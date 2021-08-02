Скандальный день в Токио: спорное серебро Аблязина и «ошибка» с музыкой синхронисток

Российский гимнаст Денис Аблязин набрал одинаковое количество баллов с чемпионом, но получил лишь серебро, Ангелина Мельникова также сравнялась по очкам с соперницей, но бронзовую медаль дали им обеим, российским синхронисткам включили неправильную музыку, из-за чего пришлось начинать выступление заново, а новозеландская транс-женщина Лорел Хаббард не набрала ни одного очка и выбыла из борьбы за медали в турнире штангисток. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях десятого дня Олимпийских игр в Токио.

Борьба в медальном зачете

В десятый день Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали.

В целом в активе отечественной команды уже 50 медалей — 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. По общему количеству наград ее обгоняют только Китай (62) и США (64).

Однако главным фактором в медальном зачете считается количество золотых медалей. По этой причине Россия и находится сейчас лишь на пятом месте, уступая Австралии (14 золотых при общем количестве медалей — 33), Японии (17 золотых, общее количество — 33), США (22 золотых) и Китаю (29).

Остается надеяться, что за вторую неделю Олимпиады российские спортсмены сумеют добавить в копилку наград высшей пробы и хотя бы вернут страну на четвертую строчку в медальном зачете, которую она занимала долгое время до этого.

Спортивная гимнастика

Российские гимнасты принесли России сегодня две медали, причем одна из них — серебро Дениса Аблязина в опорном прыжке — вполне могла бы быть золотой.

28-летний спортсмен, который перенес перелом двух костей в левой ноге, но сумел восстановиться к Играм и даже стать чемпионом в командном многоборье, получил за два своих прыжка среднюю оценку 14,783 балла.

Столько же судьи поставили южнокорейцу Чо Хван Шину, однако золото не разделили между двумя спортсменами, а вручили сопернику Аблязина.

Дело в том, что Шин обошел россиянина по дополнительному показателю — самой высокой оценке за прыжок. Лучший из двух своих прыжков Шин исполнил на 14,833 балла, а Аблязин — на 14,800.

Однако менее обидно от этого не становится, ведь даже при рассмотрении обычных телевизионных повторов для зрителей очевидно, что южнокореец не выполнил свой прыжок на сложность 6,0, заявленную изначально, а значит, не должен был получать такую высокую оценку.

Шин явно недокрутил три заявленных винта с поворотом. Очевидным доказательством является тот факт, что после приземления его ноги и голова были направлены в сторону, хотя по правилам носки должны четко смотреть вперед.

Соответственно, в воздухе соперник Аблязина выполнил не три полных оборота, а примерно два с половиной. За это судьи должны были понизить базовую сложность с 6,0 до примерно 5,6, а потом еще и снять баллы за все помарки.

Таким образом, Шин должен был сильно проиграть Аблязину по общей сумме баллов — и никакие дополнительные показатели ему бы уже не помогли.

«Просто украли золото!» — заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и известная судья Лидия Иванова в прямом эфире «Матч ТВ».

Несмотря на возмущение людей в мире гимнастики и болельщиков, Аблязин не стал делать резких заявлений.

«Говорят, что у меня украли золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю», — цитирует гимнаста РИА «Новости».

При этом спортсмен признался, что сам не понимает, почему проиграл южнокорейцу. «Почему серебро — это лучше спрашивать у судей. У них свой взгляд на все это. Я так и не понял, по какой оценке они решали.

Буду ли выступать на следующих Играх? До них осталось всего 2,5 года. Пока есть силы, есть здоровье, надо работать. На следующий цикл меняется команда — будет уже пять человек, а не четыре. Почему бы и нет? Идеальный вариант. Поры бы уже сделать золотой прыжок», — подытожил Аблязин. В его активе уже три серебряных медали Игр в опорном прыжке.

В этот же день Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. Причем она тоже набрала одинаковую сумму баллов с одной из соперниц — японкой Маи Мураками — 14,166 балла.

Однако в их случае по всем показателям было равенство, и потому медали достались обеим девушкам. Золото завоевала американка Джейд Кэри (14,366), а серебро — итальянка Ванесса Феррари (14,200).

«Получились хорошие вольные. Я ставила задачу показать свою максимальную сложность, иначе не смогла бы бороться за медаль, — отметила Мельникова. — Здорово разделить награду с Мураками. Она тоже хорошо сделала упражнение, выступила достойно».

Греко-римская борьба

Российские борцы также принесли России две медали — обе бронзовые.

Сергей Емелин в поединке за медаль в категории до 60 кг разгромил соперника из Молдавии Виктора Чобану со счетом 12:1.

«Хотелось, конечно, выиграть золото. И бронза для меня как утешение. Но я рад, что мне удалось завоевать хотя бы ее», — признался Емелин.

Однако президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал такой результат «катастрофой». По его мнению, Емелин вполне мог выиграть полуфинальный поединок у кубинца Луиса Орты Санчеса и выйти в финал, но обидно уступил сопернику с минимальным счетом 3:4. В итоге именно Санчес взял золото Токио.

«Хочу поздравить Сергея и его родных и близких с этой медалью, но думаю, что для него лично это катастрофа. Он должен был минимум бороться за золото. Он выигрывал практически до конца второго периода у олимпийского чемпиона в Токио», — подчеркнул Мамиашвили.

Также глава ФСБР раскритиковал Емелина за недостаток волевых качеств.

