«Не собирался в Россию, пока не подарили билеты»: швейцарец-мем — о поездке в Петербург на Евро

— Как ты понял, что стал популярным?

— Это произошло сразу после матча с Францией. Некоторые фанаты начали показывать мне мем на телефоне, говорить, что это уже завирусилось в соцсетях. Правда, в тот момент я мало что понимал из-за сильных эмоций от победы над французами. Полноценно я осознал масштабы популярности на следующий день.

Football is a game of emotions, this man went through it all within 2 minutes. pic.twitter.com/1hU9hL8PiH — FutbolBible (@FutbolBible) June 28, 2021

— После этого ты отправился на матч 1/4 финала против Испании в Санкт-Петербург. Какие впечатления у тебя остались от России?

— Очень хорошие. Я уже приезжал в Россию на чемпионат мира в 2018 году. Тогда я посещал в том числе и Санкт-Петербург и даже завел здесь русских друзей, с которыми после мундиаля виделся более-менее регулярно. Так что я был знаком с Петербургом и до этого Евро. Мне очень нравится Россия, и я хотел бы приезжать сюда так часто, как только смогу.

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— Какое впечатление произвел на тебя стадион «Санкт-Петербург» и атмосфера на нем?

— Конечно, стадион в Санкт-Петербурге очень красивый. Но, к сожалению, у футбольных фанатов из Швейцарии теперь связаны с этой ареной два неприятных воспоминания. В 2018 году мы проиграли здесь Швеции в 1/8 финала чемпионата мира, а теперь уступили Испании в четвертьфинале Евро. Но, как бы там ни было, сам стадион прекрасен, и атмосфера там классная.

— Как тебя встретили российские фанаты на этом Евро? Видела в соцсетях, что один парень подарил тебе футболку с твоим изображением.

— Россияне — очень приятные и дружелюбные люди. В Швейцарии и в целом в Европе у нас есть стереотип, что россияне — это немного холодные и закрытые люди, которые не подпускают тебя близко. Я тоже так думал. Но, когда я приехал в Россию, мое мнение поменялось на полностью противоположное. Россияне — очень гостеприимные и добрые люди.

Что касается истории с футболкой с моим изображением, то российский фанат подарил мне ее перед матчем против Испании, — мы встретились прямо напротив стадиона. На передней стороне футболки — мое грустное лицо, а на задней — кричащее после гола Швейцарии в ворота Франции. Думаю, что я сохраню эту футболку у себя и буду иногда надевать дома (смеется).

— На стадионе многие фанаты фотографировались с тобой. Каково это — быть суперзвездой?

— Это было прикольно. Я не против совместных фото с людьми, хотя меня и удивляет, что я привлек столько внимания лишь благодаря тому, что болел за свою команду.

— Не отвлекала ли твоя популярность от матча?

— Может быть, немного отвлекала. Тот день был очень загруженным. Я раздал много интервью, посетил много мест… День игры прошел не так, как обычно: я не пил пиво со своими друзьями и не набрался эмоций в преддверии матча, потому что был очень занят.

— Будешь ли ты теперь развивать свой личный бренд?

— Я не хочу менять свою жизнь полностью. Я люблю свою работу (я банковский служащий), и мне нравится моя жизнь такой, какой она была до популярности. Но, конечно, я попытаюсь использовать это во благо — реализовать какие-то проекты, может быть, начать писать больше статей в качестве спортивного журналиста, может быть, помочь каким-то благотворительным организациям. Мы думаем сейчас над этим с моей командой.

— Когда ты прославился в соцсетях, авиакомпания Swiss Air подарила тебе билеты в Санкт-Петербург и обратно.

— Да, это так.

— До того, как тебе подарили билеты, ты планировал лететь в Россию?

— На самом деле — нет. Понимаешь, это очень особенный Евро, поскольку проходит в 11 странах, и фанаты должны очень много перемещаться между городами. Например, на групповом этапе Швейцария играла в Азербайджане, в Баку, и долететь туда было уже очень дорогим удовольствием для меня.

Мне казалось, что у меня не будет достаточно денег, чтобы полететь в Россию на 1/4 финала. Но я связался со Swiss Air, предложил им провести совместную акцию, они ответили положительно, и я был очень счастлив, что мне все-таки удалось прилететь в Петербург.

— Министр здравоохранения Швейцарии призывал болельщиков не лететь в Россию на Евро из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Не было ли тебе страшно ехать к нам?

— Нет, я уже вакцинировался (смеется). Да и в любом случае возможность посетить исторический матч Швейцарии была для меня приоритетом.

— Швейцария билась с испанцами до самого конца и уступила только в серии пенальти. Как оценишь игру своей команды на Евро?

— Я безумно горжусь тем, как выступила сборная Швейцарии на этом турнире. Мы играли изумительно хорошо — особенно против Турции и Франции. Даже в матче с Испанией мы выглядели неплохо. Я все еще думаю, что, если бы Ремо Фройлер не получил красную карточку на 77-й минуте, мы могли бы не проиграть.

Так что в целом я счастлив выступлением сборной Швейцарии, но до сих пор расстроен поражением от Испании. Было бы настоящим сумасшествием пройти в полуфинал Евро! Думаю, такой шанс будет выпадать нам не каждый раз.

— Каков твой прогноз на матч полуфинала Италия — Испания?

— Я думаю, Италия — фаворит, и она победит испанцев с счетом 2:0. Более того, мне кажется, что Италия выиграет этот Евро.