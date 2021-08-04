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Олимпиада 2020

Первый финал в истории: российские пляжники одолели Катар

Красильников и Стояновский вышли в финал в пляжном волейболе

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский играли с сильной парой из Катара — Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тияном — в полуфинале Олимпийских игр в Токио по пляжному волейболу и одержали историческую победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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16:45

Блестящая победа Красильникова и Стояновского в полуфинале. Они действительно были сильнее соперников и разобрались с ними всего за 43 минуты в двух партиях! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов!

16:43

Стояновский закрывает Шерифа у сетки! 21:17 — РОССИЙСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫХОДЯТ В ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ!

16:42

Блок-аут после атаки Стояновского — 20:17, матчболы!

16:42

Ахмед красиво перебрасывает Стояновского у сетки — 19:17.

16:41

Драматичный был розыгрыш, но так и так с российской инициативой, а катарцы еще и сетку задели — 19:16! Важнейшее очко взяли!

16:41

Надежная атака от второго номера российской пары — 18:16.

16:40

Поднял мяч Ахмед после атаки Стояновского, а потом сам и забил от его же рук — 17:16.

16:40

А теперь не попадает с подачи — 17:15.

16:39

В самый угол в непростой ситуации атакует Стояновский — 17:14.

16:39

Пробивает Шериф на силу — 16:14.

16:38

Снова обманывал Шериф Стояновского, но россиянин перевисел соперника и выиграл очко — 16:13.

16:38

Ахмед одной рукой достает атаку Стояновского, но мяч перелетает через сетку и приземляется в ауте — 15:13.

16:37

В сетку подает Стояновский — 14:13.

16:37

Отличная атака Красильникова — 14:12.

16:37

Сейчас пробивает Шериф — 13:12.

16:36

Не попадает в атаке Шериф — 13:11. Снова наши волейболисты с брейком ведем.

16:35

Мягко подает Ахмед, а атака Стояновского беспощадна — 12:11.

16:34

Ошибаемся на приеме, проигрываем еще одно очко и тут же берем тайм-аут. 11:11.

16:33

Не смогли россияне в атаке пробить защиту, но и Ахмед неудачно атаковал, однако Стояновский как-то неуклюже сыграл, не приняв не самый сложный мяч. 11:10 — подпустили соперников перед техническим перерывом.

16:33

Заблокировал Стояновский атаку Шерифа, но мяч упал в аут — 11:9.

16:32

Пропускаем мяч после подачи, и это правильное решение — аут. 11:8.

16:32

Не смогли сейчас отбить атаку Шерифа, хотя очень старались — 10:8.

16:31

А вот тут бесспорный аут после подачи Ахмеда — 10:7.

16:31

Мяч в линию действительно попал — 9:7.

16:30

Атакует Шериф. Судьи зажигают аут, но, кажется, мяч был в площадке. Челлендж катарцев.

16:30

Касание блока в этой ситуации все-таки было! Челлендж в пользу сборной России! 9:6!

16:29

Отличная высота после передачи Красильникова, но в площадку Стояновский не попадает — 8:7. Но берут челлендж наши.

16:28

Вот сейчас уверенная атака от Шерифа — 8:6.

16:28

Никуда не попадает Шериф атакой — ни в площадку, ни в руки Стояновскому — 8:5.

16:28

Блок-аут после атаки Стояновского от рук Шерифа — 7:5.

16:27

Эээх... Коснулся на блоке сетки Стояновский. А Красильников-то принял сложный мяч, но — 6:5.

16:27

Достает Красильников в падении сложный мяч, а Стояновский отправляет от сетки снаряд в противоход обоим соперникам — 6:4.

16:26

Довольно затяжной розыгрыш, но Ахмед решил не ставить блок Красильникову, а тот забил — 5:4.

16:26

Блок-аут после атаки Шерифа — 4:4.

16:25

Какой тяжелый мяч подняли! Красильников принял атаку снизу, Стояновский успел среагировать и довел, ну а Красильников уже уверенно забил — 4:3.

16:25

Красильников находит свободное пространство — 3:3.

16:24

Отличный блок от Стояновского, но в следующем розыгрыше атака Шерифа проходит — 2:3.

16:23

Не попадает Шериф в атаке, но катарцы берут челлендж, который показывает, что пальцев Стояновского мяч коснулся — 1:2.

16:22

Начинается вторая партия, и сразу обмениваются соперники розыгрышами — 1:1.

