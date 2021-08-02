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Олимпиада 2020

Тимановская просит убежища в Польше — ей дали визу

Тимановская может улететь в Варшаву 4 августа, ее муж уже покинул Белоруссию

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Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, запросившая политического убежища в Европе после скандала с отстранением от Олимпиады, находится в Токио под охраной. Как рассказал «Газете.Ru» глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, убежище спортсменке предоставят в Польше — тем более Варшава уже заявила о предоставлении ей гуманитарной визы. Муж Тимановской тем временем покинул Белоруссию и находится в Киеве, откуда планирует лететь в Польшу. Она сама может отправиться туда уже в среду, 4 августа.

Европа готова помочь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская наотрез отказалась возвращаться в страну после отстранения от Олимпиады. Накануне Reuters со ссылкой на источник в белорусском Фонде спортивной солидарности сообщил, что спортсменка намерена сделать запрос о предоставления убежища в Австрии или Германии, на следующий день ситуация изменилась.

Утром 2 августа глава Фонда Александр Опейкин рассказал «Газете.Ru», что Тимановская встречается в Токио с польским консулом. Кроме того, она находится на связи с МОК и японской полицией.

«Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды — предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет», — сказал Опейкин.

Сама Польша уже выдала спортсменке гуманитарную визу, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Основатель Sports.ru и Tribuna.com Дмитрий Навоша в эфире «Эхо Москвы» заявил, что супруг спортсменки из-за сложившейся ситуации покинул Белоруссию и уже находится в Киеве, откуда как раз планирует лететь в Польшу.

До этого стало известно, что визу Тимановской предлагала и Чехия, о возможности принять спортсменку говорили и во Франции.

Как развивалась ситуация

Инцидент с Тимановской стал главной темой десятого дня Олимпиады. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии снял спортсменку со стартов Игр «в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки».

Поводом к этому, предположительно, стали ее критические заявления в адрес функционеров белорусской делегации в Токио, которые заявили ее на эстафету 4х400 метров в качестве замены другим атлетам с недостаточным количеством допинг-проб, при этом не предупредили саму Тимановскую. Она специализируется на другой дисциплине — соответственно, целенаправленно готовилась к ней для выступления на Играх.

«Наше начальство решило все за нас. Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?» — говорила Тимановская, добавив, что чиновники отняли у нее мечту.

Впоследствии видео из Instagram легкоатлетка удалила и написала, что готова продолжать соревнования и бороться за свое до конца, но у белорусской делегации сложилось другое мнение. НОК против воли Тимановской попытался вывезти атлетку обратно в Минск, однако в аэропорту спортсменка отказалась улетать из Токио и обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет. Позднее она объяснила, что ей угрожали, и в Белоруссию она боится возвращаться, поскольку думает, что ее могут посадить в тюрьму. Позднее легкоатлетку перевезли в безопасное место.

«Советы» белорусской делегации

Как пишет «Еврорадио», Тимановская рассказала, что у нее есть запись разговора с белорусскими чиновниками, на которой они объясняют ей необходимость вернуться в Белоруссию, однако публиковать ее спортсменка не была готова, пока не будет находиться в безопасности.

Вскоре Telegram-каналы и YouTube-канал «Ник и Майк» опубликовали 20-минутную запись, предположительно, того самого разговора. С Тимановской общался тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич и неизвестный член белорусской делегации. Они акцентировали внимание на том, что спортсменка совершила «глупый» поступок и «ошибку», из-за чего ей нужно покинуть Токио и «нигде ничего не комментировать».

«Отпусти эту ситуацию. Иначе чем больше ты будешь дергаться – как когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается», — говорит один из голосов на записи и добавляет, что «глупость могла бы повлиять на то, что люди потеряли бы работу».

Второй голос обещает спортсменке, что она сможет продолжить профессиональную карьеру, однако для этого ей необходимо абстрагироваться от этой ситуации — нужно сделать шаг, «который просят». В ответ Тимановская говорила, что не верит.

«Мы красиво снимемся по травме, и ты спокойно поедешь домой. Я тебе даю голову на отсечение, Кристина, что с тобой будет все нормально. Вот своими детьми клянусь. Такова воля сегодня, понимаешь? Ее… Надо смириться. Для спасения, понимаешь, остальной ситуации надо смириться», — слышно в записи разговора.

Для 24-летней Тимановской эти Олимпийские игры должны были стать первыми в карьере. До этого она становилась победительницей Универсиады в Неаполе в 2019-м и серебряным призером Европейских игр, проходивших в Белоруссии в том же году.

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