Несколько затяжных розыгрышей уже проведено. Яковлев набирает очко после игры в защите. 14:7.
Сражение за выход в финал: Россия проигрывает олимпийским чемпионам из Бразилии. LIVE
Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Бразилия — Россия. ОНЛАЙН
Шесть очков разница — весьма уверенно после розыгрыша Россия забирает важное очко. 12:6.
И еще один тайм-аут берет Бразилия! Заставляют российские волейболисты понервничать соперников — 10:5.
Сыграло везение на руку бразильцам, не сумела Россия принять мяч, но зато после передача по линии — 8:5.
7:3, весьма уверенно начали второй сет российские волейболисты.
В аут бьет Бразилия — 5:2. И медицинский перерыв для бразильцев, что-то делают с коленом у одного из волейболистов.
А вот и первый тайм-аут бразильской стороны. 4:1 в пользу России.
Повела сборная России со счетом 3:1, важнейшее очко на блоке набирает Волков.
Вторая партия началась! Поехали!
В аут подает Россия, и первый сет забирает Бразилия. Весьма уверенно, стоит сказать. 25:18.
Первым темпом играет Россия — 24:18.
Затяжной розыгрыш приносит Бразилии сетбол. 24:17.
«Под кожу» заходит мяч, справляется Волков. 22:16.
Но и бразильцы ошибаются тоже — в сетку бьют при подаче. 21:15.
Весьма легко берут два очка бразильцы, не принимают россияне укороченный. 21:14.
Тайм-аут у России при счете 19:14.
При затяжном розыгрыше забивает мяч Бразилия, после касания мяча нашим блоком, 17:14.
Слишком сильно в аут летит мяч. 17:12 уступает Россия.
Счет 16:12. Пора что-то немного, но менять команде. Тайм-аут.
А теперь на подаче ошибаются бразильцы. 14:12.
Неплохо проводит атаку Россия, а следом попадает в сетку — 14:11.
Без особых трудностей принимают бразильцы подачу Михайлова. 12:10 в пользу Бразилии.
Очень хорошо солирует Лукас у Бразилии. 9:8, никак Россия не может выйти вперед.
Пока вынуждены отыгрываться россияне. Касание бразильского блока мяча помогает — 7:6 в пользу Бразилии.
Отыгрывается Россия — 4:4. Неплохо прошли две атаки.
Надо было бы Кобзарю сыграть уверенней в моменте — 4:2.
Первый просмотр берет Бразилия, весьма спорный эпизод. Сначала решается он в пользу России, однако следом решение изменено — 2:1, пока бразильцы впереди.
Стартовал матч! Поехали!
Интересно, что в четвертьфинале женских состязании сборная России проиграла именно бразильянкам и покинула турнир. Остается надежда на волейболистов.
На групповом этапе российские волейболисты потерпели всего одно поражение — проиграли команде Франции. При этом Россия оказалась сильнее Аргентины, США, Бразилии, Туниса и Канады.
Мужская сборная России по волейболу встречается в полуфинале Олимпиады со сборной Бразилии. Матч начнется в 07.00 мск.