«Черчесов поступил чисто по-русски»: звездный блогер — о сборной России, Евро и Губерниеве

«Перестал играть в турнирах, где нет врачей, чтобы обезопасить себя»

— Опиши свой самый дикий день как блогера.

Реклама

— Работа футбольного блогера включает в себя очень много вещей — создание футбольного контента, монтаж, съемки рекламы... Я снимаю сразу на три площадки — Youtube, TikTok, Instagram. И самая большая проблема — у меня нет нормированного графика.

Я могу начать работать в 7-8 утра и закончить в 2 часа ночи. И все это время постоянно что-то делаю — вношу правки, прописываю сценарий, придумываю новые идеи, снимаю, добираюсь с одной съемки на другую…

Ты спросила про самый дикий день, но таких дней может быть очень много на неделе. И приходится в таком ритме работать постоянно.

— Ты снимаешь популярные ролики про футбол. Прошел какую-то футбольную школу?

— У меня нет никакой футбольной школы, я играл исключительно на любительском уровне — в школе и в каких-то любительских командах.

— Не страшно ли выходить на поле в матчах любителей? Недавно во время игры Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) погиб 17-летний футболист: остановилось сердце, а на матче не работали врачи.

— Это, конечно, вообще ужасная ситуация. Я давно перестал играть именно в таких любительских турнирах, где нет врачей, потому что случались различные неприятные ситуации. И для себя я решил, что мне хочется обезопасить себя от каких-либо инцидентов.

В последние годы я играл только за клуб футбольных блогеров «Амкал», где все организовано на высшем уровне. Скоро у нас будет турнир «Московский Кубок Селебрити» (МКС — турнир медийных команд, где участвуют, например, «Матч ТВ» и «Камеди Клаб». — «Газета.Ru»).

В то же время понятно, что это трагическое стечение обстоятельств, которое может случиться с нами и в обычной жизни. Но отсутствие врачей — это нонсенс, и хочется, чтобы такого вообще не случалось больше никогда.

«Легче всего развиваться было в TikTok, сложнее — в Instagram»

— Вернемся к твоей медийной карьере. В футбольной школе ты не учился. Как решил стать футбольным блогером?

— Идея стать именно футбольным блогером пришла не сразу. Изначально я хотел просто сделать блог — без уклона в футбольную тематику. Это было развлечение для меня в свободное время, когда я был школьником: захотелось попробовать себя в кадре.

Изначально я снимал ролики по футбольным симуляторам (компьютерной игре FIFA. — «Газета.Ru») и только спустя год подумал: а почему бы не попробовать делать что-либо, связанное непосредственно с футболом? Я в то время постоянно играл и решил попробовать перенести это на Youtube.

В тот момент это было еще непопулярно — в России были только один-два человека, которые пытались делать что-то подобное. У меня стало потихоньку получаться, аудитории понравился такой формат, и дальше это переросло в серьезную деятельность.

— Ты набрал популярность сначала в Youtube (938 тысяч подписчиков), потом в Instagram (367 тысяч), потом в TikTok (444 тысячи). Расскажи, как ты развивался на каждой из этих площадок и где было сложнее понять, какой контент нужен публике?

— Все началось с Youtube. Когда мой канал достиг там определенной популярности, люди начали переходить на мой Instagram, потому что части аудитории интересно следить еще и за личной жизнью блогера.

В Instagram сложнее всего было понять, как именно набирать аудиторию. В Youtube все очень просто: ты выкладываешь ролик, он попадает в рекомендации, благодаря которым аудитория к тебе и приходит.

В Instagram это должно работать подобным образом, но в то же время часто твои посты там видит только твоя аудитория. И получается, что аккаунт в Instagram очень сложно развивать за счет публикаций. Мой органический рост там происходил в основном благодаря людям из Youtube, которые приходили и подписывались.

В TikTok же все в разы легче, чем на любой из этих платформ. Там ты можешь стартовать с абсолютного нуля, и сразу же благодаря алгоритмам платформы твои ролики начнут вируситься и собирать, возможно, какие-то безумные просмотры.

Эта платформа с ее механизмом рекомендаций сильно помогает развиваться молодым креаторам — в том числе и мне это очень помогло. При этом, конечно, контент должен зацепить аудиторию, — в TikTok очень важна креативная подача и аутентичность.

