Взять бронзу: Россия сражается с Венгрией за медали в водном поло. LIVE

К сожалению, проигрывает сборная России по водному поло матч за бронзовые медали Венгрии. Итоговый счет поединка 11:9 в пользу венгерок.

Пустые ворота у нас оказываются, меняют голкипера на полевого, но в итоге пропускает Россия еще один. 11:9, увы.

Пустые ворота у нас оказываются, меняют голкипера на полевого, но в итоге пропускает...

Бросок с центра поля наносит Венгрия, но сильно выше ворот. Следом бросает Сержантова, но не попадает.

Бросок с центра поля наносит Венгрия, но сильно выше ворот. Следом бросает Сержантова, но не...

Удаление у России. Каримова опять получает штраф. И пользуется этим Венгрия, повела в счете 9:8.

Удаление у России. Каримова опять получает штраф. И пользуется этим Венгрия, повела...

Понадеялась Карнаух на блок Глызиной, но не вышло, и Венгрия сравнивает. 8:8.

Понадеялась Карнаух на блок Глызиной, но не вышло, и Венгрия сравнивает. 8:8.

Опять дает Россия слишком легко атаковать Венгрии, но сейчас без последствий.

Опять дает Россия слишком легко атаковать Венгрии, но сейчас без последствий.

Обоюдное удаление в матче. У нас на 20 секунд штрафуют Каримову.

Обоюдное удаление в матче. У нас на 20 секунд штрафуют Каримову.

В атаке провели последнюю минуту, но в итоге случился фол в атаке. Следом такую же ошибку допускает Венгрия.

В атаке провели последнюю минуту, но в итоге случился фол в атаке. Следом такую же...

Неудачно мы обороняемся в меньшинстве. Забили до этого, но потом снова пропустили — 7:4 в пользу Венгрии.

Неудачно мы обороняемся в меньшинстве. Забили до этого, но потом снова пропустили —...

Кескеле находилась в окружении трех россиянок, но это не помешало ей пробить и забросить пятый мяч. 5:3.

Кескеле находилась в окружении трех россиянок, но это не помешало ей пробить и забросить пятый...

Отыгрывает Россия один мяч! Мешали Симанович, но все равно она попадает.

Отыгрывает Россия один мяч! Мешали Симанович, но все равно она попадает.

Атака завершилась броском Прокофьевой, но не лучшим образом он был нарушен. Счет пока все еще равный.

Атака завершилась броском Прокофьевой, но не лучшим образом он был нарушен. Счет пока все еще...

Было удаление у Венгрии, но не смогла Иванова переиграть голкипера сборной Венгрии — не реализовали большинство россиянки.

Было удаление у Венгрии, но не смогла Иванова переиграть голкипера сборной Венгрии — не...

Первое удаление у нас, и венгерки пользуются этим, забивая первый мяч.

Первое удаление у нас, и венгерки пользуются этим, забивая первый мяч.

Ну что же, поехали! Ждем медалей и удачной игры от сборной России!

Ну что же, поехали! Ждем медалей и удачной игры от сборной России!

Матч начнется в 7.40 по московскому времени. А пока напомним, что в полуфинале Россия...

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