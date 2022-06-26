Остался непобежденным: брат Хабиба разобрал американца Манесса на UFC Fight Night. LIVE

6:09

Шикарный хай-кик зашел у Умара в начале третьего раунда — первого, к слову, для россиянина в UFC. И несколько секунд спустя еще и точный фронт-кик провел. Первые две минуты прошли в стойке, и Манесс был практически бессилен — лишь один его удар достиг цели, но Нурмагомедов этого как будто и не заметил. А затем снова началась борьба в партере, и здесь Умар доминировал полностью. Он не только искал способы улучшить позицию, но и постоянно пробивал Манесса мощными сериями. Хотя россиянин впервые в UFC не завершил бой досрочно, исход не вызывает сомнений. Ждем оценок.