Также для меня важно, что у аудитории этой платформы — в том числе русскоязычной — есть высокий интерес к футбольной тематике, который только укрепился во время Евро-2020. А в целом, на мой взгляд, TikTok — место для самовыражения, где каждый может найти свою аудиторию.

«Черчесов чисто по-русски открыл одну колу об другую — как простой пацан»

— 6,6 млн просмотров набрал твой шуточный ролик в TikTok «Кошмар вратаря», где нападающий без конца финтит перед воротами, будто издевается, и голкипер по много раз падает на газон. Объясни, почему он стал таким популярным?

— Я буквально недавно заходил — там уже 7,8 млн (смеется). Вчера, возможно, он был в американских рекомендациях TikTok, сегодня мог попасть в европейские и собрать новую аудиторию.

С этим роликом все получилось спонтанно. Если для Youtube ты заранее придумываешь и прописываешь сценарий, потому что это более масштабные съемки, то для TikTok я редко что-то прописываю: обычно просто приезжаю, и весь процесс создания ролика происходит непосредственно на поле. В этом случае так и было.

Я подумал, что показать такой сюжет было бы забавно. Плюс — в TikTok очень важно удержание аудитории. Человек смотрит и ждет, что же там будет в конце, — на этом и построен формат TikTok. Благодаря сочетанию этих факторов ролик и выстрелил.

У меня было похожее видео, которое я снимал год назад. Оно тоже собрало очень хорошие просмотры.

В новую версию я просто добавил еще некоторые смешные моменты — например, голкипер уже начинает пить кофе, пока ждет, когда нападающий перестанет финтить перед воротами. В итоге этот ролик зашел еще лучше. Видимо, такой юмористический формат аудитории нравится.

— Оцени TikTok с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он набрал больше 6 млн просмотров. В ролике сначала Криштиану Роналду отодвигает от себя колу на пресс-конференции, потом Поль Погба убирает под стол бутылку спонсорского пива, а в конце Черчесов открывает одну колу об другую и пьет под песню «Moscow, Moscow». Почему этот ролик так раскрутился и Черчесов в одночасье стал популярным мемом?

— Здесь две главных причины. Первая — у этой истории уже был раскрученный бэкграунд. Когда Роналду убрал колу, ролики с этим моментом тоже набирали миллионы просмотров, и каждое третье видео мне попадалось про это. Когда Черчесов, наоборот, взял колу и к тому же открыл ее совершенно не типичным для многих образом, это очень понравилось людям.

Во-вторых, я очень часто замечал, что в зарубежных странах — в Америке, в Европе — людей очень привлекает, когда в рекомендациях выпадает что-то, связанное с национальными особенностями России, что-то фольклорное. И тут получилось нечто подобное: звучит «Moscow, Moscow», Черчесов под эту музыку чисто по-русски открывает одну колу об другую, как простой пацан…

Думаю, вся эта атмосфера смешалась, и людям понравилось. Все коротко и ясно.

— За TikTok — будущее? Он будет скоро приносить больше доходов и популярности блогерам, чем другие площадки?

— Я думаю, TikTok — это уже настоящее. Многим креаторам он уже приносит больше, чем Youtube. Короткие видеоролики — очень удачный и релевантный формат, и первопроходцем здесь стал именно TikTok. Потенциал этих коротких роликов очень высок — подобные форматы уже ввели в Instagram и на других платформах. Не могу предсказать, как долго этот формат будет держаться как приоритетный, но совершенно точно, что сейчас TikTok уже приносит большой доход. В России еще, наверное, потолок не достигнут, но в Америке уже все отлично в этом плане.

— Если разделить твой доход по трем площадкам, какое будет соотношение?

— Youtube в любом случае пока на первом месте. Дальше идет TikTok, а Instagram — на третьем. То есть TikTok для меня является уже более выгодной платформой, если судить по доходу, чем Instagram.

— В среднем сколько стоит рекламная интеграция у популярного футбольного блогера в Youtube, Instagram и Tiktok?

— Очень сложный вопрос. Рынок еще новый, нестабильный, неисследованный, поэтому цены прыгают нереально. Кто какую цену назовет, такой она и может быть в финале. Поэтому никакой средней цены на рекламу среди всех топовых футбольных блогеров России пока нет.

Если говорить лично обо мне, то диапазон цен тоже может варьироваться. Какая-то реклама может продаться за меньшую сумму — особенно если она несложная в исполнении. Например, просто произнести текст под какой-то музыкальный трек может стоить и 10 тысяч рублей.

