Блестящая победа Красильникова и Стояновского в полуфинале. Они действительно были сильнее соперников и разобрались с ними всего за 43 минуты в двух партиях! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов!
Первый финал в истории: российские пляжники одолели Катар
Красильников и Стояновский вышли в финал в пляжном волейболе
Стояновский закрывает Шерифа у сетки! 21:17 — РОССИЙСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫХОДЯТ В ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ!
Блок-аут после атаки Стояновского — 20:17, матчболы!
Ахмед красиво перебрасывает Стояновского у сетки — 19:17.
Драматичный был розыгрыш, но так и так с российской инициативой, а катарцы еще и сетку задели — 19:16! Важнейшее очко взяли!
Надежная атака от второго номера российской пары — 18:16.
Поднял мяч Ахмед после атаки Стояновского, а потом сам и забил от его же рук — 17:16.
А теперь не попадает с подачи — 17:15.
В самый угол в непростой ситуации атакует Стояновский — 17:14.
Пробивает Шериф на силу — 16:14.
Снова обманывал Шериф Стояновского, но россиянин перевисел соперника и выиграл очко — 16:13.
Ахмед одной рукой достает атаку Стояновского, но мяч перелетает через сетку и приземляется в ауте — 15:13.
В сетку подает Стояновский — 14:13.
Отличная атака Красильникова — 14:12.
Сейчас пробивает Шериф — 13:12.
Не попадает в атаке Шериф — 13:11. Снова наши волейболисты с брейком ведем.
Мягко подает Ахмед, а атака Стояновского беспощадна — 12:11.
Ошибаемся на приеме, проигрываем еще одно очко и тут же берем тайм-аут. 11:11.
Не смогли россияне в атаке пробить защиту, но и Ахмед неудачно атаковал, однако Стояновский как-то неуклюже сыграл, не приняв не самый сложный мяч. 11:10 — подпустили соперников перед техническим перерывом.
Заблокировал Стояновский атаку Шерифа, но мяч упал в аут — 11:9.
Пропускаем мяч после подачи, и это правильное решение — аут. 11:8.
Не смогли сейчас отбить атаку Шерифа, хотя очень старались — 10:8.
А вот тут бесспорный аут после подачи Ахмеда — 10:7.
Мяч в линию действительно попал — 9:7.
Атакует Шериф. Судьи зажигают аут, но, кажется, мяч был в площадке. Челлендж катарцев.
Касание блока в этой ситуации все-таки было! Челлендж в пользу сборной России! 9:6!
Отличная высота после передачи Красильникова, но в площадку Стояновский не попадает — 8:7. Но берут челлендж наши.
Вот сейчас уверенная атака от Шерифа — 8:6.
Никуда не попадает Шериф атакой — ни в площадку, ни в руки Стояновскому — 8:5.
Блок-аут после атаки Стояновского от рук Шерифа — 7:5.
Эээх... Коснулся на блоке сетки Стояновский. А Красильников-то принял сложный мяч, но — 6:5.
Достает Красильников в падении сложный мяч, а Стояновский отправляет от сетки снаряд в противоход обоим соперникам — 6:4.
Довольно затяжной розыгрыш, но Ахмед решил не ставить блок Красильникову, а тот забил — 5:4.
Блок-аут после атаки Шерифа — 4:4.
Какой тяжелый мяч подняли! Красильников принял атаку снизу, Стояновский успел среагировать и довел, ну а Красильников уже уверенно забил — 4:3.
Красильников находит свободное пространство — 3:3.
Отличный блок от Стояновского, но в следующем розыгрыше атака Шерифа проходит — 2:3.
Не попадает Шериф в атаке, но катарцы берут челлендж, который показывает, что пальцев Стояновского мяч коснулся — 1:2.
Начинается вторая партия, и сразу обмениваются соперники розыгрышами — 1:1.
Ошибаются катарские волейболисты, готовя атаку. Мяч попадает на сторону нашей команды, и Стояновский его сверху переправляет в песок на чужой половине — 21:19! Красильников и Стояновский берут сложнейшую первую партию у дуэта, которому уступали уже трижды. Причем дважды в этом сезоне.
