Золото в боксе и борьбе, слезы Сидоровой и великие волейболисты: как прошел 13-й день Олимпиады

Дьюк Рэган (США) и Альберт Батыргазиев после завершения финального поединка соревнований по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 2021 год

Золото Альберта Батыргазиева в боксе и Завура Угуева в борьбе, драматичное серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, героический камбэк мужской сборной России по волейболу в полуфинале против Бразилии, выход в финал пляжных волейболистов Ильи Красильникова и Олега Стояновского и невероятная победа Дениса Дмитриева в четвертьфинале велотрека. «Газета.Ru» рассказывает о 13-м дне Олимпиады в Токио.

Красивое золото в боксе

В боксе для России 13-й день Олимпиады был очень важен, так как сборная претендовала сразу на две золотых медали. Глеб Бакши в категории до 75 кг выиграть ее еще не мог — ему предстоял полуфинальный поединок с бразильцем Эбером Соузой.

К сожалению, российский боксер не справился с напором соперника, который очевидно вышел вперед после первого раунда и в дальнейшем ни в чем не уступал Бакши. В итоге четыре из пяти судей отдали победу Соузе.

Зато не подвел Альберт Батыргазиев. Он в весе до 57 кг чуть позже сражался в финале с американцем Дюком Раганом.

Этот поединок вышел классным со стороны российского боксера. Он довольно очевидно доминировал в первом раунде, а во втором только нарастил свое преимущество. В третьем Батыргазиев откровенно работал на удержание счета, но ему и не нужно было подвигов для победы. Достаточно было избежать нокдауна, что он и сделал.

В итоге решение получилось раздельным, причем победу американцу отдали два арбитра из пяти, но по факту все было ясно уже после двух трехминуток.

В первом раунде четыре рефери отдали перевес россиянину, столько же посчитали, что он выиграл второй раунд. Другое дело, что в пользу Рагана записки в этих отрезках подали разные арбитры. И оба они оставили за представителем США третий раунд (как и еще два судьи), но это уже не влияло на результат, поскольку у трех арбитров оба первых отрезка остались за Батыргазиевым.

«С детства мечтал заниматься боксом и стать олимпийским чемпионом. В 18 лет перешел в этот вид спорта из кикбоксинга и смог добиться своего. Воплотить мечту в жизнь и вернуться домой с золотом, сдержать данное себе слово. Первым делом привезу эту награду в родной Нижневартовск», – рассказал Батыргазиев после триумфа. А ведь его могло не быть, так как в четвертьфинале он проиграл два раунда оппоненту из Монголии, но смог добиться стоячего нокдауна в третьем, благодаря чему и победил.

Золото, финал и бронза борцов

Очень насыщенный день получился у российских борцов вольного стиля. К сожалению, Ольга Хорошавцева уже в первой схватке в 1/8 финала уступила в упорном противостоянии американке Джаскарре Винчестер (4:7) в категории до 53 кг, а супертяжеловес (до 125 кг) Сергей Козырев сразу же проиграл китайцу Живей Дену (1:4).

Разочарование ждало и Валерию Коблову (до 57 кг), которая в утешительном турнире была сильнее индийки Аншу Аншу (5:1) и завоевала таким образом право на схватку за бронзу, но в ней была слабее болгарки Эвелины Николовой (0:5).

Зато три остальных российских участника могут быть полностью довольны этим соревновательным днем.

Артур Найфонов (до 86 кг), которому немного не хватило для выхода в финал накануне, в очень напряженном поединке был сильнее узбекского борца Джавраила Шапиева (2:0).

Заурбек Сидаков (до 74 кг) катком прошелся по своей категории, убедительно выиграв три схватки и обеспечив себе финальный поединок. В полуфинале у казахстанца Данияра Кайсанова не было вообще никаких шансов — 11:0.

