Первый финал в истории: российские пляжники одолели Катар

Блестящая победа Красильникова и Стояновского в полуфинале. Они действительно были сильнее... 16:45 Блестящая победа Красильникова и Стояновского в полуфинале. Они действительно были сильнее соперников и разобрались с ними всего за 43 минуты в двух партиях! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов!

Стояновский закрывает Шерифа у сетки! 21:17 — РОССИЙСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВПЕРВЫЕ... 16:43 Стояновский закрывает Шерифа у сетки! 21:17 — РОССИЙСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫХОДЯТ В ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ!

Блок-аут после атаки Стояновского — 20:17, матчболы! 16:42 Блок-аут после атаки Стояновского — 20:17, матчболы!

Ахмед красиво перебрасывает Стояновского у сетки — 19:17. 16:42 Ахмед красиво перебрасывает Стояновского у сетки — 19:17.

Драматичный был розыгрыш, но так и так с российской инициативой, а катарцы еще и сетку задели... 16:41 Драматичный был розыгрыш, но так и так с российской инициативой, а катарцы еще и сетку задели — 19:16! Важнейшее очко взяли!

Надежная атака от второго номера российской пары — 18:16. 16:41 Надежная атака от второго номера российской пары — 18:16.

Поднял мяч Ахмед после атаки Стояновского, а потом сам и забил от его же рук — 17:16. 16:40 Поднял мяч Ахмед после атаки Стояновского, а потом сам и забил от его же рук — 17:16.

А теперь не попадает с подачи — 17:15. 16:40 А теперь не попадает с подачи — 17:15.

В самый угол в непростой ситуации атакует Стояновский — 17:14. 16:39 В самый угол в непростой ситуации атакует Стояновский — 17:14.

Пробивает Шериф на силу — 16:14. 16:39 Пробивает Шериф на силу — 16:14.

Снова обманывал Шериф Стояновского, но россиянин перевисел соперника и выиграл очко — 16:13. 16:38 Снова обманывал Шериф Стояновского, но россиянин перевисел соперника и выиграл очко — 16:13.

Ахмед одной рукой достает атаку Стояновского, но мяч перелетает через сетку и приземляется... 16:38 Ахмед одной рукой достает атаку Стояновского, но мяч перелетает через сетку и приземляется в ауте — 15:13.

В сетку подает Стояновский — 14:13. 16:37 В сетку подает Стояновский — 14:13.

Отличная атака Красильникова — 14:12. 16:37 Отличная атака Красильникова — 14:12.

Сейчас пробивает Шериф — 13:12. 16:37 Сейчас пробивает Шериф — 13:12.

Не попадает в атаке Шериф — 13:11. Снова наши волейболисты с брейком ведем. 16:36 Не попадает в атаке Шериф — 13:11. Снова наши волейболисты с брейком ведем.

Мягко подает Ахмед, а атака Стояновского беспощадна — 12:11. 16:35 Мягко подает Ахмед, а атака Стояновского беспощадна — 12:11.

Ошибаемся на приеме, проигрываем еще одно очко и тут же берем тайм-аут. 11:11. 16:34 Ошибаемся на приеме, проигрываем еще одно очко и тут же берем тайм-аут. 11:11.

Не смогли россияне в атаке пробить защиту, но и Ахмед неудачно атаковал, однако Стояновский... 16:33 Не смогли россияне в атаке пробить защиту, но и Ахмед неудачно атаковал, однако Стояновский как-то неуклюже сыграл, не приняв не самый сложный мяч. 11:10 — подпустили соперников перед техническим перерывом.

Заблокировал Стояновский атаку Шерифа, но мяч упал в аут — 11:9. 16:33 Заблокировал Стояновский атаку Шерифа, но мяч упал в аут — 11:9.

Пропускаем мяч после подачи, и это правильное решение — аут. 11:8. 16:32 Пропускаем мяч после подачи, и это правильное решение — аут. 11:8.

Не смогли сейчас отбить атаку Шерифа, хотя очень старались — 10:8. 16:32 Не смогли сейчас отбить атаку Шерифа, хотя очень старались — 10:8.

А вот тут бесспорный аут после подачи Ахмеда — 10:7. 16:31 А вот тут бесспорный аут после подачи Ахмеда — 10:7.

Мяч в линию действительно попал — 9:7. 16:31 Мяч в линию действительно попал — 9:7.

Атакует Шериф. Судьи зажигают аут, но, кажется, мяч был в площадке. Челлендж катарцев. 16:30 Атакует Шериф. Судьи зажигают аут, но, кажется, мяч был в площадке. Челлендж катарцев.

Касание блока в этой ситуации все-таки было! Челлендж в пользу сборной России! 9:6! 16:30 Касание блока в этой ситуации все-таки было! Челлендж в пользу сборной России! 9:6!

Отличная высота после передачи Красильникова, но в площадку Стояновский не попадает —... 16:29 Отличная высота после передачи Красильникова, но в площадку Стояновский не попадает — 8:7. Но берут челлендж наши.

