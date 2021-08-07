К сожалению, проигрывает сборная России по водному поло матч за бронзовые медали Венгрии. Итоговый счет поединка 11:9 в пользу венгерок.
Взять бронзу: Россия сражается с Венгрией за медали в водном поло. LIVE
Женская сборная России по водному поло играет за третье место ОИ-2020
Пустые ворота у нас оказываются, меняют голкипера на полевого, но в итоге пропускает Россия еще один. 11:9, увы.
Пытаются атаковать на последних секундах матча.
Бросок с центра поля наносит Венгрия, но сильно выше ворот. Следом бросает Сержантова, но не попадает.
Уверенно играет Карнаух.
Выходит вперед сборная Венгрии. 10:9.
Удаление Сержантовой, и при этом тайм-аут берет венгерский тренер.
Удаление у сборной Венгрии, и при счете 9:9 главный тренер сборной России берет тайм-аут.
Даа! Кончиками пальцев забивает Тимофеева, обыгрывая голкипера. 9:9.
Удаление у России. Каримова опять получает штраф. И пользуется этим Венгрия, повела в счете 9:8.
Понадеялась Карнаух на блок Глызиной, но не вышло, и Венгрия сравнивает. 8:8.
Заключительный период, ждем победы!
Завершается третья четверть! 8:7, ведет Россия.
Сильно выше ворот бросила Сержантова, сама себя запутала.
Тимофеева зарабатывает еще одно удаление для российской команды.
Использовала большинство Россия. Сержантова забивает мяч в дальнюю девятку. Ведем, 8:7.
Да! Отлично, сравнивает Прокофьева кистевым броском. 7:7.
Опять дает Россия слишком легко атаковать Венгрии, но сейчас без последствий.
Обоюдное удаление в матче. У нас на 20 секунд штрафуют Каримову.
Два броска подряд отражает Карнаух, отличная работа голкипера.
Пенальти заработала Россия, и забивает Прокофьева! Отлично простреливает Екатерина. 7:6.
Третья четверть, поехали!
Завершилась второй период! Пока Россия уступает — 7:5.
В атаке провели последнюю минуту, но в итоге случился фол в атаке. Следом такую же ошибку допускает Венгрия.
Глызина! Уверенно поражает ворота Венгрии. 7:5.
Неудачно мы обороняемся в меньшинстве. Забили до этого, но потом снова пропустили — 7:4 в пользу Венгрии.
Забивает Венгрия после очень спорного удаления Вахитовой. Вяльве оформляет гол.
Кескеле находилась в окружении трех россиянок, но это не помешало ей пробить и забросить пятый мяч. 5:3.
Дважды мешает России блок — пока никак не удается россиянкам счет сравнять. Очень тяжелая игра.
Отыгрывает Россия один мяч! Мешали Симанович, но все равно она попадает.
Расстреляла наши ворота венгерская нападающая. Не смогли разобраться россиянки, 4:2. Вальви поражает ворота после удаления Берсневой.
Получили удаление венгерки, но спасла штанга ворота — не смогли россиянки сравнять счет.
Пробивают венгерки без помех и забивают с игры. 3:2.
Вторая партия, поехали!
Завершился первый временной отрезок! Счет равный — 2:2.
Атака завершилась броском Прокофьевой, но не лучшим образом он был нарушен. Счет пока все еще равный.
Удаление Симанович, вынуждена она нарушать правила. А счет тем временем 2:2.
Было удаление у Венгрии, но не смогла Иванова переиграть голкипера сборной Венгрии — не реализовали большинство россиянки.
Реализовали большинство! Каримова попадает в угол! 2:1, повела Россия.
Отыгрываемся! Отличный бросок Надежды Глызиной, на замахе поймала блокирующую!
Первое удаление у нас, и венгерки пользуются этим, забивая первый мяч.
Ну что же, поехали! Ждем медалей и удачной игры от сборной России!
Матч начнется в 7.40 по московскому времени. А пока напомним, что в полуфинале Россия проиграла команде США. А сейчас это повторение матча в Рио — тогда Россия тоже билась с Венгрией и сумела одержать победу.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за бронзовые медали женского ватерпольного турнира Олимпиады — 2020 между сборными России и Венгрии.