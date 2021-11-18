Медведев в трех сетах переиграл Синнера в третьем матче Итогового турнира

01:41

Какой-то блокбастер устроили сейчас на корте Медведев и Синнер. Со счетом 6:0 выиграл первый сет российский теннисист, а вот дальше Янник включился в игру. Вторая партия была доведена до тай-брейка, где сильнее оказался итальянец. В третьем сете все также решил тай-брейк, но тут уже Медведев проявил класс.