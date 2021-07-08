«Мы не играем в футбол»: почему уволили Черчесова

«Иностранец не справится»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов опасается, что теперь новому наставнику национальной команды, который еще не назначен, будет трудно подготовить сборную к важным отборочным матчам к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Реклама

«Решение не поспешное, но невовремя принятое. Мне трудно представить, кто сейчас может возглавить сборную. Любому специалисту нужно будет время, чтобы разобраться и свои идеи, которые будут отличаться от идей Черчесова, донести до футболистов. Тем более, игроки из разных клубов, с разной степенью подготовки. У нового тренера просто не хватит времени, чтобы к осени подготовиться к тяжелым матчам с хорватами и словаками, — считает Наумов.

— Иностранный тренер в России не справится. Был Хиддинк, но это исключение, которое подтверждает правило. Лёв – тем более, ему надо много времени. Вспомните Манчини: сейчас он привел Италию к финалу, а с нашими у него ничего не получилось – и это неслучайно. Человек должен знать ментальность страны и футболистов. И вообще он должен знать российский футбол, чтобы подбирать игроков. Это не в клуб прийти. Иностранный тренер – тупиковый путь развития для нас.

Но чтобы попасть в Катар, нужен российский тренер, тем более в условиях цейтнота. Я бы попробовал поговорить с нашими мэтрами – например, с Семиным, а он бы взял Бориса Игнатьева, когда-то тренировавшего сборные. Они знают футболистов и умеют создать хорошую футбольную атмосферу, а также могут выбрать приемлемую тактику.

Наше общество было ввергнуто в иллюзии в 2018 году, когда мы выбрались из группы. Но все специалисты понимают, что это был случайный всплеск, потому что никого из серьезных соперников мы там не обыграли. Саудовская Аравия разобранная, Египет с полубольным Салахом – вот и все, что мы выиграли. Уругваю мы по делу проиграли, а с Испанией и Хорватией сыграли вничью, мы их не побеждали. Эйфория могла быть только у болельщиков, а специалистам было понятно, что мы отстаем в футбольном развитии. И этот чемпионат Европы показал, что наш футбол находится в глубоком кризисе. И он требует глубоких реформ, начиная с детского футбола, с экономики и кучи других проблем. Этим должен заниматься РФС уже сейчас, не дожидаясь, пока мы еще ниже упадем».

Кроме того, Наумов считает, что сборная России в целом выступила на чемпионате Европы в свою силу.

«Кого на Евро мы могли обыграть? Ну, с финнами и македонцами могли поспорить. Даже венгров мы бы не обыграли. Становимся все слабее, и от этого никуда не деться. Мы должны участвовать в чемпионатах мира и Европы, любое непопадание на эти форумы откидывает нас назад.

Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. У Черчесова есть видение футбола, он знает игроков. Например, приглашает Кудряшова – он ему верит, потому что это очень стабильный защитник. Из того, что у него было, он лепил сборную и знал, что он делает.

Я знаю Стаса, мы с ним часто переписываемся, я высказываю ему свое мнение. Например, я ему посоветовал взять в сборную врача Эдика Безуглова, который у меня работал. По футболистам и по тактике, конечно, я ничего не говорил. Но я знаю его видение футбола.

Сегодня его не надо пинать и вытирать об него ноги. Уволили – нужно сказать спасибо за все, что он сделал для российского футбола. Вот так нужно расставаться с тренерами».

«Должен был уйти сам»

Знаменитый в прошлом советский и российский футболист и тренер Валерий Гладилин также считает, что отставка слегка опоздала.

«Я считаю, что это должно было произойти раньше. Но Александр Валерьевич Дюков – очень взвешенный и серьезный руководитель и не принимает решений опрометчиво.

Черчесов должен был сам подать заявление по собственному желанию после фиаско в Лиге наций. Неудовлетворительное выступление на Евро-2020 – это мягко сказано. Не надо говорить, что нам через два месяца играть в отборе на Катар – это все от лукавого.