Вот сейчас уверенная атака от Шерифа — 8:6. 16:28 Вот сейчас уверенная атака от Шерифа — 8:6.

Никуда не попадает Шериф атакой — ни в площадку, ни в руки Стояновскому — 8:5... 16:28 Никуда не попадает Шериф атакой — ни в площадку, ни в руки Стояновскому — 8:5.

Блок-аут после атаки Стояновского от рук Шерифа — 7:5. 16:28 Блок-аут после атаки Стояновского от рук Шерифа — 7:5.

Эээх... Коснулся на блоке сетки Стояновский. А Красильников-то принял сложный мяч, но —... 16:27 Эээх... Коснулся на блоке сетки Стояновский. А Красильников-то принял сложный мяч, но — 6:5.

Достает Красильников в падении сложный мяч, а Стояновский отправляет от сетки снаряд... 16:27 Достает Красильников в падении сложный мяч, а Стояновский отправляет от сетки снаряд в противоход обоим соперникам — 6:4.

Довольно затяжной розыгрыш, но Ахмед решил не ставить блок Красильникову, а тот забил — 5:4. 16:26 Довольно затяжной розыгрыш, но Ахмед решил не ставить блок Красильникову, а тот забил — 5:4.

Блок-аут после атаки Шерифа — 4:4. 16:26 Блок-аут после атаки Шерифа — 4:4.

Какой тяжелый мяч подняли! Красильников принял атаку снизу, Стояновский успел среагировать и довел... 16:25 Какой тяжелый мяч подняли! Красильников принял атаку снизу, Стояновский успел среагировать и довел, ну а Красильников уже уверенно забил — 4:3.

Красильников находит свободное пространство — 3:3. 16:25 Красильников находит свободное пространство — 3:3.

Отличный блок от Стояновского, но в следующем розыгрыше атака Шерифа проходит — 2:3. 16:24 Отличный блок от Стояновского, но в следующем розыгрыше атака Шерифа проходит — 2:3.

Не попадает Шериф в атаке, но катарцы берут челлендж, который показывает, что пальцев... 16:23 Не попадает Шериф в атаке, но катарцы берут челлендж, который показывает, что пальцев Стояновского мяч коснулся — 1:2.

Начинается вторая партия, и сразу обмениваются соперники розыгрышами — 1:1. 16:22 Начинается вторая партия, и сразу обмениваются соперники розыгрышами — 1:1.

Ошибаются катарские волейболисты, готовя атаку. Мяч попадает на сторону нашей команды, и... 16:20 Ошибаются катарские волейболисты, готовя атаку. Мяч попадает на сторону нашей команды, и Стояновский его сверху переправляет в песок на чужой половине — 21:19! Красильников и Стояновский берут сложнейшую первую партию у дуэта, которому уступали уже трижды. Причем дважды в этом сезоне.

Атаку Красильникова катарцы подняли, но мяч перелетел обратно на российскую сторону, и... 16:19 Атаку Красильникова катарцы подняли, но мяч перелетел обратно на российскую сторону, и Стояновский забил после передачи — 20:19.

Обманывает Шериф Стояновского, перебрасывая его руки — 19:19. 16:19 Обманывает Шериф Стояновского, перебрасывая его руки — 19:19.

Шикарнейший блок одной рукой от Стояновского — 19:18. 16:19 Шикарнейший блок одной рукой от Стояновского — 19:18.

Уф, очень опасно было, но в самую боковую линию попал Красильников — 18:18. 16:18 Уф, очень опасно было, но в самую боковую линию попал Красильников — 18:18.

Пробивает Шериф блок Стояновского и попадает в площадку — 17:18. 16:18 Пробивает Шериф блок Стояновского и попадает в площадку — 17:18.

Зацепили катарцы сетку во время розыгрыша — 17:17. 16:17 Зацепили катарцы сетку во время розыгрыша — 17:17.

Гвоздь от Шерифа в атаке — 16:17. 16:17 Гвоздь от Шерифа в атаке — 16:17.

Стояновский не очень удобно принял, но Красильников сориентировался, а потом Стояновский здорово... 16:16 Стояновский не очень удобно принял, но Красильников сориентировался, а потом Стояновский здорово забил — 16:16.

В аут летит подача Красильникова — 15:16. 16:16 В аут летит подача Красильникова — 15:16.

Не очень удобная доводка от Ахмеда, и Шериф допускает ошибку, пробивая в сетку — 15:15. 16:15 Не очень удобная доводка от Ахмеда, и Шериф допускает ошибку, пробивая в сетку — 15:15.

Мощной и — главное — ювелирно точной атакой Красильникова снимаемся — 14:15. 16:15 Мощной и — главное — ювелирно точной атакой Красильникова снимаемся — 14:15.

Ох, Стояновский в сетку атакует после приема Красильникова — 13:15. 16:14 Ох, Стояновский в сетку атакует после приема Красильникова — 13:15.

Еще одно проигранное очко, и наша пара берет тайм-аут — 13:14. 16:13 Еще одно проигранное очко, и наша пара берет тайм-аут — 13:14.

