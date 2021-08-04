Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинская легкоатлетка призналась, что ей стыдно за свою страну 07:39
Невеста внезапно скончалась через час после своей свадьбы 07:37
Годовая инфляция в России замедлилась 07:33
В Ростовской области следить за голосованием будут иностранные наблюдатели 07:19
Заключенный новосибирской колонии пытался организовать террористическую ячейку 07:09
Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на границе... 07:00
Ласицкене оценила жизнь в олимпийской деревне в Токио 06:57
В Китае создали лампу для дезинфекции от COVID-19 с эффективностью 99,99% 06:52
Адвокат назвал основания для проверок квартир 06:51
Ласицкене пожаловалась на жару во время квалификации на Олимпиаде 06:35
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Сражение за выход в финал: Россия проигрывает олимпийским чемпионам из Бразилии. LIVE

Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Бразилия — Россия. ОНЛАЙН

В полуфинале Олимпийских игр в Токио мужская волейбольная сборная России играет с бразильцами — олимпийскими чемпионами прошлых Игр в Рио-де-Жанейро. В случае победы россияне попадут в финал, где смогут сразиться за золото. В случае поражения они смогут сыграть лишь в матче за бронзу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:46

Несколько затяжных розыгрышей уже проведено. Яковлев набирает очко после игры в защите. 14:7.

07:43

Шесть очков разница — весьма уверенно после розыгрыша Россия забирает важное очко. 12:6.

07:41

И еще один тайм-аут берет Бразилия! Заставляют российские волейболисты понервничать соперников — 10:5.

07:39

Сыграло везение на руку бразильцам, не сумела Россия принять мяч, но зато после передача по линии — 8:5.

07:38

7:3, весьма уверенно начали второй сет российские волейболисты.

07:36

В аут бьет Бразилия — 5:2. И медицинский перерыв для бразильцев, что-то делают с коленом у одного из волейболистов.

07:34

А вот и первый тайм-аут бразильской стороны. 4:1 в пользу России.

07:33

Повела сборная России со счетом 3:1, важнейшее очко на блоке набирает Волков.

07:31

Вторая партия началась! Поехали!

07:28

В аут подает Россия, и первый сет забирает Бразилия. Весьма уверенно, стоит сказать. 25:18.

07:28

Первым темпом играет Россия — 24:18.

07:27

Затяжной розыгрыш приносит Бразилии сетбол. 24:17.

07:25

«Под кожу» заходит мяч, справляется Волков. 22:16.

07:24

Но и бразильцы ошибаются тоже — в сетку бьют при подаче. 21:15.

07:22

Весьма легко берут два очка бразильцы, не принимают россияне укороченный. 21:14.

07:22

Тайм-аут у России при счете 19:14.

07:20

При затяжном розыгрыше забивает мяч Бразилия, после касания мяча нашим блоком, 17:14.

07:18

Слишком сильно в аут летит мяч. 17:12 уступает Россия.

07:18

Счет 16:12. Пора что-то немного, но менять команде. Тайм-аут.

07:16

А теперь на подаче ошибаются бразильцы. 14:12.

07:15

Неплохо проводит атаку Россия, а следом попадает в сетку — 14:11.

07:13

Без особых трудностей принимают бразильцы подачу Михайлова. 12:10 в пользу Бразилии.

07:11

Очень хорошо солирует Лукас у Бразилии. 9:8, никак Россия не может выйти вперед.

07:08

Пока вынуждены отыгрываться россияне. Касание бразильского блока мяча помогает — 7:6 в пользу Бразилии.

07:06

Отыгрывается Россия — 4:4. Неплохо прошли две атаки.

07:04

Надо было бы Кобзарю сыграть уверенней в моменте — 4:2.

07:02

Первый просмотр берет Бразилия, весьма спорный эпизод. Сначала решается он в пользу России, однако следом решение изменено — 2:1, пока бразильцы впереди.

07:00

Стартовал матч! Поехали!

06:55

Интересно, что в четвертьфинале женских состязании сборная России проиграла именно бразильянкам и покинула турнир. Остается надежда на волейболистов.

06:50

На групповом этапе российские волейболисты потерпели всего одно поражение — проиграли команде Франции. При этом Россия оказалась сильнее Аргентины, США, Бразилии, Туниса и Канады.

06:45

Мужская сборная России по волейболу встречается в полуфинале Олимпиады со сборной Бразилии. Матч начнется в 07.00 мск.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Пушков ответил Чубайсу на заявление о скорой смене мировых элит
Битвы за золото в боксе и за финал в волейболе: 13-й день Олимпиады. LIVE
Мужская волейбольная сборная России сразится за выход в финал с чемпионами Рио-2016
За кого болеть на Играх, день 13-й: боксерская битва с США и попытка побить рекорды Исинбаевой
Россия сразится с Бразилией за выход в финал олимпийского турнира по волейболу
Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на границе с Афганистаном
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары
В Кемеровской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 11 человек
Билл Гейтс признал ошибкой свое общение с педофилом Эпштейном
Новости и материалы
Украинская легкоатлетка призналась, что ей стыдно за свою страну
Невеста внезапно скончалась через час после своей свадьбы
Годовая инфляция в России замедлилась
В Ростовской области следить за голосованием будут иностранные наблюдатели
Заключенный новосибирской колонии пытался организовать террористическую ячейку
Ласицкене оценила жизнь в олимпийской деревне в Токио
В Китае создали лампу для дезинфекции от COVID-19 с эффективностью 99,99%
Адвокат назвал основания для проверок квартир
Ласицкене пожаловалась на жару во время квалификации на Олимпиаде
Воздух в Москве прогреется до +25°C
МОК формирует список свидетелей по делу легкоатлетки Тимановской
Россия рискует столкнуться с дефицитом иммуноглобулина
Ласицкене вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту
Российский спецназ провел «диверсию» на учениях у узбекско-афганской границы
Политик из администрации Обамы призвала запретить полеты для невакцинированных
Салихова назвала истерикой увольнение спортивного директора «Спартака»
Оргкомитет Игр извинился перед украинками за то, что их назвали россиянками
Названо число сидящих в российских колониях, приговоренных к смертной казни
Все новости
Главное о выборах в Госдуму 2021 года
ЦИК закончил прием документов от партий на выборы в Госдуму
Деньги и удаленка: как изменился поиск работы в IT
Почти 80% IT-специалистов поменяли подход к выбору работы
Росстат сообщил о дефляции за прошедшую неделю
Цены на товары в стране с 27 июля по 2 августа снизились на 0,06%
Налог на мясо не обсуждается
Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде
Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»
Кит Харингтон попал в рехаб после съемок в «Игре престолов»
«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума
Семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого
Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте
«Просто опасен для пилотов»: у F-35 обнаружен серьезный недостаток
NASA выяснило причину недомогания пилотов F-35
Лихорадка Денге и вирус Чикунгунья. Что ждет Россию при глобальном потеплении
Жителям Петербурга грозят тропические болезни при изменении климата к 2050 году
Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве
Путин одобрил соглашение с Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощенном получении российского паспорта
«Хотим бензин за 35, газ – за 18 рублей»: в Дагестане протестуют против роста цен
Глава Дагестана поручил разобраться с резким подорожанием газомоторного топлива
Руководителю фракции «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Петербурге
Избирком отказался регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты заксобрания
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях