Немного о гребле. Россия будет бороться за медаль: Олеся Ромасенко прошла в финал А, старт заплыва назначен на 05:55 по московскому времени. Евгений Луканцов пришел пятым и поборется за 9-16 место в финале В, а Ирина Андреева пришла седьмой и тоже сразится за 9-16 место в финале В.
Битвы за золото в боксе и за финал в волейболе: 13-й день Олимпиады. LIVE
Мужская волейбольная сборная России сразится за выход в финал с чемпионами Рио-2016
Сейчас идет квалификация в легкой атлетике. Россиянин Илья Шкуренев, бронзовый призер чемпионатов Европы 2012 и 2014, чемпион Европы в помещении 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 в десятиборье, пока на втором месте с результатом 14,43.
Теперь немного о медальном зачете Олимпийских игр. Выглядит он таким образом, а за вчерашний день Россия опустилась с пятого на шестое место. В этот день отечественная команда завоевала только одно золото и позволила обогнать себя Великобритании, которая взяла два.
Тем временем, соревнования в Токио уже начались. Состоялся заплыв в плавании на открытой воде (10 км), однако нашему спортсмену — Кириллу Абросимову — не удалось даже близко приблизиться к тройке лидеров: он показал результат 1:54:29.3. Лидер заплыва, немецкий пловец Флориан Веллброк, оказался быстрее почти на шесть минут.
Не обошлось и без проблем и потерь: так, женская сборная России по волейболу не справилась с бразильянками на стадии четвертьфинала и выбыла с турнира, а единственная российская каратистка на Играх Анна Чернышева заболела коронавирусом и была отправлена на карантин.
Российская каратистка Анна Чернышеваinstagram.com/ruswkf/
А вот так завершился прошлый соревновательный день: синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в состязании дуэтов, борец вольным стилем Заур Угуев пробился в финал в весовой категории до 57 кг, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу, женская сборная России по гандболу также сыграет в 1/2 финала.
В этом материале «Газеты.Ru» вы сможете подробно ознакомиться с тем, за кого болеть в 13-й соревновательный день.
На Олимпийских играх в Токио начался 13-й день соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий, рассказывая о россиянах и не только.