Не очень удачный прием Красильникова, и Стояновский не может переиграть Шерифа вторым касанием... 16:13 Не очень удачный прием Красильникова, и Стояновский не может переиграть Шерифа вторым касанием в атаке — 13:13.

Блок-аутом отвечает в атаке и Шериф — 13:12. 16:12 Блок-аутом отвечает в атаке и Шериф — 13:12.

Близок был Шериф к тому, чтобы помешать атаке Красильникова, но блок-аут — 13:11. 16:12 Близок был Шериф к тому, чтобы помешать атаке Красильникова, но блок-аут — 13:11.

Шериф пробивает блокировавшему Стояновскому между рук — 12:11. 16:12 Шериф пробивает блокировавшему Стояновскому между рук — 12:11.

До этого много и успешно атаковавший от сетки Красильников сейчас решает обмануть. Тоже удачно... 16:11 До этого много и успешно атаковавший от сетки Красильников сейчас решает обмануть. Тоже удачно — 12:10.

Силовая подача Стояновского летит в сетку, отправляя соперников на технический перерыв... 16:10 Силовая подача Стояновского летит в сетку, отправляя соперников на технический перерыв — 11:10.

Классно атакует Красильников, попадая сопернику точно между рук — 11:9. 16:10 Классно атакует Красильников, попадая сопернику точно между рук — 11:9.

Еще раз красиво обманывает Шериф — 10:9. 16:09 Еще раз красиво обманывает Шериф — 10:9.

Блокирует Шериф атаку, но мяч уходит в аут — 10:8. 16:09 Блокирует Шериф атаку, но мяч уходит в аут — 10:8.

Перебросил Шериф обманкой Стояновского у сетки — 9:8. 16:08 Перебросил Шериф обманкой Стояновского у сетки — 9:8.

А вот здесь арбитр остановил розыгрыш, посчитав, что Шериф технически неверно исполнил передачу... 16:08 А вот здесь арбитр остановил розыгрыш, посчитав, что Шериф технически неверно исполнил передачу, схватив мяч — 9:7.

Отличная атака Красильникова после приема — 8:7. 16:07 Отличная атака Красильникова после приема — 8:7.

Первый технический перерыв при равном счете — Шериф забил. 7:7. 16:07 Первый технический перерыв при равном счете — Шериф забил. 7:7.

Ахмед не попадает в площадку с подачи — 7:6. 16:07 Ахмед не попадает в площадку с подачи — 7:6.

Здесь отдали мяч волейболистом из Катара, но Стояновский взял челлендж еще до завершения... 16:06 Здесь отдали мяч волейболистом из Катара, но Стояновский взял челлендж еще до завершения розыгрыша. Россияне считают, что было касание блока, а это считается одним из трех касаний команды. Челлендж подтвердил правоту катарцев — 6:6.

А теперь разящая атака от Ахмеда — 6:5. 16:05 А теперь разящая атака от Ахмеда — 6:5.

Снимаются соперники. На этот раз Шериф переиграл Стояновского у сетки — 6:4. 16:05 Снимаются соперники. На этот раз Шериф переиграл Стояновского у сетки — 6:4.

Эйс от Стояновского — 6:3. 16:04 Эйс от Стояновского — 6:3.

Шериф неожиданно попадает в атаке в сетку — 5:3. 16:04 Шериф неожиданно попадает в атаке в сетку — 5:3.

Атака Красильникова была удачной, но это не имеет значения — катарцы все равно задели сетку... 16:03 Атака Красильникова была удачной, но это не имеет значения — катарцы все равно задели сетку. 4:3.

Мощная атака Ахмеда — 3:3. 16:03 Мощная атака Ахмеда — 3:3.

Ахмед не стал делать передачу под атаку, а попытался обмануть Стояновского перекидкой. Это... 16:02 Ахмед не стал делать передачу под атаку, а попытался обмануть Стояновского перекидкой. Это удалось, вот только мяч в площадку не попал — 3:2.

Тем же отвечают катарцы, но и российский дуэт успешно атакует с приема в ответ —... 16:02 Тем же отвечают катарцы, но и российский дуэт успешно атакует с приема в ответ — 2:2.

Отличная атака Красильникова — 1:1. 16:02 Отличная атака Красильникова — 1:1.

Выигрывают катарские волейболисты первое очко в борьбе блоков у сетки — 0:1. 16:01 Выигрывают катарские волейболисты первое очко в борьбе блоков у сетки — 0:1.

Матч начался! Мы на подаче. 16:00 Матч начался! Мы на подаче.

У нас в мужском турнире пляжных волейболистов вполне мог быть российский финал, но... 15:55 У нас в мужском турнире пляжных волейболистов вполне мог быть российский финал, но, к сожалению, Лешуков и Семенов в четвертьфинале уступили норвежцам Молу и Соруму (0:2), которых одолели на групповом этапе в двух партиях. Норвежский дуэт, являющийся лидером мирового рейтинга, уже стал раньше первым финалистом и ждет итогов второго полуфинала.

Начало матча — в 16.00 мск. 15:50 Начало матча — в 16.00 мск.