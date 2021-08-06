Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Китае возмутились заданным вопросом спортсменке: когда она выйдет замуж и родит... 00:48
Друзья на мальчишнике пытались проколоть жениху сосок и привязали его в трусах... 00:48
Загадочная рыба с «человеческими» зубами пугает посетителей пляжа 00:40
Канчельскис: наши паспортисты сидят в золотом болоте и ничего им не надо 00:28
Посол России раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в Госдуму 00:19
Олимпийский чемпион Игр-2020 станцевал лезгинку в московском аэропорту 00:14
В Гвинее обнаружили смертельную лихорадку Марбург 00:03
В Baring Vostok отреагировали на приговор коллегам 00:02
Ученый спрогнозировал катастрофические изменения погоды в мире 06.08.2021, 23:50
Калви после оглашения приговора обратился к журналистам 06.08.2021, 23:49
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

За кого болеть на Играх, день 15-й: финалы в волейболе, гимнастике и синхронном плавании

Мужская сборная России по волейболу сыграет в финале ОИ-2020 против Франции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Мужские российские команды в предпоследний день Игр сыграют два волейбольных финала, гимнастки Арина и Дина Аверины разыграют золото в индивидуальном многоборье, а легкоатлетка Мария Ласицкене постарается закрепить звание сильнейшей прыгуньи в высоту победой в Токио. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть в 15-й день Олимпийских игр в Токио.

Борьба в медальном зачете

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпиаде в Токио 6 августа. Борец Заурбек Сидаков стал лучшим в категории до 74 кг. Боксер Муслим Гаджимагомедов занял второе место в категории до 91 кг. Бронзовые награды завоевали боксерша Зенфира Магомедалиева, а также Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (велотрек, мэдисон).

В копилке России 17 золотых наград, 23 серебра и 22 бронзы. В медальном зачете россияне занимают пятое место. Лидером медального зачета является Китай (36-26-17), второе место занимают США (31-36-31), замыкает тройку Япония (24-11-16).

1
Китай
79
36
26
17
2
США
98
31
36
31
3
Япония
51
24
11
16
4
Великобритания
58
18
20
20
5
Россия
62
17
23
22
6
Австралия
44
17
6
21
7
Италия
38
10
10
18
8
Германия
36
9
11
16
9
Нидерланды
31
9
10
12
10
Франция
27
7
11
9

Водное поло

Женская сборная России утром поборется с представительницами Венгрии за бронзовые награды олимпийского турнира. На пути к матчам за медали наша команда сначала одолела австралиек, а в полуфинале без шансов уступила действующим чемпионкам Игр — сборной США.

Венгерки, в свою очередь, в четвертьфинале оказались сильнее команды Нидерландов (14:11), а в 1/2 финала проирали испанским ватерполисткам (6:8).

Игра начнется в 07:40 по московскому времени.

Пляжный волейбол

Мужской дуэт Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского уже вписал свое имя в историю этого вида спорта, подарив России первый олимпийский финал. Но останавливаться на этом наша команда не намерена — на пути к золотым медалям им предстоит сразиться с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

Россияне являются действующими чемпионами мира — на мировом первенстве в Гамбурге в 2019 году им удалось обыграть всех оппонентов, но Мол и Сорум так и не попались под руку наших игроков, вылетев в полуфинале. Правда, в матче за бронзу норвежцы оказались сильнее американцев Джейка Гибба и Тейлора Крэбба.

Игра за титул чемпионов Олимпийских игр по пляжному волейболу начнется в 05:30 по московскому времени.

Художественная гимнастика

Фаворитками в финале индивидуального многоборья являются сестры Аверины — Дина и Арина. Россиянки застолбили за собой две верхние строчки по итогам квалификации — их разделили между собой всего 0,125 балла. В решающий этап борьбы за медали токийской Олимпиады после первого соревновательного дня отобрались десять гимнасток.

Наибольшую опасность для 22-летних Авериных представляет израильтянка Лина Аршам. С результатом 103,1 балла она заняла в квалификации третью строчку, опередив сильных спортсменок из Белоруссии и Украины.

Финал многоборья начнется в 09:20 по московскому времени, а с 04:00 квалификационные соревнования начнутся в групповых упражнениях.

Волейбол

В субботу состоится главный матч мужского олимпийского турнира для сборной России — наши волейболисты сразятся за золото против команды Франции.

Уже сейчас выступление нашей сборной можно считать выдающимся — полуфинальный камбэк в третьей партии игры с бразильцами при счете 12:20 станет не менее значимым для российского волейбола, чем уход с матчбола в третьем сете и дальнейшей победой на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в матче с все той же Бразилией.

Теперь на очереди подопечных Туомаса Саммелвуо французы. По ходу группового турнира наши соперники потерпели три поражения от американцев, аргентинцев и бразильцев, но перед финалом все это потеряет свою значимость. Биться за победу они будут с не меньшим усердием, чем наши волейболисты.

