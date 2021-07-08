Триумф в мире и провал в Европе: как Черчесов руководил сборной России

«Совместное решение»

8 июля случилось то, о чем говорили последнюю неделю различные инсайдеры. Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

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«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — цитирует пресс-служба РФС главу организации Александра Дюкова.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет – прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза, — дал комментарий «Московскому комсомольцу» сам Черчесов.

— Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира-2022».

Под руководством специалиста сборная России играла чуть менее пяти лет.

От Евро до Евро

Черчесов принял национальную команду летом 2016 года после добровольной отставки совмещавшего посты с московским ЦСКА Леонида Слуцкого, под руководством которого главная команда страны не смогла выйти из группы на Евро-2016.

Сообщалось, что возглавлявший РФС на тот момент Виталий Мутко хотел сохранить должность за Слуцким, но после категоричного отказа тренера обратился к кандидатуре Черчесова и быстро договорился с ним.

На тот момент Черчесов работал в польской «Легии» и только что привел ее к победе и в национальном чемпионате, и в Кубке Польши.

Отбор к чемпионату мира-2018 сборной России проходить было не нужно, так как турнир был домашним, а путевка хозяевам достается автоматически.

Товарищеские встречи, которые специалист требовал называть контрольными, на протяжении двух лет не приносили удовлетворения болельщикам и журналистам ни результатами, ни игрой.

К мундиалю сборной России и особенно ее наставник подходили под огнем критики.

Уже в матче открытия национальная команда разбила Саудовскую Аравию (5:0), после чего спокойно вышла из группы, обыграв Египет (3:1) и уступив Уругваю (0:3), и даже прошла в 1/8 финала грозных испанцев.

Подопечные Станислава Черчесова смогли отыграться по ходу встречи (1:1) и дотянуть до послематчевой серии пенальти, в которой Игорь Акинфеев отразил два выстрела соперников, тогда как все российские полевые игроки были точны.

Потом был качельный четвертьфинал с Хорватией. В нем хозяева вели в счете после удара Дениса Черышева, уступали в дополнительное время, однако смогли сравнять благодаря удару головой Марио Фернандеса после подачи Алана Дзагоева со штрафного.

Все закончилось новой серией пенальти, но сейва Акинфеева после удара Матео Ковачича не хватило — свои попытки не реализовали Федор Смолов и Марио Фернандес.

Тем не менее игра и результат сборной на чемпионате мира впечатлили. На волне успеха и народной любви национальная команда здорово стартовала в Лиге наций УЕФА в группе со Швецией и Турцией.

Перед последним матчем со скандинавами россияне лидировали, но, столкнувшись с серьезными кадровыми проблемами, без особых шансов уступили в Стокгольме (0:2).

Впрочем, посыпать голову пеплом никто не стал, тем более после этого подопечные Черчесова удачно выступили в отборочном турнире к Евро-2020, дважды уступив Бельгии, но обыграв всех остальных в подгруппе, включая Шотландию, и квалифицировались в финальную часть.

После этого во втором сезоне Лиги наций Россия опять удачно начала турнир в квартете с Турцией, Сербией и Венгрией, но проиграла два последних матча, и, заняв третье место, снова не смогла подняться в элитный дивизион турнира.

И если поражению со счетом 2:3 в Стамбуле в меньшинстве еще можно было найти оправдания, то 0:5 от Сербии в Белграде выглядели позором.

До Евро, перенесенного на год из-за пандемии коронавируса, национальная команда успела начать отборочный цикл к ЧМ-2022 в Катаре. Положительные эмоции после шести очков в двух стартовых играх против Словении и Мальты сменились легким разочарованием после фиаско в Словакии.

Ну а дальше был сам чемпионат Европы, где Черчесов и его сборная потерпели крупные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), между которыми была натужная победа над Финляндией (1:0). Это привело к последнему месту в квартете и вылету из турнира.

Отставка или увольнение

Даже после такого результата на главном соревновании года казалось, что Черчесов может сохранить свой пост, ведь отборочный турнир к катарскому мундиалю уже набрал обороты, а впереди сложнейший поединок против Хорватии.

И хотя сейчас дается формулировка о расторжении контракта по обоюдному согласию, понятно, что это совсем не так.

На недавней 2,5-часовой пресс-конференции в РФС Черчесов собирался продолжить работу и называл должность главного тренера «государственной», себя — «полевым командиром», а также заявлял, что готовится к игре с хорватами.

Но именно то выступление, видимо, и стало роковым. Держался специалист достаточно высокомерно, прямо не ответил ни на один вопрос и не согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы.

По информации одних источников, Черчесов, получавший €2,5 млн, отказался от компенсации за расторжение договора. Другие сообщают, что РФС выплатит тренеру 300 млн рублей неустойки.

В прессе начали обсуждать имена кандидатов на пост главного тренера. Из российских специалистов говорили о Сергее Семаке («Зенит»), Валерии Карпине («Ростов») и Леониде Слуцком («Рубин»).

Среди иностранных специалистов назывались фамилии Андре Виллаш-Боаша (экс-«Марсель»), Йоахима Лёва (экс-тренер сборной Германии), Доменико Тедеско (экс-тренер «Спартака»), Штефана Кунтца (молодежная сборная Германии) и Владимира Петковича (сборная Швейцарии).

Теперь осталось дождаться, кого из них (либо кого-то совсем иного) объявят новым главным тренером сборной. Времени осталось совсем мало. Игра против Хорватии уже 1 сентября, и она будет во многом ключевой в отборочном цикле.