А если речь идет о создании целого ролика, где нужно креативить, то цена поднимается на десятки тысяч.

«Видео с игроками РПЛ собирают меньше, чем самый банальный ролик с блогерами»

— Последние несколько лет ты играл за «Амкал» — самую популярную команду России, состоящую из футбольных блогеров, которую тренирует экс-игрок «Зенита» Денис Зубко. Несмотря на то что за этот клуб играют любители, у вас появилась огромная фан-база, серьезные спонсоры, которые есть не у каждой профессиональной команды, ролики с матчей набирают миллионы просмотров, ваши футболки продаются в фирменных магазинах Adidas и вы играете на стадионах чемпионата мира. Как ты объясняешь этот феномен?

— Очень просто: люди получили возможность наблюдать за командой, которая собрана из блогеров, за которыми они уже следили. Не за всеми, возможно, но, когда такая медийная компания собирается вместе, то это в любом случае привлекает огромнейший интерес.

А дальше уже сработало грамотное управление потоком идей и раскрытие персонажей. Все игроки начинают между собой взаимодействовать, и это выливается в то, что аудитории интересно за этим наблюдать.

Естественно, подписчикам любопытно следить и за нашим прогрессом на поле, потому что многие блогеры не играли постоянно в футбол, а теперь у них появилась возможность сразиться с профессиональными командами на огромнейших стадионах. Это, конечно, привлекает публику, за этим интересно наблюдать.

И, наконец, до появления «Амкала» зритель не привык видеть футбол настолько открытым. Мы же показывали очень многое из жизни команды.

А если взять профессиональные клубы, то мы видим только верхушку всего, что происходит. Чаще всего мы видим команды только на поле, а что касается наших любимых футболистов, то мы можем узнать только какие-то кусочки из их личной жизни или чуть-чуть услышать что-то из подтрибунных историй.

В «Амкале» же все открыто, все на камерах, включая разговоры в раздевалке до и после игры. Есть формат с микрофоном на поле — слышно все, что говорит игрок во время матча. Можно добавить сюда и формат из душевой, который появился в последнем сезоне (смеется). Где такое вообще можно увидеть? В этом — главный шарм проекта. Нет никаких секретов от зрителя.

— Стоит ли клубам РПЛ стремиться к большей открытости в плане медийной работы?

— Наверное, профессиональным клубам все же не стоит быть настолько открытыми. Если только в формате какого-то фильма, который не включал бы в себя каждый матч, а был лишь разовой историей. Но, как бы там ни было, в плане медийной работы клубам чемпионата России 100% есть над чем работать и есть куда расти.

Наши команды очень уж зажаты. Каждая съемка с профессиональными футболистами, особенно если ты делаешь ее по собственной инициативе, а не по предложению какого-то бренда, спонсора команды, — это всегда целая история. Очень сложно договориться с клубом, чтобы снять ролик с каким-то футболистом и выцепить его хотя бы на 10-15 минут. Чаще всего ничего просто не получается.

А если взять Европу, то такие гранды, как «Манчестер Сити» и «Барселона», постоянно делают коллаборации с зарубежными блогерами. Это всегда набирает сумасшедшие просмотры и очень интересно аудитории.

В России же над этим еще работать и работать. И особенно круто, когда какие-то клубы обращают внимание на медийную движуху и начинают что-то делать.

Например, «Урал» активно развивается в этой сфере. Один из вратарей «Амкала» — блогер Женя Спиряков (642 тысячи подписчиков на Youtube. — «Газета.Ru») — смог даже выйти на товарищеский матч в составе «Урала»! Это очень круто, и хочется, чтобы таких коллабораций было больше.

— Кто из клубов Российской премьер-лиги лучше ведет соцсети и почему?

— Могу выделить «Урал», «Ростов», а также мне безумно нравится TikTok «Спартака». О нем уже многие, наверное, слышали (красно-белые стали первой командой РПЛ, которая набрала 1 млн подписчиков на этой платформе. — «Газета.Ru»). Его стиль напоминает стиль TikTok «Лестера» из Английской премьер-лиги, но в любом случае все очень здорово, и всегда интересно смотреть: ролики про «Спартак» выходят с юмором и с самоиронией. Еще бы отметил «Локомотив» — они стараются организовывать интересные съемки. Эти клубы, пожалуй, самые топовые на данный момент в медийном развитии. Возможно, кого-то забыл.

