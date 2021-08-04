Битвы за золото в боксе и за финал в волейболе: 13-й день Олимпиады. LIVE

Немного о гребле. Россия будет бороться за медаль: Олеся Ромасенко прошла в финал А...

04:35

Немного о гребле. Россия будет бороться за медаль: Олеся Ромасенко прошла в финал А, старт заплыва назначен на 05:55 по московскому времени. Евгений Луканцов пришел пятым и поборется за 9-16 место в финале В, а Ирина Андреева пришла седьмой и тоже сразится за 9-16 место в финале В.