Атаку Красильникова катарцы подняли, но мяч перелетел обратно на российскую сторону, и Стояновский забил после передачи — 20:19.
Обманывает Шериф Стояновского, перебрасывая его руки — 19:19.
Шикарнейший блок одной рукой от Стояновского — 19:18.
Уф, очень опасно было, но в самую боковую линию попал Красильников — 18:18.
Пробивает Шериф блок Стояновского и попадает в площадку — 17:18.
Зацепили катарцы сетку во время розыгрыша — 17:17.
Гвоздь от Шерифа в атаке — 16:17.
Стояновский не очень удобно принял, но Красильников сориентировался, а потом Стояновский здорово забил — 16:16.
В аут летит подача Красильникова — 15:16.
Не очень удобная доводка от Ахмеда, и Шериф допускает ошибку, пробивая в сетку — 15:15.
Мощной и — главное — ювелирно точной атакой Красильникова снимаемся — 14:15.
Ох, Стояновский в сетку атакует после приема Красильникова — 13:15.
Еще одно проигранное очко, и наша пара берет тайм-аут — 13:14.
Не очень удачный прием Красильникова, и Стояновский не может переиграть Шерифа вторым касанием в атаке — 13:13.
Блок-аутом отвечает в атаке и Шериф — 13:12.
Близок был Шериф к тому, чтобы помешать атаке Красильникова, но блок-аут — 13:11.
Шериф пробивает блокировавшему Стояновскому между рук — 12:11.
До этого много и успешно атаковавший от сетки Красильников сейчас решает обмануть. Тоже удачно — 12:10.
Силовая подача Стояновского летит в сетку, отправляя соперников на технический перерыв — 11:10.
Классно атакует Красильников, попадая сопернику точно между рук — 11:9.
Еще раз красиво обманывает Шериф — 10:9.
Блокирует Шериф атаку, но мяч уходит в аут — 10:8.
Перебросил Шериф обманкой Стояновского у сетки — 9:8.
А вот здесь арбитр остановил розыгрыш, посчитав, что Шериф технически неверно исполнил передачу, схватив мяч — 9:7.
Отличная атака Красильникова после приема — 8:7.
Первый технический перерыв при равном счете — Шериф забил. 7:7.
Ахмед не попадает в площадку с подачи — 7:6.
Здесь отдали мяч волейболистом из Катара, но Стояновский взял челлендж еще до завершения розыгрыша. Россияне считают, что было касание блока, а это считается одним из трех касаний команды. Челлендж подтвердил правоту катарцев — 6:6.
А теперь разящая атака от Ахмеда — 6:5.
Снимаются соперники. На этот раз Шериф переиграл Стояновского у сетки — 6:4.
Эйс от Стояновского — 6:3.
Шериф неожиданно попадает в атаке в сетку — 5:3.
Атака Красильникова была удачной, но это не имеет значения — катарцы все равно задели сетку. 4:3.
Мощная атака Ахмеда — 3:3.
Ахмед не стал делать передачу под атаку, а попытался обмануть Стояновского перекидкой. Это удалось, вот только мяч в площадку не попал — 3:2.
Тем же отвечают катарцы, но и российский дуэт успешно атакует с приема в ответ — 2:2.
Отличная атака Красильникова — 1:1.
Выигрывают катарские волейболисты первое очко в борьбе блоков у сетки — 0:1.
Матч начался! Мы на подаче.
У нас в мужском турнире пляжных волейболистов вполне мог быть российский финал, но, к сожалению, Лешуков и Семенов в четвертьфинале уступили норвежцам Молу и Соруму (0:2), которых одолели на групповом этапе в двух партиях. Норвежский дуэт, являющийся лидером мирового рейтинга, уже стал раньше первым финалистом и ждет итогов второго полуфинала.
Начало матча — в 16.00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru», болельщики нашей сборной! Сегодня российская пара по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с катарцами Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тияном за выход в финал Олимпийских игр.