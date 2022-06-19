«На основе самоидентификации»: транс-персонам облегчат доступ в женский футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) разработала проект, согласно которому транс-женщины могут участвовать в соревнованиях среди женщин, не сдавая тесты на уровень тестостерона, а в соответствии с самоидентификацией. «Газета.Ru» рассказывает о проекте ФИФА, а также вспоминает примеры из других видов спорта, где транс-персоны уже имеют право выступать.

Издание Daily Mail сообщает, что этот проект рассчитан на облегчение участия трансгендерных женщин в женском футболе. Отмечается, что ФИФА планирует снять порог тестостерона для трансгендеров и разрешить им участвовать в соревнованиях в соответствии с их самоидентификацией. Сейчас идут консультации, чтобы доработать и принять реформы.

Отмечается, что трансгендерную женщину могут не допустить до участия в соревнованиях, если она сохранила какое-то конкурентное преимущество. Для каждого конкретного случая будет собираться комиссия с экспертами в области медицины, психологии, права и прав человека.

Пожалуй, самый известный пример трансгендерной женщины в женских соревнованиях — тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Приехать на Игры ей позволило изменение правил отбора на соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) установил, что для участников женских соревнований уровень мужского гормона тестостерона должен быть ниже 10 наномоль на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.

Интересно, что Хаббард соревновалась наравне с цис-женщинами с 2017 года, когда на Открытом чемпионате Австралии заняла первое место в категории свыше 90 килограммов. В том же 2017 году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира. Она подняла 124 и 151 килограмм в рывке и толчке, соответственно.

Но на самой Олимпиаде Хаббард выступила неудачно. Она не смогла выполнить хотя бы одну успешную попытку, несмотря на то, что казалась одной из основных претенденток на медали.

Еще один пример транс-женщины в женских соревнованиях высокого уровня — пловчиха Лия Томас. Спортсменка завоевала три золотых медали на чемпионате США среди женщин. Спортсменка выиграла заплыв кролем на 200 ярдов, установила рекорд на дистанции в 500 ярдов, а также на дистанции в 1650 ярдов, опередив спортсменку, занявшую второе место, на 38 секунд.

В интервью ESPN она отметила, что совершила трансгендерный переход не для того, чтобы побеждать на соревнованиях.

«Люди говорят: «Она сделала это, чтобы заполучить преимущество, и теперь она может побеждать». Но я сделала это, чтобы стать счастливой. Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту», — добавила она.

В августе 2021 года Международный союз конькобежцев (ISU) официально допустил до соревнований транс-персон.

«Для того чтобы перейти из женской в мужскую категорию, нужно предоставить письменное заявление о том, что гендерная идентичность является мужской. Если трансгендер-фигурист начинает гормональную терапию, то он не может вернуться обратно в женскую категорию. Чтобы перейти из мужской в женскую категорию, общий уровень тестостерона должен составляясь ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода»,, — говорится в заявлении организации.

19 июня также стало известно, что Международная Федерация плавания (FINA) создаст отдельную категорию для транс-персон. Об этом на внеочередном конгрессе FINA объявил президент организации Хусейн Аль-Мусаллам.

«Мы приветствуем всех спортсменов. Я против любой дискриминации. Но еще у нас есть обязательство по обеспечению справедливой борьбы на соревнованиях, мы должны защищать интересы всех спортсменов, особенно женщин», – заявил функционер.

FINA станет первой международной федерацией, проводящей отдельные соревнования среди транс-персон. Будет создана рабочая группа, которая организует участие транс-персон в открытой категории на соревнованиях FINA и через шесть месяцев предоставит отчет по проделанной работе.

Впрочем, есть примеры, когда транс-персонам выносится запрет на участие в соревнованиях.

Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) в январе 2022 года изменила правила по участию в турнирах трансгендерных и небинарных спортсменов, благодаря чему они получили возможность соревноваться с цис-женщинами.

Но в дело вмешался Международный союз велосипедистов (UCI), который не позволил трансгендерной женщине Эмили Бриджес, которая начала гормональную терапию в прошлом году, участвовать в национальном чемпионате по омниуму, пока ее дело не будет рассмотрено UCI.

Уже в апреле и национальная федерация объявила о временной приостановке участия транс-персон в официальных соревнованиях.

Стоит отметить, что в ноябре 2021 года исполком МОК одобрил проект, который поясняет принципы участия транс-персон в спортивных соревнованиях. Согласно документу, уровень тестостерона больше не будет достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества перед соперниками. Таким образом, для допуска к Олимпиаде больше не нужно проводить гормональную терапию.

Старые правила действовали с 2004 года. По ним отобраться на Олимпиаду смогла только Хаббард.