Ну и наконец Завур Угуев (до 57 кг) в очень плотной финальной битве переборол индийца Кумара Рави. Россиянин вел со счетом 4:2 после обоюдоострого начала поединка, но дальше сумел отбить все чужие атаки, а сам в два захода набрал еще три балла, принеся России вторую золотую медаль дня.

Подвиг или разочарование Сидоровой

В легкой атлетике десятиборец Илья Шкуренев, начавший соревнования накануне, так и не смог подтянуться к лидерам и завершил турнир на восьмой позиции, с виду не слишком огорчившись отсутствию медали.

А вот Анжелика Сидорова, действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом, конечно, приехала в Токио только ради золота.

Для 30-летней спортсменки это дебютные Игры, ведь пять лет назад в Рио ее, как и всех остальных российских легкоатлетов (кроме Дарьи Клишиной) не пустили. На этот раз сборной выдали квоту в десять человек, и Сидорова в нее, конечно же, вошла.

Соревнования в секторе для прыжков с шестом начались так, что показалось, золото почти гарантировано. Пока соперницы скрипели и заваливали попытки, Анжелика брала высоту за высотой с первого раза.

4,50, затем 4,70, дальше 4,80 и 4,85. К этому времени в борьбе оставались только еще три участницы (остальные не взяли и 4,70). Без медали в итоге осталась гречанка Катерина Стефаниди, олимпийская чемпионка Рио. Она не смогла с двух попыток взять 4,85, а когда британка Холли Брэдшоу, и лидер мирового сезона американка Кэти Наджотт провели успешные вторые попытки, перенесла третью на 4,90, но не прыгнула.

На этой высоте проблемы возникли и у Сидоровой. Она сначала исполнила что-то невнятное, даже не долетев до планки, а на второй раз не взяла ее.

Видно было, что российская звезда, практически не имевшая международной практики из-за проблем отечественной легкой атлетики с получением даже нейтрального статуса спортсменов, очень нервничает.

Не добавляло здесь уверенности, что соперницы прыгали уже после попыток россиянки. Пока Сидорова все брала с первого раза, это было на руку, но дальше психологический перевес переходил уже к британке и англичанке.

Но если Брэдшоу высота так и не покорилась, то Наджотт взяла ее со второго раза, и Сидоровой не оставалось ничего, как свою третью попытку перенести на 4,95.

Пытаться взять планку на 5 см меньше, чтобы иметь потом на 4,95 три возможности в ситуации, когда она все равно оставалась бы на втором месте, а при этом и так уже очень устала (о чем сама рассказала после соревнований), не имело смысла.

Сидорова рискнула на 4,95, но не взяла и расплакалась в объятиях своего тренера Светланы Абрамовой, к которой подошла за утешением.

Ну а счастливая Наджотт оптимистично установила планку на 5,02, чтобы попробовать перебить национальный рекорд, но на первом же разбеге поняла, что это нереально, не прыгнула и закончила выступление, ничуть, само собой, не расстроившись.

«Анжелика боролась до конца, у меня нет никаких претензий к ней. Но на сегодняшний день получается так, что Кэти готова тоже хорошо. Мы, в принципе, были настроены прыгать 4,95, но чуть-чуть не хватило стартов на самом деле, — поделилась своими впечатлениями от соревнований наставница Сидоровой.

— Вы прекрасно знаете, что Анжелике нужно было по сезону распрыгаться и набрать соревновательную уверенность. К сожалению, в этом сезоне не получилось этого сделать, и она сегодня практически только за счет своих морально-волевых качеств, за счет умения собираться сделала то, что сделала».

Очень обидно в этот же день закончились соревнования на 20 км для российского ходока Василия Мизинова. Вице-чемпион мира явно претендовал на медаль, а может, даже на победу, однако на 13-м километре был сначала за третье предупреждение отправлен арбитрами на «штрафстоянку» на две минуты, а по выходу из нее быстро получил четвертое предупреждение, приведшее к дисквалификации. При этом конкуренты Мизинова, по версии судей, выступали чисто.

