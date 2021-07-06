«Не захочет позориться»: может ли чемпион мира Лёв возглавить сборную России

После вылета сборной России с Евро-2020 прошло уже больше двух недель, наставник команды Станислав Черчесов успел дать резонансную пресс-конференцию, на которой толком не ответил ни на один вопрос журналистов. Состоялась прямая линия президента страны Владимира Путина, на которой он сказал, что в футбольной и хоккейной сборных России нужны кадровые перестановки. Но по-прежнему нет никакой реакции от работодателя главного тренера национальной команды — Российского футбольного союза (РФС). Организация до сих не объявила об отставке Черчесова и в то же время не выступила с заявлением, что тренер продолжит работу с командой.

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По информации крупнейших российских СМИ, РФС ищет преемника Станиславу Черчесову, но пока не объявляет о его уходе из-за неуверенности в том, что с кем-то из желанных кандидатов удастся договориться. Утверждается, что уже отказались от работы с национальной командой российской кандидаты — главный тренер «Зенита» Сергей Семак, наставник «Рубина» Леонид Слуцкий и коуч «Ростова» Валерий Карпин.

А в шорт-лист иностранных специалистов, как заявляют в прессе, помимо уже давно там находящихся экс-наставников «Спартака» и «Зенита» Доменико Тедеско и Андре Виллаша-Боаша, вошли экс-главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и коуч Швейцарии Владимир Петкович.

Немецкий тренер еще перед началом Евро-2020 объявил о том, что покинет команду по окончании турнира, несмотря на действующий контракт. Его место займет экс-наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. В бундестим Лёв проработал в общей сложности 17 лет, сначала два года ассистентом Юргена Клинсманна, а затем главным тренером. Под его руководством немецкая команда выиграла чемпионат мира 2014 года, а кроме того была серебряным призером Евро-2008, бронзовым призером чемпионата мира-2010 и первенств континента в 2012 и 2016 годах.

Правда, последние два турнира Германия провела под руководством Лёва не очень удачно. В 2018 году на чемпионате мира команда не смогла выйти из группы, а на нынешнем Евро только на последних минутах последнего матча группового этапа сумела вырвать ничью у Венгрии, которая дала путевку в плей-офф. В 1/8 финала Германия без особых вариантов проиграла Англии.

Возможно, тренер немного пересидел на одной должности и не ушел вовремя, но применительно к сборной России это ничего не меняет. У Лёва — колоссальный опыт работы со сборными и его знания можно будет использовать не только как тренера, но и как человека, который способен помочь РФС разработать новую стратегию развития.

Лёв сможет проводить в сборной России независимую кадровую политику без оглядки на авторитеты.

«Есть очень сильный аргумент за зарубежного специалиста, — сказал в интервью «Газете.Ru» экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Якобы он независим от телефонного и административного давления, от обязательств перед людьми, с которыми работал десять лет, и перед игроками, с которыми добивался успеха», — заявил тренер.

По словам Билялетдинова, российские тренеры отлично знают, что такое «звонок сверху, звонок сбоку, интересное предложение с просьбой взять в сборную того или иного игрока». И не всегда внутренне свободны.

В сборной Германии Лёв зарабатывал €4,75 млн в год, он был самым высокооплачиваемым тренером на идущем Евро. У Станислава Черчесова, для примера, пятое место в рейтинге и зарплата €2,5 млн.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Лёв для сборной России лучше, чем в свое время был голландец Гус Хиддинк.

«Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень. Да и вообще, люди, которые не могут попасть по мячу или привозят в каждом моменте, не будут играть при нем. У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Главный вопрос в том, нужно ли это самому Лёву? О своих планах он ничего не говорил, но, вполне возможно, что специалист решит взять паузу в карьере. Или в его планах поработать в клубе.

Известный в прошлом футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко убежден, что на данный момент РФС надо оставлять на своем посту Черчесова до конца чемпионата мира.

«Я думаю, что сейчас кого угодно можно назвать кандидатом на пост главного тренера сборной. Официальной-то информации нет, а в список можно кого угодно включить. Вообще по всей этой ситуации я считаю, что нужно оставлять Черчесова до конца чемпионата мира. Если бы впереди был полноценный двухлетний цикл, то можно было бы говорить о перестройке, о новом тренере, даже иностранном, но сейчас на это нет времени. Станислав Саламович в любом случае ситуацию знает лучше всех, он знает команду, всех игроков, поэтому ему и проходить этот отбор», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

Также известный в прошлом футболист прокомментировал упоминаемый СМИ отказ возглавить сборную России ведущих отечественных тренеров — Сергея Семака, Леонида Слуцкого и Валерия Карпина.

«Давайте будем честными. Все они прекрасно понимают, какая сейчас сборная. Какое психологическое состояние игроков. И что нет времени на перестройку команды, потому что результат будет нужен сразу, в отборе к чемпионату мира. И они боятся, что, если пойдут какие-то неудачи, то начнется обсуждение и критика. После чемпионата мира нам ведь казалось, что сборная на подъеме, но этот Евро выпал на неудачный момент. Не только для России. И про Польшу можно так же сказать, и про Францию. Сильнее ведь французы Швейцарии, верно? Но что-то пошло не так», — подчеркнул Деменко.

Владимир Петкович

Более реальный вариант. Как тренер Владимир Петкович почти всю карьеру работал в Швейцарии, но имеет годичный опыт работы в Турции и двухгодичный — в римском «Лацио», с которым тренер выиграл Кубок Италии.

Сборной Швейцарии Петкович руководит с 2014 года, при нем команда всегда выходила в плей-офф на крупных турнирах, а на нынешнем Евро показала свой лучший результат в истории. Зарплата боснийского специалиста (у тренера есть и швейцарское гражданство) составляет €1,32 млн. Специалист свободной говорит на шести языках: сербохорватском, французском, итальянском, немецком, английском и испанском.

«Что касается Петковича, на него всегда смотрят, но потом что-то не срастается. Для меня тема югославов и денег такая, что я всегда жду каких-то манипуляций. Не хочу никого обидеть, но они такие же, как мы: если где-то можно заработать или укусить — не упустят. Практически одинаковая ментальность. Где-то у Петковича шло хорошо, где-то нет. Мы все сосредоточились на Швейцарии, которая обыграла Францию, но они были стоячими в матче с Италией», — прокомментировал кандидатуру Петковича Червиченко.

После выхода Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020, зарубежные СМИ опубликовали новость о том, что Петкович рассматривается как кандидат на пост главного тренера «Зенита» в том случае, если питерский клуб решил расстаться с Сергеем Семаком. Но, похоже, российский специалист продолжит работать с командой, которую трижды подряд делал чемпионом России, а интерес к Петковичу проявляет уже РФС.

О своем будущем тренер пока ничего не говорил. Естественно, что в Швейцарии хотели бы сохранить тренера в национальной команде, но спрос на Петковича после Евро наверняка будет большим.