Медведев в трех сетах переиграл Синнера в третьем матче Итогового турнира

Соперник Медведева определится 19 ноября по итогам матча еще одного россиянина Андрея Рублева и норвежца Каспера Рууда.
Какой-то блокбастер устроили сейчас на корте Медведев и Синнер. Со счетом 6:0 выиграл первый сет российский теннисист, а вот дальше Янник включился в игру. Вторая партия была доведена до тай-брейка, где сильнее оказался итальянец. В третьем сете все также решил тай-брейк, но тут уже Медведев проявил класс.
Ошибается Синнер на своей подаче, и выигрывает Медведев этот какой-то совершенно невероятный матч!
Под ноль берет свою подачу Даниил. Великолепно, выходит вперед Медведев — 5:4 в решающем сете.
Вот это да, конечно! Второй сет кардинально отличается от первого, на тай-брейке выдергивает победу во второй партии Янник, хотя после первой казалось, что все в матче уже предрешено. Ровно в матче, нам ждет решающий сет!
Выигрывает гейм Медведев благодаря своей скорости — успевает он догнать и переиграть соперника. 6:6. Тай-брейк.
Ох! Выигрывает гейм на чужой подаче Медведев и пускается в погоню. 3:2 в пользу Синнера в матче.
Срывается мяч на приеме у Медведева, и выигрывает Синнер первый гейм в этом матче. 1:0 во втором сете.
Великолепно провел Медведев первый сет, но и стоит отметить, что соперник у него молодой и немного не хватает ему опыта в игре с топовыми спортсменами. 1:0 в матче, 6:0 в первом сете!
Так здорово отыграл Синнер, но провалил два розыгрыша. Два брейка у Даниила, и 3:0 в первом сете.
Синнер бьет в аут, не успевая нормально обработать. Под ноль выигрывает гейм на своей подаче, 2:0 в первом сете.
Выигрывает Медведев первый гейм на чужой подаче! Кстати, напомним, что для Медведева этот матч особой принципиальности не имеет — в полуфинал он уже отобрался.
А пока мы ждем начала матча, скажем, что в рамках Красной группы ранее сегодня Александр Зверев в двух сетах одолел Хуберта Хуркача — 6:2, 6:4.
На Итоговом турнире в своей — Красной — группе Медведев уже одержал две победы. В первом матче он одолел Хуберта Хуркача, а во втором переиграл Александра Зверева. Оба раза были сыграны три сета.