16:20

Ошибаются катарские волейболисты, готовя атаку. Мяч попадает на сторону нашей команды, и Стояновский его сверху переправляет в песок на чужой половине — 21:19! Красильников и Стояновский берут сложнейшую первую партию у дуэта, которому уступали уже трижды. Причем дважды в этом сезоне.

16:19

Атаку Красильникова катарцы подняли, но мяч перелетел обратно на российскую сторону, и Стояновский забил после передачи — 20:19.

16:19

Обманывает Шериф Стояновского, перебрасывая его руки — 19:19.

16:19

Шикарнейший блок одной рукой от Стояновского — 19:18.

16:18

Уф, очень опасно было, но в самую боковую линию попал Красильников — 18:18.

16:18

Пробивает Шериф блок Стояновского и попадает в площадку — 17:18.

16:17

Зацепили катарцы сетку во время розыгрыша — 17:17.

16:17

Гвоздь от Шерифа в атаке — 16:17.

16:16

Стояновский не очень удобно принял, но Красильников сориентировался, а потом Стояновский здорово забил — 16:16.

16:16

В аут летит подача Красильникова — 15:16.

16:15

Не очень удобная доводка от Ахмеда, и Шериф допускает ошибку, пробивая в сетку — 15:15.

16:15

Мощной и — главное — ювелирно точной атакой Красильникова снимаемся — 14:15.

16:14

Ох, Стояновский в сетку атакует после приема Красильникова — 13:15.

16:13

Еще одно проигранное очко, и наша пара берет тайм-аут — 13:14.

16:13

Не очень удачный прием Красильникова, и Стояновский не может переиграть Шерифа вторым касанием в атаке — 13:13.

16:12

Блок-аутом отвечает в атаке и Шериф — 13:12.

16:12

Близок был Шериф к тому, чтобы помешать атаке Красильникова, но блок-аут — 13:11.

16:12

Шериф пробивает блокировавшему Стояновскому между рук — 12:11.

16:11

До этого много и успешно атаковавший от сетки Красильников сейчас решает обмануть. Тоже удачно — 12:10.

16:10

Силовая подача Стояновского летит в сетку, отправляя соперников на технический перерыв — 11:10.

16:10

Классно атакует Красильников, попадая сопернику точно между рук — 11:9.

16:09

Еще раз красиво обманывает Шериф — 10:9.

16:09

Блокирует Шериф атаку, но мяч уходит в аут — 10:8.

16:08

Перебросил Шериф обманкой Стояновского у сетки — 9:8.

16:08

А вот здесь арбитр остановил розыгрыш, посчитав, что Шериф технически неверно исполнил передачу, схватив мяч — 9:7.

16:07

Отличная атака Красильникова после приема — 8:7.

16:07

Первый технический перерыв при равном счете — Шериф забил. 7:7.

16:07

Ахмед не попадает в площадку с подачи — 7:6.

16:06

Здесь отдали мяч волейболистом из Катара, но Стояновский взял челлендж еще до завершения розыгрыша. Россияне считают, что было касание блока, а это считается одним из трех касаний команды. Челлендж подтвердил правоту катарцев — 6:6.

16:05

А теперь разящая атака от Ахмеда — 6:5.

16:05

Снимаются соперники. На этот раз Шериф переиграл Стояновского у сетки — 6:4.

16:04

Эйс от Стояновского — 6:3.

16:04

Шериф неожиданно попадает в атаке в сетку — 5:3.

16:03

Атака Красильникова была удачной, но это не имеет значения — катарцы все равно задели сетку. 4:3.

16:03

Мощная атака Ахмеда — 3:3.

16:02

Ахмед не стал делать передачу под атаку, а попытался обмануть Стояновского перекидкой. Это удалось, вот только мяч в площадку не попал — 3:2.

16:02

Тем же отвечают катарцы, но и российский дуэт успешно атакует с приема в ответ — 2:2.

16:02

Отличная атака Красильникова — 1:1.

16:01

Выигрывают катарские волейболисты первое очко в борьбе блоков у сетки — 0:1.

16:00

Матч начался! Мы на подаче.

15:55

У нас в мужском турнире пляжных волейболистов вполне мог быть российский финал, но, к сожалению, Лешуков и Семенов в четвертьфинале уступили норвежцам Молу и Соруму (0:2), которых одолели на групповом этапе в двух партиях. Норвежский дуэт, являющийся лидером мирового рейтинга, уже стал раньше первым финалистом и ждет итогов второго полуфинала.

15:50

Начало матча — в 16.00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru», болельщики нашей сборной! Сегодня российская пара по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с катарцами Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тияном за выход в финал Олимпийских игр.

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