент следующее: Ян Непомнящий лидирует с шестью баллами из восьми, Фабиано Каруана (5) занимает вторую позицию, третьим идет его американский соотечественник Хикару Накамура (4,5), дальше расположились Рихард Раппорт (4) из Венгрии и Дин Лижэнь (3,5) из Китая, а замыкают таблицу набравшие по три очка поляк Ян-Кшиштоф Дуда, азербайджанец Теймур Раджабов и французско-иранский вундеркинд Алиреза Фируджа.

15:50

Партия стартует в 16.00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители шахмат! Россиянин Ян Непомнящий играет с американцем Фабиано Каруаной в рамках девятого тура Турнира претендентов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.

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