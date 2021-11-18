Бывшую жену Гуфа Айзу обвинили в том, что она разрушила десятилетний брак Малафеева

Экс-голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев объявил о разводе со своей супругой Екатериной. В последнее время у пары наступил разлад в отношениях, усугубившийся после участия вратаря в популярном телепроекте «Звезды в Африке», после которого его заподозрили во флирте с бывшей женой Гуфа Айзой. «Газета.Ru» — о том, что привело к распаду семьи Малафеевых.

Малафеев опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о намерении развестись с супругой Екатериной.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — написал Малафеев.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры вратарь выступал за «Зенит», с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Имеет звание заслуженного мастера спорта России (2008). С 2003 по 2012 год был игроком национальной сборной страны, выступая на Евро-2004 и Евро-2012 в основном составе.

Отношения с супругой

Вячеслав и Екатерина поженились в декабре 2012 года. В браке у них родился сын Алекс. Вместе они воспитывали также двух детей футболиста от первого брака — Ксению и Максима.

В марте 2020 года в семье Малафеевых случилась трагедия — Екатерина потеряла ребенка.

После планового обследования врач заявил, что сердце плода не бьется, из-за чего жене прославленного вратаря пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт.

Слухи о возможном расставании пары появились этой осенью. Сам спортсмен в своем аккаунте рассказывал о непростых взаимоотношениях в семье. Тогда Малафеев поделился, что они с супругой больше не носят кольца и говорят о разводе.

Одной из причин разлада в семейной жизни стало участие экс-футболиста в шоу «Звезды в Африке», после которого его заподозрили во флирте с бывшей женой Гуфа — Айзой Долматовой. После этого Екатерина и Вячеслав перестали жить вместе.

«Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше — я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами», — заявила Екатерина.

При этом супруга экс-вратаря «Зенита» не велась на провокации со стороны своих подписчиков в соцсетях и отвечала, что все еще может наладиться.

«Как много пришло от вас вопросов о наших отношениях с мужем. Все охрененно, живем дальше. Вместе работаем и детей воспитываем. Я за уважение и экологичность», — написала Малафеева в Instagram Stories.

На вопрос, есть ли у нее конфликт с Айзой, Малафеева ответила, что об этом лучше спросить ее мужа.

Теперь Айзу заподозрили в том, что она увела экс-футболиста из семьи, но сама женщина возмущена подобными намеками.

«Мы с Малафеевым не общаемся с тех пор, как я уехала из «Африки», пересекались один раз всего на какой-то премьере. Перестаньте называть меня разлучницей, я к этому не имею никакого отношения и это мне неинтересно», — заявила бывшая жена Гуфа в соцсетях.

Отношения с дочерью

Также у Малафеева непросто обстоят дела с дочерью от первого брака Ксенией. В марте 2020 года девушка попалась на продаже наркотических веществ, после чего была арестована сотрудниками правоохранительных органов.

В феврале 2021 года Ксению положили в реабилитационный центр, чтобы помочь ей справиться с наркотической зависимостью.

Екатерина, несмотря на все проблемы в общении с падчерицей, воспринимала ее как собственную дочь. По крайней мере, так она писала в Instagram Stories в марте нынешнего года.

«Чуть больше месяца дочка в реабилитационном центре. У нее сейчас все хорошо. Впервые за долгое время я услышала своего ребенка без влияния всяких болезней. Она рассуждает о жизни. Она имеет совсем другие планы на жизнь», — писала Екатерина.

Стоит отметить, что ранее на фоне проблем в семье Ксения сбегала из дома. Малафеев в эфире Первого канала говорил, что этот поступок дочери связан исключительно с ее желанием привлечь к себе внимание аудитории.

«Ее уход из семьи — это вопрос исключительно ее хайпа. Если бы ее фамилия была не Малафеева, всем было бы все равно, уходит она из семьи или не уходит. А так она цинично пользовалась тем, что является дочкой известного вратаря», — сказал Малафеев.

Несмотря на лечение, Ксения Малафеева не смогла избежать уголовной ответственности. За распространение запрещенных веществ девушка получила наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года. Столь мягкий приговор объясняется тем, что Ксении еще нет 18 лет.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств произошедшего. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию», — приводит слова отца «СтарХит».