Четвертьфинал ЧМ и другие победы: что Черчесов сумел выиграть со сборной

Домашний чемпионат мира

Перед чемпионатом мира — 2018 ничто не предвещало тех эмоций, что подарило стране выступление национальной сборной на турнире.

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Черчесов работал с командой уже больше полутора лет, и все это время его команда мучилась на поле, не показывая ни игры, ни результата. За год до турнира Черчесов даже был близок к увольнению, но его подопечные чудесным образом в товарищеском матче в Сочи после замен ушли против Бельгии с 1:3, устроившись на ничью (3:3).

Непосредственно перед стартом домашнего мундиаля атмосфера была предельно накаленной. Наставник гнул свою линию и, с вызовом общаясь с недоумевающими журналистами, утверждал, что все нормально и по плану.

Что ж, по факту он оказался прав. Уже в дебютной игре на глазах смотревших матч из VIP-ложи стадиона Владимира Путина и принца Саудовской Аравии российские футболисты буквально разнесли азиатскую сборную — 5:0.

Тогда три из пяти мячей забили вышедшие на замены Денис Черышев (дубль) и Артем Дзюба, ставшие после этого игроками стартового состава и ударной силой команды.

Следом со счетом 3:1 пал Египет с Мохамедом Салахом, причем и полузащитник «Валенсии», и форвард «Зенита» снова отличились. В третьем туре было поражение от Уругвая (0:3), которое уже не влияло на вопрос выхода из группы.



Правда, в 1/8 финала достался победитель группы В Испания, и казалось, что это приговор. Испанцы даже повели в счете, однако после удара Сергея Игнашевича с углового мяч попал в руку защитнику соперников, Артем Дзюба реализовал пенальти, и подопечным Черчесова удалось довести встречу до послематчевых одиннадцатиметровых.

Ну а в ней были два сейва Игоря Акинфеева, в том числе и знаменитая нога после удара Яго Аспаса. Все четыре российских пенальтиста были точны.

Четвертьфинал с Хорватией получился очень ярким. Черышев красивейшим дальним ударом открыл счет после передачи Дзюбы. «Шашечные» довольно быстро восстановили равновесие, а в дополнительное время вышли вперед.

Однако в самом конце дернувший заднюю поверхность бедра в первой игре и вернувшийся на поле только четвертой заменой в дополнительное время против хорватов Алан Дзагоев со штрафного навесил на Марио Фернандеса, а тот пробил Даниэля Субашича, став героем.

Впрочем, ненадолго. В серии пенальти не смогли забить Федор Смолов и Иван Ракитич, а роковым оказался именно промах русского бразильца.

Тем не менее выступление России на чемпионате мира было воистину прекрасным. Команду после турнира принял у себя президент, игроки получили заслуженных мастеров спорта, а главный тренер — новый контракт на €2,5 млн.

Игра в Лиге наций-2018

Положительный импульс после чемпионата мира продлился и на стартовавшую осенью Лигу наций УЕФА. Под руководством Черчесова сборная России, выступавшая в группе дивизиона Б, дважды уверенно переиграла Турцию и разошлась нулевым домашним миром с Швецией.

Судьба первого места решалась в последней игре в Стокгольме, где нашу команду устраивала даже ничья, однако последовало поражение — 0:2.

Впрочем, его причины были вполне объективно кадровыми: Черчесов не смог рассчитывать из-за травм на ключевых Александра Головина, Романа Зобнина, Фернандеса и Черышева, а Дзюба только восстановился (и то не до конца) после повреждения колена и выглядел слабо.

Та локальная неудача не была критичной, тем более футбол сборная России показывала действительно очень качественный.

Кроме того, отчетливо видны были система и тренерская рука. В атаке Черчесов располагал своих подопечных по схеме 4-2-3-1, что превращалось в мобильные и кусачие 4-4-2 без мяча.

Сборная России много, активно и качественно прессинговала, возвращая себе владение, да и вертикальные передачи от защиты на Дзюбу никуда не делись, просто роль закончившего карьеру Игнашевича стал исполнять Георгий Джикия.

Отбор на Евро-2020

Добротно и — главное — удачно сборная России выглядела в отборочном турнире к чемпионату Европы.

Национальная команда смогла решить задачу очень уверенно, заняв проходное место в группе с бельгийцами.

Главному фавориту подопечные Черчесова уступили дважды и без особых шансов, зато всех остальных сами обыграли без проблем.

В том числе дважды была повержена Шотландии, а особенно впечатляющими были домашние — 4:0.



В итоге шотландцы тоже смогли пробиться на Евро, выиграв дополнительный стыковой турнир для завоевавших право участвовать в нем через Лигу наций. Так что сказать, что соперники были совсем легкими, точно нельзя.

Начало отбора к ЧМ в Катаре

На своей ставшей уже чуть ли не легендарной пресс-конференции после провального чемпионата Европы Черчесов среди прочего заявил, что уже держит в уме предстоящий 1 сентября матч с хорватами в отборочном цикле к мундиалю в Катаре.

Собственно, аргументом тех, кто выступал, против увольнения Черчесова, был короткий срок до важнейшей игры с Хорватией, которая может многое решить.

Вообще квалификацию на ЧМ-2022 российская сборная начала очень неплохо. Сначала на выезде была обыграна скромная, но боевая Мальта (3:1), а потом дома был переигран один из конкурентов — Словения (2:1).

В этих поединках команда показала целостный и вполне сносный футбол. По крайней мере до гола Йосипа Иличича при счете 2:0 во втором матче.

Правда, затем было совсем ненужное, в том числе и по игре, поражение в Словакии (1:2), до предела обострившее борьбу в группе.

В данный момент главная команда страны занимает вторую строчку, но имеет при этом те же шесть очков, что и Хорватия, опережая всех остальных. На мундиаль напрямую выходит одна сборная, а вторая может пробиться через стыковой турнир.

В любом случае, фундамент новому тренеру Черчесов оставил далеко не самый плохой, рабочий.

Атмосфера

Если общение теперь уже экс-главного тренера с внешним миром оставляло желать много лучшего и хороших отношений с болельщиками и прессой ему выстроить не удалось, то вот внутри сборной России Черчесов создал очень неплохую атмосферу.



Тут не обошлось без недовольных, как, например, Федор Смолов, но такие игроки (второй пример — Александр Кокорин) оказывались за пределами национальной команды.

Ну а те, кто были внутри, были объединены общей идеей, бились друг за друга и не в последнюю очередь за своего наставника.

Апогеем в этом плане был, конечно, чемпионат мира. За год до него Артем Дзюба передразнивал тренера, показывая в «сториз» усы, а на мундиале они с Черчесовым отдавали друг другу честь и всей сборной праздновали успехи. Это запомнится. Без этого и успехов-то не было бы.