— «Зенит»?

— Да, про «Зенит» тоже слышал. Но я сам с ними пока не поработал.

— Ты снимал ролики с топ-футболистами РПЛ — Антоном Миранчуком («Локомотив»), Федором Чаловым (ЦСКА), Данилом Круговым («Зенит»). Они набрали около 70 тысяч просмотров, но твои челленджи с блогерами набирали еще больше — 100 тысяч и больше. Почему так? Профессиональные футболисты интересны стране меньше, чем блогеры?

— Да, это вообще головная боль ребят, которые снимают ролики с профессиональными футболистами.

Пожалуй, из всех съемок я могу выделить только ролик с Антоном Миранчуком — он собрал неплохо по просмотрам. И еще был ролик с Федором Смоловым, но сейчас он удален. Он тоже хорошо собрал. А в остальном видео с профессиональными игроками собирают меньше, чем какой-то самый простой, банальный ролик без какой-либо крутой идеи с блогерами.

Тут сложно однозначно ответить, в чем дело. Возможно, аудитории хочется смотреть исключительно на суперзвезд. Например, если выйдет ролик с Криштиану Роналду, то все точно бросятся к мониторам.

Если взять зарубежных блогеров, то у них подобные видео, снятые на базе какого-нибудь топ-клуба Англии, всегда собирают очень хорошо. В России же с суперзвездами сложнее.

Но, если честно, я вообще никогда не переживаю за просмотры на подобных роликах, потому что это в первую очередь прикольный опыт и классная возможность пообщаться с футболистами и выстроить какие-то отношения.

Я с большим теплом вспоминаю последнюю съемку на базе сборной России с Федей Чаловым и Даней Круговым, потому что ребята находятся в теме футбольного Youtube. Когда я предложил сыграть на наказание, они сразу согласились, не было никакого «Да зачем», «Ну не надо».

Они все восприняли на ура, и все получилось. Просмотры, может, и не такие хорошие, но главное, что это крутой опыт.

«Игроки сборной России — совершенно не «деревья»

— Какую команду ты поддерживал на Евро, помимо сборной России?

— Я c детства болею за Португалию. У меня любимый игрок — Криштиану. С чемпионата мира — 2006 я слежу за португальцами, каждый их матч для меня — праздник, я прямо жду, смотрю, болею.

Просто фантастика — наблюдать за игрой Криштиану, за тем, какой уровень футбола он показывает, будучи уже немолодым игроком. Поэтому я очень расстроился, когда Португалия покинула турнир, вылетев в 1/8 финала от Бельгии.

— Почему, на твой взгляд, сборная России вылетела уже после группового этапа?

— Не будучи профессиональным игроком и не имея прошлого в профессиональном футболе, я не могу в полной мере давать советы, но могу сказать в целом.

Как жители России, мы, конечно, хотим, чтобы наша сборная боролась за победу, но нужно понимать, что отечественная команда — это, наверное, не претендент даже на бронзовые медали, если взглянуть на историю выступлений. Возможно, у нас были немного завышены ожидания. Для меня лично не было катастрофой то, что ребята вылетели после группового этапа.

Да, в каких-то моментах все могло бы закончиться не с таким крупным счетом и не с такой слабой игрой, но в целом тут надо говорить не о провале текущей команды, а о том, что нужно заняться лучшим скаутингом, более качественной подготовкой юных игроков — всей этой сложной системой, о проблемах которой мы все давно говорим, но никто не знает, как их решить.

— Болельщики часто ругают сборную России за то, что футболисты якобы вообще не умеют обращаться с мячом, и называют их «деревьями». Ты как человек, который сам играет регулярно, делал ролики со Смоловым, Чаловым, Миранчуком, Круговым и видел их скиллы вживую, оцени, насколько российские футболисты техничны?

— Ребята — совершенно не «деревья». Когда ты взаимодействуешь с ними на футбольном поле, то понимаешь, что уровень вообще несопоставим.

Другое дело, что на фоне лучших сборных мира они могут в чем-то проигрывать.

Однако мне в любом случае кажется, что причина неудач вовсе не в том, что игроки сборной России якобы не владеют техникой и уступают соперникам в этом. Они на самом деле очень скилловые. Мне кажется, проблема в том, что им не хватает взаимодействия, понимания на поле, чтобы все их индивидуальные навыки сложились в единый командный футбол.

