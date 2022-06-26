Остался непобежденным: брат Хабиба разобрал американца Манесса на UFC Fight Night. LIVE

Досрочная победа Мойзеса! Удалось Тиаго перехватить ногу соперника, бразилец сделал тейкдаун, захватил спину и на четвертой минуте первого раунда провел удущающий — Ягос постучал практически сразу.
Вечер UFC Fight Night продолжается. Через несколько минут начнут бой бразилец Тиаго Мойзес и американец Христос Ягос. Ну а мы теперь ждем главного боя, в котором россиянин Арман Царукян сразится с поляком Матушем Гамротом.
По горячим следам — прямая речь Нурмагомедова после победы.
«Было нелегко, он очень крепкий парень. Благодарю всех, кто помогал мне готовиться — семью, брата, отца, который так мне помогал. Сколько еще боев будет у меня до титульного? Посмотрим. Я надеюсь, что в следующем бою или через один я сражусь с кем-то из топ-10 – а к титульному поединку я готов хоть сейчас. Присутствие Хабиба в моем углу — никакого давления, наоборот, дополнительная мотивация. Я продолжу работать, чтобы однажды стать чемпионом.»
Шикарный хай-кик зашел у Умара в начале третьего раунда — первого, к слову, для россиянина в UFC. И несколько секунд спустя еще и точный фронт-кик провел. Первые две минуты прошли в стойке, и Манесс был практически бессилен — лишь один его удар достиг цели, но Нурмагомедов этого как будто и не заметил. А затем снова началась борьба в партере, и здесь Умар доминировал полностью. Он не только искал способы улучшить позицию, но и постоянно пробивал Манесса мощными сериями. Хотя россиянин впервые в UFC не завершил бой досрочно, исход не вызывает сомнений. Ждем оценок.
Гораздо быстрее в этот раз удался Умару тейкдаун. И хотя Манесс снова успел принять защитную позицию, но постепенно россиянин улучшал позицию. «Не ленись его растягивать» — советует в паузе Хабиб брату. Действительно: Умар пытался заправлять сопернику ноги, в концовке раунда перешел в фулл-маунт, несколько раз мощно пробил американца, но критического урона пока ему не нанес.
С пристрелочных ударов начали бойцы противостояние и первые полторы минуты первого раунда выбрасывали одиночные джемы и лоу-кики, ни один из которых не оказался для оппонента серьезным потрясением. Затем Умар перевел борьбу в партер, однако Нэйт успел принять защитную позицию и, надо признать, очень удачно оборонялся остаток раунда. Нурмагомедов постепенно подтянул соперника к сетке и потратил оставшееся время на до, чтобы пробить его защиту — пока не получилось, но преимущество за россиянином.
Отметим, что Мэнесс еще не терпел поражений в UFC. В целом, в 15 профессиональных боев он потерпел лишь одну неудачу. В его активе пять побед нокаутом.
Бойцы появляются в зале! Выходит Нурмагомедов и его оппонент — Нэйтон Манесс из США. И, конечно, будущий член Зала славы UFC Хабиб сопровождает двоюродного брата.
На данный момент Умара остается непобежденным, у него 14 побед на профессиональном уровне, одна — нокаутом. Также это будет его третий бой в UFC. Дебютировал он в январе 2021 года боем как раз против Морозова, который Нурмагомедов выиграл удушающим приемом во втором раунде. А в марте этого года также удушением он взял верх над американцем Брайаном Келлехером.
Завершен бой Кертиса и Виейры, единогласным решением побеждает американец. И считанные минуты остаются до выхода Умара Нурмагомедова.
Шесть поединков завершилось на данный момент, из них отметим единогласную победу казахстанца Сергея Морозова над представителем Бразилии Раулианом Пэйвой.
Пока мы ждем боя Нурмагомедова, отметим, что в данный момент в октагоне сражаются американец Крис Кертис и бразилец Родолфу Виейра.