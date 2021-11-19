Капризов набрал четыре очка в матче против «Далласа» в НХЛ

Кирилл Капризов ответил на критику журналистов и болельщиков, набрав четыре очка в матче против «Далласа», Андрей Василевский выдал феноменальную игру против «Филадельфии», Егор Чинахов оформил победный буллит в долгой серии против «Аризоны». «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ.

«Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» — 7:2

«Я просто стараюсь играть в хоккей. Я стараюсь играть в свою игру, показывать все, что я могу, в каждом конкретном матче и будь что будет», — сказал после игры с «Далласом» Кирилл Капризов.

Российский форвард «Миннесоты» попал под жесточайший огонь критики в американской прессе. В свой первый сезон в сильнейшей лиге мира он играл здорово и уверенно выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку.

Затем летом были долгие и трудные переговоры о новом контракте, в которых сторона россиянина никак не хотела соглашаться на максимальный по сроку восьмилетний договор, очевидно, полагая «Уайлд» не самой перспективной организацией, чтобы провести в ней всю карьеру.

В конце концов генеральный менеджер клуба Билл Герин дал в прессе несколько не очень довольных комментариев, а болельщики команды и вовсе были доведены до белого каления поведнием россиянина, проведшего в лиге только один год и игравшего исключительно против оппонентов из одного, не самого сильного Центрального дивизиона.

Наконец Капризов подписал компромиссное соглашение на пять лет, по которому получает $9 млн в год, уверенно являясь самым высокооплачиваемым игроком «дикарей». И на этом фоне он тяжело стартовал в новом сезоне, долго не мог забросить, что только увеличивало давление на игрока.

В поединке с «Далласом» он дал мощный ответ критикам. Матч был особенно важен, так как в Миннесоту впервые в составе «Старз» прибыл отдавший много лет клубу звездный защитник Райан Сутер, чей контракт был просто выкуплен менджментом «Уайлд» летом. Встретили бывшего капитана не очень дружелюбно в плане результата.

И именно Капризов задал тон в учиненном техасцам разгроме, попутно, пожалуй, сравняв со льдом шансы Антона Худобина попасть в тройку голкиперов сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Худобин пропустил семь шайб всего за 26 бросков и был заменен в середине третьего периода. Интересно, что по воротам вышедшего вместо него Джека Оттинджера не состоялось ни одного выстрела вообще. Впрочем, хозяевам уже просто и не нужно было атаковать, так как они все сделали раньше.

Сразу три человека в составе победителей — Алекс Голигоски, Матс Цукарелло и Виктор Раск — набрали по три балла, отметившись голом и двумя передачами каждый.

Но Капризов все равно всех переплюнул. Сначала он при счете 1:0 подкараулил на дальней штанге передачу от Цукарелло, проведя свою четвертую шайбу в сезоне, а в третьем периоде трижды выводил на результативный бросок партнеров. Особенно хороша была первая передача на Фредерика Годро, сделанная на пятак из-за спины от лицевого борта за воротами.

Капризов впервые в карьере в НХЛ набрал четыре очка за одну встречу, а также стал четвертым по молодости за последние 15 лет игроком «Миннесоты», которому покорилось это достижение.

Кроме того, 24-летний российский нападающий является в «Уайлд» лучшим бомбардиром с 15 (4+11) очками за 16 матчей, опережая на три балла Райана Хартмана и Цукарелло.

Что касается других россиян, то форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов заработали на двоих показатель полезности -3, но первый при этом отметился голевой передачей. Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями, но дважды блокировал броски по своим воротам и заработал показатель полезности +2.

«Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 Б

Сложнейший дивизион, вынужденная перестройка нижних звеньев из-за потолка зарплат и тяжелая травма Никиты Кучерова на старте сезона. С такими исходными данными многим казалось, что обладатель Кубка Стэнли двух последних розыгрышей «Тампа-Бэй» будет испытывать серьезные проблемы не только с защитой титула, но и с попаданием в плей-офф.

В реальности «Лайтнинг» несется по регулярному чемпионату на всех парах. Сталкиваясь с трудностями по ходу матчей, подопечные Джона Купера практически всегда преодолевают проблемы. Так было и в выездном поединке с «Филадельфией», в котором они продлили свою серию встреч с набранными очками до девяти (7-0-2).

Поначалу все складывалось в пользу команды Алена Виньо, забросившей в ворота Андрея Василевского две шайбы в первом периоде. Но дальше российский голкипер вновь включил режим стены, что было правильно воспринято его полевыми партнерами.

Камбэк своим третьим голом в трех последних матчах начал реализовавший большинство Брэйден Пойнт, Мэттью. Джозеф восстановил равновесие еще во втором периоде, а за две минуты до конца третьего капитан Стивен Стэмкос вывел «Молнию» вперед.