Стартовый свисток матча прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Синхронное плавание

Русские русалки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар не оставили своим соперницам шансов в технической программе, набрав по ее итогам 97,2979 балла. С отрывом в один балл россиянки опережают синхронисток из Китая, за ними в итоговом протоколе после первого дня состязаний идут украинки.

Соревнования в произвольной программе начнутся в 13:30 по московскому времени. Наши девушки уже 21 год никому не позволяют уехать с Олимпийских игр с золотыми медалями — надеемся, что эта приятная для нас серия продлится и до Игр в Париже.

Легкая атлетика

Главный старт в жизни для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене начнется в 13:35 по московскому времени.

Трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырехкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении — в этом большом и почетном списке не хватает лишь одной строчки.

Верим, что у Марии получится написать завтра ее золотым цветом.

Вольная борьба

Одну медаль по итогам соревновательного дня принесет нам Абдулрашид Садулаев — в финале в весовой категории до 97 кг он будет бороться с американцем Кайлом Снайдером. В поединке за бронзу в весовой категории до 65 кг выступит Гаджимурад Рашидов.

Гребля

На каноэ-двойке на дистанции 500 метров у женщин будут плыть Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Если им удастся пройти в финальный заплыв, то за медали они начнут сражаться в 05:30 мск. У мужчин в байдарке-четверке поплывут Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев. Их финал запланирован на 06:10 мск.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Все свободны: как приговор по делу Baring Vostok изменит инвестклимат в России
Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре
Египетские курорты в зоне доступа: Росавиация разрешила полеты
Десять авиакомпаний России допущены к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат
Что нового стало известно о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
В США полностью вакцинировалась половина населения
Путин объявил о повышении НДПИ для металлургии со следующего года
Три четверти россиян довольны, что родились в России
«ПСЖ» вскоре объявит о переходе Месси
Новости и материалы
В Китае возмутились заданным вопросом спортсменке: когда она выйдет замуж и родит детей
Друзья на мальчишнике пытались проколоть жениху сосок и привязали его в трусах к столбу
Загадочная рыба с «человеческими» зубами пугает посетителей пляжа
Канчельскис: наши паспортисты сидят в золотом болоте и ничего им не надо
Посол России раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в Госдуму
Олимпийский чемпион Игр-2020 станцевал лезгинку в московском аэропорту
В Гвинее обнаружили смертельную лихорадку Марбург
В Baring Vostok отреагировали на приговор коллегам
Ученый спрогнозировал катастрофические изменения погоды в мире
Калви после оглашения приговора обратился к журналистам
Глава антидопингового агентства Норвегии: многие забыли, что против России действуют санкции
На Украине призвали не идти «напролом» в отношениях с Россией
Врач не исключила развития рака из-за арбузов
Хабиб назвал имя самого жесткого соперника в карьере
Глава USADA сравнил победы России на Олимпиаде с фильмом ужасов
В России проводник поезда похищал из почтового вагона телефоны, оставляя пряники
Кафельников раскритиковал шутку в адрес трансгендерной участницы ОИ на Первом канале
Академик РАН Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни
Все новости
В России выросла естественная убыль населения
За I полугодие 2021 года естественная убыль населения России стала на 60% больше, чем в 2020 году
Июльский рост цен почти не отстал от июньского
Росстат назвал одной из причин сохраняющейся инфляции подорожание стройматериалов
Когда и почему могут подешеветь авиабилеты
Глава Эмирейтс в России и СНГ сообщил, что отрасль восстанавливается медленнее прогнозов
«Один и тот же пароль годами»: рабочие аккаунты россиян оказались под угрозой
25% россиян признались, что годами не меняли пароль от рабочего компьютера
Почему убийца Джорджа Флойда стал для китайцев супергероем
В китайских соцсетях убийцу Джорджа Флойда рисуют в костюмах Капитана Америка и Супермена
Вынесен приговор убийце сбежавшего из Чечни «Анзора из Вены»
Убийцу чеченского блогера в Австрии приговорили к пожизненному
Страновед со скептицизмом отнесся к предложению Шойгу построить крупные города в Сибири
Если переносить столицу, она должна быть между Москвой и Петербургом, считает эксперт
Виски за $5800 в подарок: принять можно, пить нельзя
Какие ценные подарки преподносят американским чиновникам
Надежда на коллективный иммунитет: какие перспективы видят в Минздраве
Замминистра прогнозирует скорое достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала
Путин поручил спорные вопросы в отношении пострадавших от пожаров решать в пользу людей
Быстрый старт: ракета «Сармат» готова к испытаниям
Новейшая баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в 2022 году
«Им сочувствуют в правительстве»: кто и зачем разжигает в Японии ненависть к России
Япония предупредила посольство России о готовящихся антироссийских акциях
«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях