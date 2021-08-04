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Олимпиада 2020

Битвы за золото в боксе и за финал в волейболе: 13-й день Олимпиады. LIVE

Мужская волейбольная сборная России сразится за выход в финал с чемпионами Рио-2016

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Российский легкоатлет Илья Шкуренев сразится за олимпийскую медаль в десятиборье, Василий Мизинов — в спортивной ходьбе на 20 км, а Анжелика Сидорова — в прыжках с шестом. Мужская сборная России по волейболу, женская команда по водному поло и российская пара по пляжному волейболу попытаются выйти в финал Игр. Боксер Альберт Батыргазиев сразится за золото Олимпиады с американцем Дьюком Рэгеном, а борец вольным стилем Завур Угуев — с индийцем Кумаром Рави. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных событий 13-го дня Игр в Токио.
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04:35

Немного о гребле. Россия будет бороться за медаль: Олеся Ромасенко прошла в финал А, старт заплыва назначен на 05:55 по московскому времени. Евгений Луканцов пришел пятым и поборется за 9-16 место в финале В, а Ирина Андреева пришла седьмой и тоже сразится за 9-16 место в финале В.

04:20

Сейчас идет квалификация в легкой атлетике. Россиянин Илья Шкуренев, бронзовый призер чемпионатов Европы 2012 и 2014, чемпион Европы в помещении 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 в десятиборье, пока на втором месте с результатом 14,43.

04:05

Теперь немного о медальном зачете Олимпийских игр. Выглядит он таким образом, а за вчерашний день Россия опустилась с пятого на шестое место. В этот день отечественная команда завоевала только одно золото и позволила обогнать себя Великобритании, которая взяла два.

1
Китай
70
32
22
16
2
США
79
25
31
23
3
Япония
40
21
7
12
4
Великобритания
48
15
18
15
5
Австралия
36
15
4
17
6
Россия
53
14
21
18
7
Германия
33
9
8
16
8
Франция
25
6
10
9
9
Италия
31
6
9
16
10
Нидерланды
23
6
8
9
03:50

Тем временем, соревнования в Токио уже начались. Состоялся заплыв в плавании на открытой воде (10 км), однако нашему спортсмену — Кириллу Абросимову — не удалось даже близко приблизиться к тройке лидеров: он показал результат 1:54:29.3. Лидер заплыва, немецкий пловец Флориан Веллброк, оказался быстрее почти на шесть минут.

03:35

Не обошлось и без проблем и потерь: так, женская сборная России по волейболу не справилась с бразильянками на стадии четвертьфинала и выбыла с турнира, а единственная российская каратистка на Играх Анна Чернышева заболела коронавирусом и была отправлена на карантин.

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Российская каратистка Анна Чернышева

Российская каратистка Анна Чернышева

instagram.com/ruswkf/
03:20

А вот так завершился прошлый соревновательный день: синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в состязании дуэтов, борец вольным стилем Заур Угуев пробился в финал в весовой категории до 57 кг, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу, женская сборная России по гандболу также сыграет в 1/2 финала.

03:05

В этом материале «Газеты.Ru» вы сможете подробно ознакомиться с тем, за кого болеть в 13-й соревновательный день.

03:00

На Олимпийских играх в Токио начался 13-й день соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий, рассказывая о россиянах и не только.

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