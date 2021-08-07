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Олимпиада 2020

Взять бронзу: Россия сражается с Венгрией за медали в водном поло. LIVE

Женская сборная России по водному поло играет за третье место ОИ-2020

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В последний день состязаний по водному поло женская национальная команда России в утешительном финале встретится с неуступчивой сборной Венгрии и постарается отстоять бронзу, завоеванную пятью годами ранее в Рио-де-Жанейро. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
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08:43

К сожалению, проигрывает сборная России по водному поло матч за бронзовые медали Венгрии. Итоговый счет поединка 11:9 в пользу венгерок.

'32

Пустые ворота у нас оказываются, меняют голкипера на полевого, но в итоге пропускает Россия еще один. 11:9, увы.

'32

Пытаются атаковать на последних секундах матча.

'31

Бросок с центра поля наносит Венгрия, но сильно выше ворот. Следом бросает Сержантова, но не попадает.

'30

Уверенно играет Карнаух.

'30

Выходит вперед сборная Венгрии. 10:9.

'30

Удаление Сержантовой, и при этом тайм-аут берет венгерский тренер.

'29

Удаление у сборной Венгрии, и при счете 9:9 главный тренер сборной России берет тайм-аут.

'28

Даа! Кончиками пальцев забивает Тимофеева, обыгрывая голкипера. 9:9.

'27

Удаление у России. Каримова опять получает штраф. И пользуется этим Венгрия, повела в счете 9:8.

'26

Понадеялась Карнаух на блок Глызиной, но не вышло, и Венгрия сравнивает. 8:8.

'25

Заключительный период, ждем победы!

'24

Завершается третья четверть! 8:7, ведет Россия.

'23

Сильно выше ворот бросила Сержантова, сама себя запутала.

'22

Тимофеева зарабатывает еще одно удаление для российской команды.

'21

Использовала большинство Россия. Сержантова забивает мяч в дальнюю девятку. Ведем, 8:7.

'20

Да! Отлично, сравнивает Прокофьева кистевым броском. 7:7.

'20

Опять дает Россия слишком легко атаковать Венгрии, но сейчас без последствий.

'19

Обоюдное удаление в матче. У нас на 20 секунд штрафуют Каримову.

'18

Два броска подряд отражает Карнаух, отличная работа голкипера.

'17

Пенальти заработала Россия, и забивает Прокофьева! Отлично простреливает Екатерина. 7:6.

'17

Третья четверть, поехали!

'16

Завершилась второй период! Пока Россия уступает — 7:5.

'16

В атаке провели последнюю минуту, но в итоге случился фол в атаке. Следом такую же ошибку допускает Венгрия.

'15

Глызина! Уверенно поражает ворота Венгрии. 7:5.

'15

Неудачно мы обороняемся в меньшинстве. Забили до этого, но потом снова пропустили — 7:4 в пользу Венгрии.

'14

Забивает Венгрия после очень спорного удаления Вахитовой. Вяльве оформляет гол.

'13

Кескеле находилась в окружении трех россиянок, но это не помешало ей пробить и забросить пятый мяч. 5:3.

'13

Дважды мешает России блок — пока никак не удается россиянкам счет сравнять. Очень тяжелая игра.

'111

Отыгрывает Россия один мяч! Мешали Симанович, но все равно она попадает.

'11

Расстреляла наши ворота венгерская нападающая. Не смогли разобраться россиянки, 4:2. Вальви поражает ворота после удаления Берсневой.

'10

Получили удаление венгерки, но спасла штанга ворота — не смогли россиянки сравнять счет.

'9

Пробивают венгерки без помех и забивают с игры. 3:2.

'9

Вторая партия, поехали!

'8

Завершился первый временной отрезок! Счет равный — 2:2.

'8

Атака завершилась броском Прокофьевой, но не лучшим образом он был нарушен. Счет пока все еще равный.

'7

Удаление Симанович, вынуждена она нарушать правила. А счет тем временем 2:2.

'5

Было удаление у Венгрии, но не смогла Иванова переиграть голкипера сборной Венгрии — не реализовали большинство россиянки.

'3

Реализовали большинство! Каримова попадает в угол! 2:1, повела Россия.

'2

Отыгрываемся! Отличный бросок Надежды Глызиной, на замахе поймала блокирующую!

'1

Первое удаление у нас, и венгерки пользуются этим, забивая первый мяч.

'1

Ну что же, поехали! Ждем медалей и удачной игры от сборной России!

07:35

Матч начнется в 7.40 по московскому времени. А пока напомним, что в полуфинале Россия проиграла команде США. А сейчас это повторение матча в Рио — тогда Россия тоже билась с Венгрией и сумела одержать победу.

07:30

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за бронзовые медали женского ватерпольного турнира Олимпиады — 2020 между сборными России и Венгрии.

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