Героические волейболисты

Мужская сборная России по волейболу сражалась 5 августа в полуфинале с командой Бразилии. На групповом этапе наши спортсмены были сильнее со счетом 3-0 по партиям, но олимпийские чемпионы Рио на новый поединок настраивались совсем иначе.

В первом сете, пока у россиян ничего не получалось, южноамериканцы все делали четко и легко забрали партию, в которой команда Туомаса Саммельвуо не смогла набрать ни одного очка (!) на блоке — 25:18.

Во втором сете россияне в плотной борьбе восстановили равновесие (25:21), но третья партия пошла у них кувырком.

Сборная России уступала со счетом 12:19 и 13:20, что на таком уровне является фактически приговором. Саммельвуо скорее на удачу бросил в бой Ильяса Куркаева и Ярослава Подлесных вместо Артема Вольвича и Дмитрия Волкова, но это удивительным образом сработало.

Возможно, бразильцы где-то раньше времени поверили в свой успех, но это все равно не может быть оправданием тому, что все их преимущество растаяло, и в итоге партия ушла к сопернику — 26:24.

После такого камбэка российские волейболисты уже не могли упустить победу и забрали и четвертый сет — 25:23.

Теперь в финале предстоит сражение за золото со сборной Франции, единственной, кто обыграл нашу команду на групповом этапе. В полуфинале разошедшиеся после той виктории (3-1) «трехцветные» не оставили никаикх шансов Аргентине — 3-0.

Пляжники творят историю

Еще никогда отечественные пляжные волейболисты не выходили в финал Олимпиад. Илья Красильников и Олег Стояновский это красиво исправили 5 августа, всего два сета затратив на победу над очень сильным катарским дуэтом Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тияном, которому дважды уступали в этом сезоне ранее.

Теперь в финале у Красильникова и Стояновского будет возможность отомстить норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму за другой российский дуэт, который был выбит лидерами мирового рейтинга в четвертьфинале.

Остальные виды

К сожалению, без медалей остались российские гребцы на байдарках и каноэ. Только Олеся Ромасенко смогла пробиться в утренних заездах в финал на 200-метровке на байдарке, но осталась там лишь седьмой.

Впрочем, сама она главные надежды связывает с дистанцией 500 метров, где соревнования еще впереди.

Юлия Тимошинина не смогла навязать серьезной борьбы за медали в финале прыжков в воду с 10-метрового трамплина.

А в велотреке Дарья Шмелева дошла до полуфинала в кейрине, но там обидно осталась четвертой в своем заезде, в то время как надо было войти в топ-3.

Надеждой России в мужском спринте был 35-летний Денис Дмитриев, который уверенно прошел накануне квалификацию и 1/16 финала, а в 1/8 финала уже 5 августа без шансов разобрался с великим британцем Джейсоном Кенни, шестикратным олимпийским чемпионом.

В четвертьфинале россиянину достался мировой рекордсмен из Тринидада и Тобаго Николас Пол.

В первом заезде представитель Центральной Америки был сильнее, уверенно выскочив из-за спины Дмитриева в спринтерский коридор, воспользовавшись своей стартовой позицией сзади.

Выиграл Пол и второй заезд, где стартовал впереди, так и не пустив Дмитриева. Вот только после финиша россиянин сигнализировал о том, что оппонент сменил траекторию на финальном круге, покинув занятый им спринтерский коридор, чтобы помешать сопернику. Этого делать нельзя, и арбитры признали правоту нашего велогонщика.

А в решающем, третьем заезде, Дмитриев легко выиграл борьбу за позицию, стартовав из-за спины Пола так, что тот просто бросил бороться.

Теперь в полуфинале россиянину предстоит пройти сложнейшее испытание Джеффри Хоогландом из Нидерландов, который наряду со своим соотечественником Харри Лаврейсеном является в этом виде главным фаворитом.