«Знал, на что идет»: Рыбуса выгнали из сборной Польши за контракт со «Спартаком»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич принял решение больше никогда не вызывать опытного защитника Мацея Рыбуса. Причина проста: игрок решил остаться в России и продолжить карьеру в московском «Спартаке», в то время как в Польше активно выступали против такого шага из-за спецоперации России на Украине. Бывший игрок красно-белых Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» признался, что был удивлен решением Рыбуса перейти в «Спартак» на фоне последних событий, а экс-тренер московской команды Валерий Гладилин отметил, что поляку будет сложно разорвать контракт со «Спартаком».

Наставник сборной Польши Михневич провел обстоятельный разговор с Рыбусом после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора.

«Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не будет учитываться в команде, которая отправится на чемпионат мира в Катар, при определении состава»,

— говорится в заявлении Федерации футбола Польши.

Рыбус в последнее время и так не являлся основным игроком в своей национальной команде. На Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был проведен в 2021 году, защитник сыграл всего один матч, отметившись результативной передачей в поединке против Словакии, в котором поляки уступили со счетом 1:2.

В квалификации к чемпионату мира в Катаре — 2022 Рыбус провел один полный матч против Андорры — еще в ноябре прошлого года. Всего же в этом отборочном цикле он четыре раза выходил в стартовом составе (дважды с андоррцами, а также с англичанами и албанцами).

Более того, Рыбус не принимал участия в июньских матчах Лиги наций, в которых поляки обыграли Уэльс (2:1), дважды уступили Бельгии (1:6 и 0:1) и сыграли вничью с Нидерландами (2:2).

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что решение исключить Рыбуса из состава не создаст проблем для поляков. «Думаю, вряд ли это решение ослабит сборную Польши. Он там не считается основным игроком.

Рыбус знал, на что идет. Эта история длится уже давно. Я был удивлен, что он подписал контракт со «Спартаком».

Но Рыбус уже много лет в Москве, у него русская жена. У него был выбор: или уезжать (но это тоже не совсем для него), или оставаться здесь. В этой ситуации я полностью на его стороне», — сказал Мостовой.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что в этой ситуации от Рыбуса ничего не зависит. «Футболисту надо самому определяться со своим будущим. Сложно его обвинить, если он примет решение уйти из команды.

Его отстраняют от сборной, но он уже подписал контракт со «Спартаком». Как это будет юридически выглядеть? Как он будет уходить, как на это отреагирует ФИФА?

Парень должен заниматься футболом, а не решать политические вопросы. От футболиста здесь мало что зависит. В этой ситуации он ничего не решает», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В «Спартаке» отреагировали на ситуацию спокойно.

«Мы не можем комментировать решения польской федерации футбола. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов «Чемпионату».

Интересно, что в РПЛ выступают поляки Себастиан Шиманьски и Гжегож Крыховяк, но решения по их судьбе в сборной пока нет. Они являются более важными игроками национальной команды.

«Сегодняшнее объявление было о Рыбусе. Никаких дальнейших комментариев о Крыховяке и Шиманьском на данный момент нет», — сказал «Матч ТВ» пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский.

Напомним, 24 марта Польша должна была провести против России матч 1/2 финала стыкового турнира за право играть на чемпионате мира — 2022, но 26 февраля выпустила заявление, в котором отказалась выходить на поле из-за событий на Украине.

Аналогичные решения приняли федерации Швеции и Чехии, которые играли в параллельном матче стыков.

В итоге Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить Россию от всех международных матчей, а поляки сразу вышли в финал, где обыграли Швецию и пробились на мундиаль в Катаре.

Польша является не первой национальной командой, которая отказалась вызывать игрока в свое расположение из-за карьеры в России. Впервые эту практику применила сборная Украины после событий 2014 года.

Самым свежим примером является история Ярослава Ракицкого. Футболист подвергся критике у себя на родине за переход в 2019 году из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Он потерял место в национальной команде и в ноябре 2019 года принял решение завершить карьеру в сборной.

В 2017 Анатолий Тимощук вошел в состав исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ), но вскоре был исключен. Произошло это после того, как Тимощук принял решение стать ассистентом румынского тренера Мирчи Луческу в питерском клубе.

Но есть пример, когда игра в России не мешала выступлению за украинскую команду: талантливый полузащитник Александр Зинченко дебютировал за свою сборную 10 октября 2015 года в матче против сборной Испании. Тот матч игрок провел еще будучи футболистом «Уфы».