Он проиграл и Лигу наций, и Евро. Команда разобранная, и он ее собрать не может. Я полностью поддерживаю это решение, которое было принято, даже не дожидаясь исполкома. Оно мудрое, правильное и своевременное.

В резерве всегда найдутся несколько человек, которые разберутся в вопросе – и наши тренеры, и российские. Иметь такой потенциал у сборной и не привести ее в порядок? Да я не сомневаюсь, что приведет. Свято место пусто не бывает – таково мое мнение».

А вот с мнением, что до возобновления отборочного турнира осталось слишком мало времени, Гладилин не согласен.

«Никакого цейтнота перед Катаром нет. Потому что нет качества игры – мы не играли при Черчесове в футбол, даже на чемпионате мира. Мы не давали играть другим – и то даже этого не получалось, — рассказал он. — С таким подходом к игре и с тем составом, который он не стал бы менять, качество будет тем же. Удача может повернуться лицом – можем иной раз проскочить, как нога Акинфеева помогла с Испанией. Но нет игры и результата, а главное, что в сборной упал боевой дух. А он нужен для того, чтобы ставить автобусы, паровозы, экскаваторы и отбиваться. Если его нет, то тогда будем получать по три-четыре мяча.

Потому что мы не играем в футбол и действуем только на контратаках. Со слабыми соперниками можем потягаться – как с Финляндией, которых мы еле-еле победили 1:0 и довольны, и так сойдет.

С Данией нам достаточно было сыграть вничью, чтобы пройти дальше! Вот украинцы – выиграли одну игру, так же как мы. Но они пропустили меньше! И они дошли до четвертьфинала и вернулись домой героями. Никто же не ждал, что мы дойдем до полуфинала – но выйдите, покажите футбол достойный! А у нас этого не было.

Отставка тренера очень грамотная и продуманная, главное – найти серьезного кандидата. Лично для меня сейчас кандидат – Валерий Карпин. Совершенно реальный вариант: уйти из «Ростова» на хороший контракт в сборную. Из зарубежных – Лёв сейчас без работы. Швейцарский тренер Петкович – тоже. Это очень сильные специалисты, но, наверное, у них и финансовые запросы очень большие.

Виллаш-Боаш – достойный тренер, хорошо работал в «Зените». Знает наш футбол – это тоже хороший кандидат. А Бердыев, Семин, Газзаев… Эти разговоры – чушь и глупость. Такие специалисты пусть консультируют».

«Могли иначе сыграть на Евро»

В плане времени отставки с Наумовым и Гладилиным согласился и другой бывший отечественный футболист Валерий Масалитин.

«У нас нет ни игры, ни результата, так что отставка давно назрела. Но поздновато это сделали. Надо было это делать, когда провалили Лигу наций – с того момента результаты пошли вниз. У нас не было переходного периода, не привлекали активно ребят из молодежной сборной.

Если бы перед Евро-2020 сделали какие-то перестановки, то, возможно, и результат был бы другой.

Из наших специалистов сборную мог бы возглавить Слуцкий – он имел опыт работы со сборной, пусть и негативный. Еще один кандидат – естественно, Бердыев. Захочет он или не захочет, другой вопрос. А вообще, конечно, надо привлекать иностранца. Мы видели, как играют Италия и Испания, как они хорошо готовы и физически, и тактически. И нужно искать тренера таких прогрессивных взглядов, который мог бы заставить нас играть в такой футбол.

Черчесов согласился работать, привел к определенному результату на чемпионате мира. Старался, чтобы команда хорошо играла и в отборочном цикле, и на чемпионате Европы. К сожалению, может быть, не хватило опыта или каких-то тактических соображений. Произошел провал, но надо все равно человека поблагодарить. Он старался и все свои знания хотел привлечь, чтобы помочь сборной. Увы, концовка не задалась. Оценку его работе стоит не надо. Он сам сейчас должен это осмыслить, сделать определенные выводы».