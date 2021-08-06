За кого болеть на Играх, день 15-й: финалы в волейболе, гимнастике и синхронном плавании

Мужские российские команды в предпоследний день Игр сыграют два волейбольных финала, гимнастки Арина и Дина Аверины разыграют золото в индивидуальном многоборье, а легкоатлетка Мария Ласицкене постарается закрепить звание сильнейшей прыгуньи в высоту победой в Токио. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть в 15-й день Олимпийских игр в Токио.

Борьба в медальном зачете

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпиаде в Токио 6 августа. Борец Заурбек Сидаков стал лучшим в категории до 74 кг. Боксер Муслим Гаджимагомедов занял второе место в категории до 91 кг. Бронзовые награды завоевали боксерша Зенфира Магомедалиева, а также Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (велотрек, мэдисон).

В копилке России 17 золотых наград, 23 серебра и 22 бронзы. В медальном зачете россияне занимают пятое место. Лидером медального зачета является Китай (36-26-17), второе место занимают США (31-36-31), замыкает тройку Япония (24-11-16).

1 Китай 79 36 26 17 2 США 98 31 36 31 3 Япония 51 24 11 16 4 Великобритания 58 18 20 20 5 Россия 62 17 23 22 6 Австралия 44 17 6 21 7 Италия 38 10 10 18 8 Германия 36 9 11 16 9 Нидерланды 31 9 10 12 10 Франция 27 7 11 9

Водное поло

Женская сборная России утром поборется с представительницами Венгрии за бронзовые награды олимпийского турнира. На пути к матчам за медали наша команда сначала одолела австралиек, а в полуфинале без шансов уступила действующим чемпионкам Игр — сборной США.

Венгерки, в свою очередь, в четвертьфинале оказались сильнее команды Нидерландов (14:11), а в 1/2 финала проирали испанским ватерполисткам (6:8).

Игра начнется в 07:40 по московскому времени.

Пляжный волейбол

Мужской дуэт Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского уже вписал свое имя в историю этого вида спорта, подарив России первый олимпийский финал. Но останавливаться на этом наша команда не намерена — на пути к золотым медалям им предстоит сразиться с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

Россияне являются действующими чемпионами мира — на мировом первенстве в Гамбурге в 2019 году им удалось обыграть всех оппонентов, но Мол и Сорум так и не попались под руку наших игроков, вылетев в полуфинале. Правда, в матче за бронзу норвежцы оказались сильнее американцев Джейка Гибба и Тейлора Крэбба.

Игра за титул чемпионов Олимпийских игр по пляжному волейболу начнется в 05:30 по московскому времени.

Художественная гимнастика

Фаворитками в финале индивидуального многоборья являются сестры Аверины — Дина и Арина. Россиянки застолбили за собой две верхние строчки по итогам квалификации — их разделили между собой всего 0,125 балла. В решающий этап борьбы за медали токийской Олимпиады после первого соревновательного дня отобрались десять гимнасток.

Наибольшую опасность для 22-летних Авериных представляет израильтянка Лина Аршам. С результатом 103,1 балла она заняла в квалификации третью строчку, опередив сильных спортсменок из Белоруссии и Украины.

Финал многоборья начнется в 09:20 по московскому времени, а с 04:00 квалификационные соревнования начнутся в групповых упражнениях.

Волейбол

В субботу состоится главный матч мужского олимпийского турнира для сборной России — наши волейболисты сразятся за золото против команды Франции.

Уже сейчас выступление нашей сборной можно считать выдающимся — полуфинальный камбэк в третьей партии игры с бразильцами при счете 12:20 станет не менее значимым для российского волейбола, чем уход с матчбола в третьем сете и дальнейшей победой на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в матче с все той же Бразилией.

Теперь на очереди подопечных Туомаса Саммелвуо французы. По ходу группового турнира наши соперники потерпели три поражения от американцев, аргентинцев и бразильцев, но перед финалом все это потеряет свою значимость. Биться за победу они будут с не меньшим усердием, чем наши волейболисты.

Стартовый свисток матча прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Синхронное плавание

Русские русалки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар не оставили своим соперницам шансов в технической программе, набрав по ее итогам 97,2979 балла. С отрывом в один балл россиянки опережают синхронисток из Китая, за ними в итоговом протоколе после первого дня состязаний идут украинки.

Соревнования в произвольной программе начнутся в 13:30 по московскому времени. Наши девушки уже 21 год никому не позволяют уехать с Олимпийских игр с золотыми медалями — надеемся, что эта приятная для нас серия продлится и до Игр в Париже.

Легкая атлетика

Главный старт в жизни для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене начнется в 13:35 по московскому времени.

Трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырехкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении — в этом большом и почетном списке не хватает лишь одной строчки.

Верим, что у Марии получится написать завтра ее золотым цветом.

Вольная борьба

Одну медаль по итогам соревновательного дня принесет нам Абдулрашид Садулаев — в финале в весовой категории до 97 кг он будет бороться с американцем Кайлом Снайдером. В поединке за бронзу в весовой категории до 65 кг выступит Гаджимурад Рашидов.

Гребля

На каноэ-двойке на дистанции 500 метров у женщин будут плыть Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Если им удастся пройти в финальный заплыв, то за медали они начнут сражаться в 05:30 мск. У мужчин в байдарке-четверке поплывут Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев. Их финал запланирован на 06:10 мск.