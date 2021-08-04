Сражение за выход в финал: Россия проигрывает олимпийским чемпионам из Бразилии. LIVE

Несколько затяжных розыгрышей уже проведено. Яковлев набирает очко после игры в защите. 14:7. 07:46 Несколько затяжных розыгрышей уже проведено. Яковлев набирает очко после игры в защите. 14:7.

Шесть очков разница — весьма уверенно после розыгрыша Россия забирает важное очко. 12:6. 07:43 Шесть очков разница — весьма уверенно после розыгрыша Россия забирает важное очко. 12:6.

И еще один тайм-аут берет Бразилия! Заставляют российские волейболисты понервничать соперников... 07:41 И еще один тайм-аут берет Бразилия! Заставляют российские волейболисты понервничать соперников — 10:5.

Сыграло везение на руку бразильцам, не сумела Россия принять мяч, но зато после передача... 07:39 Сыграло везение на руку бразильцам, не сумела Россия принять мяч, но зато после передача по линии — 8:5.

7:3, весьма уверенно начали второй сет российские волейболисты. 07:38 7:3, весьма уверенно начали второй сет российские волейболисты.

В аут бьет Бразилия — 5:2. И медицинский перерыв для бразильцев, что-то делают... 07:36 В аут бьет Бразилия — 5:2. И медицинский перерыв для бразильцев, что-то делают с коленом у одного из волейболистов.

А вот и первый тайм-аут бразильской стороны. 4:1 в пользу России. 07:34 А вот и первый тайм-аут бразильской стороны. 4:1 в пользу России.

Повела сборная России со счетом 3:1, важнейшее очко на блоке набирает Волков. 07:33 Повела сборная России со счетом 3:1, важнейшее очко на блоке набирает Волков.

Вторая партия началась! Поехали! 07:31 Вторая партия началась! Поехали!

В аут подает Россия, и первый сет забирает Бразилия. Весьма уверенно, стоит сказать. 25:18. 07:28 В аут подает Россия, и первый сет забирает Бразилия. Весьма уверенно, стоит сказать. 25:18.

Первым темпом играет Россия — 24:18. 07:28 Первым темпом играет Россия — 24:18.

Затяжной розыгрыш приносит Бразилии сетбол. 24:17. 07:27 Затяжной розыгрыш приносит Бразилии сетбол. 24:17.

«Под кожу» заходит мяч, справляется Волков. 22:16. 07:25 «Под кожу» заходит мяч, справляется Волков. 22:16.

Но и бразильцы ошибаются тоже — в сетку бьют при подаче. 21:15. 07:24 Но и бразильцы ошибаются тоже — в сетку бьют при подаче. 21:15.

Весьма легко берут два очка бразильцы, не принимают россияне укороченный. 21:14. 07:22 Весьма легко берут два очка бразильцы, не принимают россияне укороченный. 21:14.

Тайм-аут у России при счете 19:14. 07:22 Тайм-аут у России при счете 19:14.

При затяжном розыгрыше забивает мяч Бразилия, после касания мяча нашим блоком, 17:14. 07:20 При затяжном розыгрыше забивает мяч Бразилия, после касания мяча нашим блоком, 17:14.

Слишком сильно в аут летит мяч. 17:12 уступает Россия. 07:18 Слишком сильно в аут летит мяч. 17:12 уступает Россия.

Счет 16:12. Пора что-то немного, но менять команде. Тайм-аут. 07:18 Счет 16:12. Пора что-то немного, но менять команде. Тайм-аут.

А теперь на подаче ошибаются бразильцы. 14:12. 07:16 А теперь на подаче ошибаются бразильцы. 14:12.

Неплохо проводит атаку Россия, а следом попадает в сетку — 14:11. 07:15 Неплохо проводит атаку Россия, а следом попадает в сетку — 14:11.

Без особых трудностей принимают бразильцы подачу Михайлова. 12:10 в пользу Бразилии. 07:13 Без особых трудностей принимают бразильцы подачу Михайлова. 12:10 в пользу Бразилии.

Очень хорошо солирует Лукас у Бразилии. 9:8, никак Россия не может выйти вперед. 07:11 Очень хорошо солирует Лукас у Бразилии. 9:8, никак Россия не может выйти вперед.

Пока вынуждены отыгрываться россияне. Касание бразильского блока мяча помогает — 7:6... 07:08 Пока вынуждены отыгрываться россияне. Касание бразильского блока мяча помогает — 7:6 в пользу Бразилии.

Отыгрывается Россия — 4:4. Неплохо прошли две атаки. 07:06 Отыгрывается Россия — 4:4. Неплохо прошли две атаки.

Надо было бы Кобзарю сыграть уверенней в моменте — 4:2. 07:04 Надо было бы Кобзарю сыграть уверенней в моменте — 4:2.

Первый просмотр берет Бразилия, весьма спорный эпизод. Сначала решается он в пользу России... 07:02 Первый просмотр берет Бразилия, весьма спорный эпизод. Сначала решается он в пользу России, однако следом решение изменено — 2:1, пока бразильцы впереди.

Стартовал матч! Поехали! 07:00 Стартовал матч! Поехали!

Интересно, что в четвертьфинале женских состязании сборная России проиграла именно бразильянкам... 06:55 Интересно, что в четвертьфинале женских состязании сборная России проиграла именно бразильянкам и покинула турнир. Остается надежда на волейболистов.

На групповом этапе российские волейболисты потерпели всего одно поражение — проиграли... 06:50 На групповом этапе российские волейболисты потерпели всего одно поражение — проиграли команде Франции. При этом Россия оказалась сильнее Аргентины, США, Бразилии, Туниса и Канады.