Почему так получается — это другой вопрос, и не нам на него отвечать. Но именно по отдельности ребята 100% очень техничны.

Взять Алексея Миранчука, Александра Головина — это суперталантливые ребята. Матвей Сафонов — прекрасный вратарь. Да, он пропустил четыре гола от датчан, но сколько он сделал гениальных сейвов в той игре! Так что я точно не могу назвать «деревьями» никого из игроков сборной.

Даже если говорить про пас Романа Зобнина (он допустил голевую ошибку, подарив мяч Юссуфу Поульсену, который забил второй гол датчан. — «Газета.Ru»), такие ошибки бывают у всех. Например, в матче против хорватов в 1/8 финала голкипер Испании допустил чудовищную ошибку, отправив мяч в свои ворота, но никто же не начал называть его полным дном после этого. Даже лучшие игроки мира — Неймар, Криштиану, Лео Месси — иногда такие ошибки допускают. Это спорт, и это нормально.

«Совершенно не поддерживаю то, как Губерниев поступил с Бузовой»

— Ты поступил на факультет журналистики МГУ, когда уже вовсю строил карьеру блогера. Честно, много пар посещал? И учитывая твой опыт, дал ли тебе что-нибудь университет?

— Когда я поступал в МГУ, у меня было под 200 тысяч подписчиков на Youtube-канале, но не сказал бы, что я уже являлся мегаопытным человеком. Врать не буду — пары я много пропускал и всегда был очень сложным студентом.

Присутствовать на всех парах, когда у тебя уже есть рабочая деятельность, просто невозможно. Тем более что с каждым годом обучения этой рабочей активности становилось все больше и больше, и в какой-то момент я был уже вынужден выбрать для себя совсем немножко предметов, которые мне реально интересны, и ходить только на них.

Университет дал мне очень крутые знакомства и базовые знания. Особенно сильно меня подтянули в плане литературы — журфак заставляет поменять свое отношению к чтению. Читать там приходится постоянно — за это я университету, наверное, благодарен (смеется).

— Сейчас я назову несколько журналистов, а ты расскажи о своем отношении к ним и назови их плюсы и минусы для тебя. Юрий Дудь.

— Это вообще отдельная история. Я к нему отношусь лучше, чем к кому-либо еще из журналистов. Не буду говорить, что следил за ним исключительно как за спортивным журналистом, но на Youtube я застал самое-самое начало его канала. Весь взлет происходил полностью на моих глазах.

Все интервью, которые выходят у Дудя, — неважно, с интересными для меня личностями или нет, — я всегда смотрю. Это уже традиция. Мне интересно, как он готовится к интервью, как расспрашивает собеседника. Мне нравится его позиция по отношению ко многим социальным и политическим вопросам. В этом плане он близок мне не только как журналист, но и как общественный деятель.

— Василий Уткин.

— В целом нейтральное отношение. Как к комментатору — хорошее, как к журналисту — нейтральное: не могу сказать, что за этой частью его деятельности я внимательно следил. Youtube-канал Уткина я очень редко смотрел. Мне всегда было интересно слушать его репортажи как комментатора, но не более.

— Владимир Стогниенко.

— Помню еще в детстве, когда я впервые стал слушать его репортажи, мне безумно нравилось, какими интересными получались эфиры. Стогниенко — эталон того, каким должен быть комментатор. Информация всегда подается очень уместно, четко и вовремя. Матч становится уже не просто просмотром спортивного действа — ты еще узнаешь много интересных фактов из истории и другие подобные вещи. Это очень классно. Так же, как и Дудя, могу выделить его как журналиста, за которым всегда с удовольствием следил.

— Дмитрий Губерниев.

— Здесь неоднозначно. Долгое время я был абсолютно нейтрален. Как комментатор Губерниев меня не интересовал, потому что за биатлоном я не следил. Но потом он будто узнал рецепт привлечения внимания к своей персоне и стал применять его все чаще и чаще. Против такой тактики я ничего не имею, это нормально. Благодаря этому он теперь интересен публике как медийная фигура, а не только своими репортажами.

Но со многими его высказываниями я не согласен. Взять даже недавнюю ситуацию с Ольгой Бузовой — я абсолютно не поддерживаю то, как Губерниев выступил. Считаю, что это было крайне некрасиво и неуместно. Поэтому к Губерниеву у меня неоднозначное отношение.