Правда, удержать перевес в основное время не удалось. «Летчики» уже в который раз в нынешнем чемпионате перевели игру в овертайм, заменив голкипера шестым полевым игроком. Дерек Брассар выиграл вбрасывание в чужой зоне, а капитан хозяев Клод Жиру броском через трафик за девять секунд до сирены оформил дубль.

Овертайм успеха никому не принес, и все решалось в серии послематчевых буллитов, где Василевский остановил Шона Кутюрье и того же Жиру, а Стэмкос и Пойнт переиграли Картера Харта.

Василевский набрал фирменную феноменальную форму и в последних восьми встречах одержал шесть победы при двух поражениях за пределами основного времени, отражая 94,1% бросков и пропуская в среднем 1,70 гола за 60 минут!

Защитник гостей Михаил Сергачев провел на льду больше 22-х минут, один раз бросил в створ, совершил два силовых приема, заблокировал три броска по воротам «Тампы», но закончил встречу с показателем полезности -2.

Его коллега по амплуа из «Филадельфии» Иван Проворов вновь провел на льду больше всех времени в своей команде (26:41), сделал один бросок, один силовой и два блок-шота, а также заработал -1.

«Аризона Койотис» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:5 Б

Продолжает ярко проявлять себя российский новичок «Коламбуса» Егор Чинахов. В основное время напряженного матча с «Аризоной» он не отметился результативными действиями. Основное время качельного поединка завершилось со счетом 4:4, а овертайм никому успеха не принес. Виной тому во многом отразивший 42 броска вратарь «Койотис» Скотт Уэджвуд.

Не менее драматичной получилась и серия буллитов. В ней «Блю Джекетс» дважды были на грани поражения. Сначала Якуб Ворачек в третьей попытке команды смог ответить на удачную попытку Алекса Гальченюка. Затем Густав Нюквист в шестом раунде забросил сразу после удачного выхода Джейкоба Чикрана.

Француз Антуан Русселль не смог реализовать седьмой буллит «Аризоны», а вот Чинахов после него переиграл Уэджвуда и принес «голубым мундирам» важную в борьбе за попадание в плей-офф победу.

Хороший матч провели российские защитники, которым наверняка предстоит защищать честь сборной на Олимпиаде. Абсолютно незаменимый для главной команды страны Владислав Гавриков из «Коламбуса» сделал голевой пас, трижды бросил по воротам, провел один силовой прием и заработал +1.

Являющийся кандидатом в команду Илья Любушкин из «Аризоны» тоже отметился ассистом, нанес один бросок, провел два силовых приема и один раз встал на пути шайбы при выстреле по воротам Уэджвуда, а закончил игру вообще с +2.

Другие матчи

«Баффало Сэйбрз» — «Калгари Флеймз» — 0:5

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:6

«Флорида Пантерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 2:1 Б

«Вегас Годен Найтс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:2

Артемий Панарин нанес четыре броска в створ «Торонто», но не совершил результативных действий, и в итоге «Рейнджерс» уступили, хотя Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Пока Евгений Малкин по-прежнему лечится, Александр Романов оказался единственным россиянином, участвовавшим в матче «Монреаль» — «Питтсбург». Защитник «Канадиенс» очень старался, провел четыре силовых приема и сделал один блок за 20:12 на льду, но, как и почти вся его команда, закончил встречу в минусе (-2).

Иван Барбашев и Павел Бучневич сделали по голевому пасу в победной встрече их «Сент-Луиса» против «Сан-Хосе», а вот Владимир Тарасенко, несмотря на семь бросков в створ, не отметился результативными действиями во втором поединке кряду после голевой серии в три матча. Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов тоже ушел со льда без очков и с показателем полезности «минус 2».

Очередной голевой пас с ходу ставшего одним из лидеров «Вегаса» Евгения Дадонова помог его команде переиграть бодро стартовавший «Детройт», в составе которого на этот раз не набрал очков Владислав Наместников.

Очередную красоту сотворила главная звезда НХЛ прямо сейчас Коннор Макдэвид. В сложном матче против неудобного «Виннипега» он спас свою команду всего через 28 секунд после того, как она пропустила первый гол в матче ближе к концу третьего периода.

И не просто спас: Макдэвид подхватил шайбу в своей зоне, обыграл трех соперников и бросил над плечом одному из лучших вратарей мира Коннору Хеллибаку, продлив свою уникальную серию с набранными очками во всех играх сезона до 16-ти.

После этого «Ойлерз» выиграли в серии буллитов со счетом 2-0, и первую, победную, попытку реализовал именно Макдэвид.