«Для того чтобы выиграть Олимпиаду, нужно чем-то жертвовать. Нужно вознести свою победу или проигрыш в ранг «быть или не быть», и только тогда паззлы совпадают, и господь над тобой держит руку. А когда ты думаешь: «Ладно, сделаю паузу, а то, не дай бог, умру». И все, сразу тебе по темечку тюк… И бронзовая медаль. Хотя я от души его поздравляю. Каждому свое», — подытожил Мамиашвили.

Также бронзу взял Сергей Семенов в категории до 130 кг. Но такой мощной критике от Мамиашвили он не подвергся, поскольку проиграл в полуфинале явному фавориту Токио — кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, который уже в четвертый раз взял золото Олимпийских игр.

В поединке за третье место Семенов со счетом 12:1 одолел чилийца Ясмани Акоста Фернандеса.

«Я доволен бронзовой медалью. Конечно, всегда хочется большего, я тоже хочу золотую медаль. Но я адекватно понимаю, что есть один человек, который явно сильнее всех в этом весе (речь о кубинце Лопесе — «Газета.Ru»). И все это видят и не отрицают», — отметил Семенов.

Стрельба

Сергей Каменский принес России серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. Спортсмен показал свой максимум — 464,2 очка, но китаец Чжан Чанхун был просто превосходен — 466,00.

«Я не знаю, радоваться или грустить. Это мой лучший результат, но его не хватило, чтобы опередить того парня, который показал сумасшедшую стрельбу. Он стрелял, практически не волнуясь. У меня волнение присутствовало, но я более или менее справлялся с ним», — отметил Каменский.

Ранее россиянин уже становился бронзовым призером Токио-2020 в дуэте с Юлией Каримовой — в смешанных соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров.

Велотрек

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте с результатом 32,252 секунды. В поединке за эту медаль они превзошли спортсменок из Нидерландов Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс, которые приехали к финишу за 32,504 секунды. Золото взяли китаянки (31,895), а серебро — немки (31,980).

Любопытно, что на Играх в Рио Шмелева и Анастасия Войнова были в этой дисциплине вторыми. Однако Шмелева признала, что в Токио их соперницы оказались сильнее.

«В последнее время я закрепилась в статусе быстрейшей стартующей, но нет, есть еще над чем работать. Это Китай. Они там плодятся в инкубаторах.

Отступать назад от серебра до бронзы, конечно, не хотелось, но, видя результаты наших соперниц, понятно, что они больше заслуживали серебра и золота. Мы проехали хорошо, но этого было недостаточно», — отметила Шмелева.

Синхронное плавание

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, выступающие в дуэте, в этот день за медали не боролись, но должны были преодолеть квалификацию. Девушки сделали это блестяще — заняли первое место с результатом 97,9 балла. И это несмотря на грубую ошибку организаторов Игр, которые поставили им неправильную музыку!

Россиянки уже были готовы нырять в воду и начинать программу, однако из-за ошибки диджея пришлось выходить и заново показывать весь перформанс перед погружением в бассейн — а потом стартовать уже под свою музыку.

Любопытно, что ни на одном другом дуэте подобной ошибки не произошло. Но пятикратную олимпийскую чемпионку Ромашину и обладательницу золота Рио-2016 Колесниченко такими случайностями не смутишь.

«Мы когда сели на сушу, действительно не дрогнули. Вообще даже не шевельнулись. Нам один раз свистнули, другой, мы со Светой как сидели, так и оставались сидеть, потому что нельзя шевелиться. А через несколько секунд судья начала кричать: «Светлана, Светлана!». И тогда мы поняли, что можно собираться и вставать. Я даже встала, поклонилась», — рассказала Ромашина.

Также спортсменка вспомнила, что подобный инцидент уже случался с российскими синхронистками в Афинах-2004.

«Самое смешное, что тогда был тот же самый диджей. Значит, все по плану», — пошутила чемпионка.

Транс-женщина не смогла победить в тяжелой атлетике

Новозеландская штангистка Лорел Хаббард ранее была мужчиной, но сменила пол и начала соревноваться с женщинами. Именно после этого она начала добиваться серьезных успехов на международной арене.

Ожидалось, что девушка станет одним из фаворитов Игр в Токио. Кто-то считал, что это убьет конкуренцию в женских соревнованиях. Против ее участия выступали даже в России.

«Увидеть мужика, выходящего из женского туалета, еще вчера было как-то удивительно, но если сравнение и не совсем точно, то уж человеческую особенность утверждения сильных за счет слабых мы встречаем довольно часто», — написал бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, выложив видео с выступлением Хаббард.

Однако опасения противников 43-летней транс-женщины не оправдались. Она выглядела не крупнее своих соперниц — некоторые юные штангистки даже весили больше нее. К тому же для участия на Олимпиаде спортсменки должны доказать, что их уровень тестостерона ниже определенного уровня. Очевидно, что Хаббард с этим справилась.

И, наконец, в трех попытках транс-женщина не набрала ни одного очка и в борьбу за олимпийские медали даже не вступила. Правда, дело тут не в физической слабости, а в тактическом просчете.

Хаббард замахнулась сразу на 120 кг — и не справилась. Во второй попытке она зачем-то подняла вес до 125 кг и даже сумела встать на ноги, но эта попытка не была засчитана из-за ошибки в технике. С третьей попыткой уставшая новозеландка и вовсе не справилась.

Непонятно, к чему были такие отчаянные решения на Олимпиаде. Хаббард могла бы взять вес поменьше и бороться за медали. Но по какой-то причине транс-женщина решила самоустраниться из гонки за награды.